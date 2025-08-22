アイドルグループ「TOKIO」の元メンバー、国分太一（50）は無期限活動休止中。複数の不祥事があったとされるが、過去を知る人物によれば「悪事を働くようなタイプではなかった」そうだ。ただし一度だけ、女性相手の“大暴走”を目の当たりにした。

＊＊＊

【写真を見る】国分太一の「パワハラ気質」が明らかになった“問題ポスト” 27年前のイケメンショットも

「気さくで優しい方」

国分が芸能界の表舞台から身を引いて約2カ月。

「バラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH!!』（日本テレビ系）からの降板が発表されたのは6月20日です。日テレによればコンプライアンス違反を犯したということでしたが、被害者のプライバシー保護を理由に事案の内容は明かされなかった。ハラスメントに該当する言動があったようですが、詳細は分からないままです」（放送記者）

5日後にはTOKIOが解散。残る二人の城島茂（54）、松岡昌宏（48）はソロで活動を続けることになったが、国分は以降、沈黙を守り続けている。

「私が知っている国分さんは、気さくで優しい方でした。だから芸能界を追われるほどのトラブルを起こしたと言われても、なかなか信じられません」

こう語るのは、かつて彼が足繁く通っていたダイニングバーの元関係者だ。

20年近く前、都心にほど近い高級住宅街の一角に、その店はあった。3階建ての余裕のある造りで、2階には10名ほど収容できる個室もあり、深夜まで営業していた。

「ご自宅が近かった国分さんは、店長と気が合ったことから常連になったといいます。普段、競技用自転車のBMXに乗ってフラッと一人で訪れる。あまり個室は使わず、1階のカウンター席の奥に座ってよく焼酎を飲まれていました」

即興で食レポを披露

お酒が入ると、愛想良く振る舞っていたという。

「店長が“国分さん、いつものお願いします”って言うと、カメラが回り出したかのように急にかしこまった姿勢を取る。そして、笑顔で“うまい！”なんて言いながら、料理を食べてくれるんです。この上なくおいしそうな表情を作るので、やっぱりプロの“グルメレポート”ってすごいなと感心してしまう。まるでテレビを見ているようで、その場にいる店員や常連客は大盛り上がりでした」

親しみやすかったことに加えて、店員思いでもあった。

「アメカジが好きだった国分さんは、代官山の『ハリウッドランチマーケット』などのショップで洋服を買っていました。気になった商品はちゅうちょなく買っていたそうです。でも、たくさん持っていても仕方がないということで、着ない分を店員にくれるんです。ある時、ご自宅から車で運んできた大量の洋服をみんなで分けたら、新品同様のものばかりだったなんてこともありました」

恋人と“唾のかけ合い”

店では“いい人”で通っていた国分。だが、それ自体がコンプライアンス違反に問われかねない「珍事」に及んでもいた。

「当時、国分さんは歌手で1歳年下のaikoさんと別れたばかりで、TBS社員の新しい女性と付き合っていました。その後結婚することになる現在の奥様ですね。顔も雰囲気もaikoさんに似ていて、どちらかというと落ち着いた清楚なタイプでした」

その二人がそろって店にやってきた、ある晩のこと。

「共にベロベロになるまで飲み、やがて、どうしたわけか唾をかけ合い始めたんです」

急な展開である。

「国分さんが“おまえなんてこうしてやる。ペッ”とふざけると、彼女もノリ良く応戦。それが続いたといった具合です。とにかく泥酔しながらじゃれ合っていました」

すると、国分がやにわに席から立ち上がり、信じ難い行動を起こした。

「何の前触れもなくズボンとパンツを下ろし、局部を露出したんです。時間にして10秒ほどでした。ガラス越しに外から店内がのぞける1階で起きた、まさかのハプニングです。目を疑いましたよ。彼女はただ笑って見ていましたが」

「“アレ”が立派だと褒められた」

酔った上での悪ふざけだが、思い当たるフシも。

「あの頃、司会者の道を歩み始めていた国分さんは、バラエティー番組『ぐるぐるナインティナイン』（日テレ系）での共演者でお笑い芸人の岡村隆史さんを敬愛していました。国分さんより四つ年上なのですが“トークがすごい”って。国分さんはそんな岡村さんから“アレ”が立派だと褒められていたそうです。それがうれしくて、ついつい開チンしてしまったのではないでしょうか」

店はほどなく事情あって閉じることになったが、

「その際はプレゼントを持ってきてくれました。ブランドの小物を買ってきて、渡してくださったんです。このときも笑顔で“今までありがとう”と言って。やっぱり紳士的だな、こんな芸能人もいるんだと感激したのを覚えています」

国分の事案に「性的な画像を送りつけたハラスメント」があったといわれるが、かねて彼に“見せたがる”嗜癖（しへき）があったのか否か――。

笑顔とその落差、恐るべき二面性ではある。

「週刊新潮」2025年8月14・21日号 掲載