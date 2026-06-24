元「TOKIO」の山口達也さん（54）が24日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。このチャンネル初めての動画で思いを語った。動画冒頭で「山口達也です」と声を張り「深く反省を続け自戒をしながら日々過ごしております」と切りだした山口さん。「本当に皆さんにはたくさんのご迷惑とご心配をおかけしました。あらためておわび申し上げます」と謝罪した。続けて「芸能界を離れて8年が経ちました。少しずつ今の（生活の）お話