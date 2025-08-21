愛沢えみり、産後の体形が話題に「まじでこの細さで妊娠出産できんのすごすぎない？」「ちょっと心配」
元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは8月19日、自身のInstagramを更新。出産後の体形が反響を呼んでいます。
【写真】愛沢えみりの出産後の細い体形
ネット上では、「この前ストーリー見てめちゃくちゃ細いなーと思ってたのに出産後だったってこと？？すごい」「すごいじゃないよ！何もよくない！」「赤ちゃんの低体重が最近問題になってましたよね」「こんなんが当たり前になったら、あかんのよ」「正直腕が細すぎてちょっと心配」「てかまじでこの細さで妊娠出産できんのすごすぎない？」「悪い意味でないんだけど、恐怖すら感じる」など、さまざまな意見が上がる事態に。
一方で、「太れない体質とかだったと思います。何も知らないのに相手が不快になる言葉使わない方が良いですよ」「逆に太っていると、産道にすら脂肪がついて赤ちゃんが苦しいです」「ワイの母親は2〜30代の時 油断すると30キロ台に体重落ちるくらい太れない体質だったが3人産んでるから あり得なくは無い」「知ってる人で本当に太れない人がいる」と、擁護する声も多く上がりました。
【写真】愛沢えみりの出産後の細い体形
「知ってる人で本当に太れない人がいる」「先月、第二子を無事に出産いたしました」と報告した愛沢さん。子どもを抱く写真と添い寝をする写真を1枚ずつ載せています。前者では、愛沢さんの横から見た体形がよく分かり、出産後にしてはかなり細いことが分かります。
