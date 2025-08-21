元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは8月19日、自身のInstagramを更新。出産後の体形が、賛否含めさまざまな反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：愛沢えみりさん公式Instagramより）

元キャバクラ嬢で実業家の愛沢えみりさんは8月19日、自身のInstagramを更新。出産後の体形が反響を呼んでいます。

「知ってる人で本当に太れない人がいる」

「先月、第二子を無事に出産いたしました」と報告した愛沢さん。子どもを抱く写真と添い寝をする写真を1枚ずつ載せています。前者では、愛沢さんの横から見た体形がよく分かり、出産後にしてはかなり細いことが分かります。

ネット上では、「この前ストーリー見てめちゃくちゃ細いなーと思ってたのに出産後だったってこと？？すごい」「すごいじゃないよ！何もよくない！」「赤ちゃんの低体重が最近問題になってましたよね」「こんなんが当たり前になったら、あかんのよ」「正直腕が細すぎてちょっと心配」「てかまじでこの細さで妊娠出産できんのすごすぎない？」「悪い意味でないんだけど、恐怖すら感じる」など、さまざまな意見が上がる事態に。

一方で、「太れない体質とかだったと思います。何も知らないのに相手が不快になる言葉使わない方が良いですよ」「逆に太っていると、産道にすら脂肪がついて赤ちゃんが苦しいです」「ワイの母親は2〜30代の時　油断すると30キロ台に体重落ちるくらい太れない体質だったが3人産んでるから　あり得なくは無い」「知ってる人で本当に太れない人がいる」と、擁護する声も多く上がりました。

ニューボーンフォトも公開

20日には娘と生まれたばかりの息子とのニューボーンフォトを公開していた愛沢さん。「娘が息子をとてもかわいがってくれていて何よりも幸せな光景。。。」と、つづりました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)