「皆様に隠していたことを素直にお伝えします」…松本MF山口一真が告白、群馬への期限付き移籍が決定
ザスパ群馬は20日、松本山雅FCのMF山口一真の期限付き移籍加入を発表した。背番号は5を着ける。
山口はクラブを通じ、「ザスパ群馬のサポーターの皆様、初めまして。松本山雅FCから期限付き移籍で加入することになりました、山口一真です。開幕前にオーバートレーニング症候群になり難しい状況にも関わらず、ザスパ群馬には僕がもう一度サッカー選手としてのチャレンジができる環境を与えてくださり、本当に感謝しかありません。この感謝の気持ちをピッチで表現できるように頑張りますので、これからよろしくお願いします」とコメント。
また、松本のクラブ公式ウェブサイトを通じ、「いつも応援してくださるサポーターの皆様、お久しぶりです。山口一真です。まずは皆様に隠していたことを素直にお伝えします。僕は開幕前にオーバートレーニング症候群になり、チームを離脱していました。サポーターの皆様が、僕のことをいつも応援してくださっているのにも関わらず、期待を裏切ってしまうような形での移籍になってしまうことが本当に心苦しいですが、いつも皆様の応援にたくさん励まされていました。また、復帰に至っては、たくさんのスタッフ陣やスポーツダイレクターにサポートをしてもらい、環境を変えてチャレンジしたいという自分の考えもクラブに後押ししていただきました。本当に、松本山雅に関わる全ての方に感謝しています。そしてサポーターの皆様のことを最高に心強く、本当に日本一だと思っています。どうか温かく見守ってください。またお会いできる日を楽しみにしています!」とコメントしている。
以下、クラブ発表プロフィール
●MF山口一真
(やまぐち・かずま)
■生年月日
1996年1月17日
■出身地
東京都
■身長/体重
175cm/70kg
■経歴
FC東京U-15深川-山梨学院高-阪南大→鹿島-水戸(期限付き移籍)-松本-町田(期限付き移籍)-松本
