Photo: Philip Tracy / Gizmodo US

ギズモード編集部で「マウスの王様」とか「マウス界のエクスカリバー」などと呼ばれる信頼の厚い最高のマウス。それがロジクールのMX Materシリーズ。MX Master 3Sは間違いないし、MX Master 3もいいし、もっと前のMX Master 2Sは2回買った人もいます。

そのロジクールMX Masterシリーズが新モデルMX Master 4をリリースするとの噂がとびかっています。

デザインはほぼそのまま

MX Master 4 pic.twitter.com/zblU34F2C7 - Evan Blass (@evleaks) August 17, 2025

ガジェットリーカーのEvan Blass氏が、XにMX Master 4の画像をポスト。

画像をみると、2017年発売のMX Master 3、2022年発売のMX Master 3Sとほぼほぼ同じ。投稿画像にはビビッドなライムグリーンのラインがあるから、既存モデルじゃないなってわかるくらいです。人気のメタルスクロールホイールも7つボタン仕様もそのまま。

よく見ると、サイドホイールやボタンの位置、形が若干違いますし、親指を添えるレスト部分のテクスチャも違います。が、MX Master 3/ 3Sで人気のデザイン大部分はそのままです。

リーク画像でわかったのはデザインだけで、スペックはどうなるのでしょう。MX Master 3からMX Master 3Sのアプデでは、DPIが4,000から8,000へと倍増。マウスの感度があがり、より正確な操作が可能になりました。が、マウスのポーリングレートはいまだに125Hz止まりなので、これがもうちょっと高くなるのではと期待（Razer Deathadder V4 Proは最大8,000Hzだし…）。

もうすぐでる、はず！

MX Master 4の発表は、現時点ではあくまでも噂。ただし、かなり期待していい噂。もうね、ほぼでると思ってよし！

というのも、Evan Blass氏以外でも、メディアやネット掲示板にちょいちょい溢れでてきているからです。なんなら、公式がプロモーションキャンペーンでうっかり公開（削除済み、Redditにスクショあり）しちゃってますから。

でますね、これ。

というわけで、今、マウス購入・買い替えを検討している人は、MX Master 4の発表を待つのがいいでしょう。