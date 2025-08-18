「Ｂｉｇ Ｈｉｔミュージックの新人」ＣＯＲＴＩＳがデビュー曲『Ｗｈａｔ Ｙｏｕ Ｗａｎｔ』を発表し、華々しくデビューする。

マーティン、ジェームズ、ジュフン、ソンヒョン、ゴンホの５人で構成されているＣＯＲＴＩＳは、Ｂｉｇ Ｈｉｔミュージックが２０１３年にＢＴＳ（防弾少年団）、２０１９年にＴＯＭＯＲＲＯＷ Ｘ ＴＯＧＥＴＨＥＲに続き、３番目に世に送り出すチームだ。

ＣＯＲＴＩＳはその注目度を裏付けるかのように、グローバルショートフォーム動画プラットフォームＴｉｋＴｏｋのアカウント開設からわずか６日で１００万フォロワーを達成した。１８日午前６時現在、１４０万フォロワーを誇る。デビューアルバムのイントロ曲『Ｇｏ！』のミュージックビデオ（ＭＶ）は、韓国・米国・カナダ・英国など１１の国・地域のＹｏｕＴｕｂｅ人気急上昇ＭＶチャートにランクインするなど、国内外のファンから熱い反応を得ている。

「ヤングクリエイタークルー」という独特のアイデンティティは、ＣＯＲＴＩＳへの期待感に火をつける。メンバー全員が楽曲、振付、映像など主要コンテンツの制作に参加しているのだ。

ＣＯＲＴＩＳは１８日、タイトル曲の活動で強烈な印象を残した後、９月８日にデビューアルバム『ＣＯＬＯＲ ＯＵＴＳＩＤＥ ＴＨＥ ＬＩＮＥＳ』を正式に発売する。