財布忘れた常連客、退店した後戻ってきて→飲み屋のママへの愛に10万人が反響「ええ話」「ほっこり」【ママリ】

「この店には良い客が集まってるって思ってほしいから！」信頼に愛で応えたお客

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、みそしる(@sssgmiso)さんの投稿したエピソードです。いざお会計を…とした際に財布を忘れたことに気がついた、といった経験はありませんか？みそしるさんはある日、小さな飲み屋にて目にした温かい光景を投稿。「お金足りないの？また今度で良いよ！」と飲み屋のママからの信頼を受け、お客がとった行動に注目が集まりました。

いざお会計を…とした際に財布を忘れたことに気がついた、現金しか使えなかったといった経験はありませんか？故意ではなくとも焦ってしまいますし、取りに戻る間も落ち着かないものですよね…。





投稿者・みそしる(@sssgmiso)さんはある日、小さな飲み屋にて目にした温かい光景を投稿。「お金足りないの？また今度で良いよ！信頼してるからさ！」と飲み屋のママからの信頼を受け、お客がとった行動に注目が集まりました。ホッと温かくなるエピソードです。

ちっちゃな飲み屋で、ママに「お金足りないの？また今度で良いよ！信頼してるからさ！」って言われて帰ったおっさん客が、しばらくしてお金持って戻ってきて、「ママには、この店には良い客が集まってるって思ってほしいから！」って照れながら叫んでたの良かったな。愛のある場所だ。

ママさんの「また今度で良いよ」という提案に、常連客が甘えてしまうこともできたはずです。しかし、この客はその場で取りに戻り「良い客が集まってるって思ってほしい」と伝えるところに、ママと店への愛を感じますよね。



この投稿には「信用してるからって言われるのすごく大きな意味があると思う」「世界中のどんな場所にも愛はあるんだなぁ…」といったコメントが寄せられていました。信頼関係による粋なやり取りが素敵な投稿でした。

記事作成: minaduki23

（配信元: ママリ）