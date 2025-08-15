居酒屋のお通しが苦手な「モツ煮」で断りたい！ 本当に“500円”払う必要はある？ 入店したらお通しに「同意」することになるのでしょうか？

お通しは押し売りではなく契約

居酒屋のお通しは、注文する前に出てくる仕組みです。そのため、「頼んでいないのに提供して金銭を請求されている」と押し売りのように感じてしまう人もいるのではないでしょうか。しかし、居酒屋のお通しがほかのメニューと同じように売買契約が成立している場合は、押し売りではありません。

契約が成立していない状態で、お店は金銭を要求することはできません。そのため、お通しを拒否することは法律的には可能です。

ただし、入店前にお通しがあると説明を受けていたり、メニューや店内のポップなどにお通しがあることを表示していたりする場合、入店する＝お通しがあることを承諾していると見なされます。説明がなかったとしても、提供されたお通しを食べると契約が成立したことになります。



お通しカットができるかどうかはお店による

お通しがカットできるかどうかは、お店によりさまざまです。行きたいお店がお通しをカットできるかどうかは、事前にWebサイトや入店前に確認しておくと良いでしょう。お通しをカットしたい場合は、入店してすぐにその旨を伝えることがポイントです。

お通しは、席料やサービス料の意味を含んでいるお店もあるので、カットできない場合もあります。一品料理が付く入場料と考えると分かりやすいでしょう。



お通しが苦手なメニューだったらどうなるの？

原則、居酒屋のお通しは入店＝お通しに承諾していると見なされるので、お通しが苦手なメニューで食べなかったとしても、店内で過ごしたのであれば、お通し代を支払う必要が生じます。とはいえ、食べられない料理にお金を払うのはもったいないと感じる人も多いでしょう。

お通しは客がお店で食べる初めの一品ということもあり、力を入れている居酒屋も多くあります。アレルギーや好き嫌いなどで食べられない食材がある場合、入店時に伝えておくと対応してもらえることがあります。



お通し文化も含めて居酒屋を楽しもう

居酒屋のお通しは、注文していないのに提供されるため、何だか押し売りのように感じてしまう人もいるでしょう。

しかし、口頭、メニューや店内のポップなどでお通しの提供を明記している場合、入店＝お通しを了承していると見なされ、お店と客の契約が成立することになります。そのため、お通しが苦手なメニューで食べなかった場合でも、お店で過ごしたのであればお通し代の支払いが必要です。

お店によっては、お通しカットができる場合もあります。苦手なメニューのお通しでもったいないと感じる場合は、事前にお店に相談してみるのも1つの方法でしょう。

お通しがもったいないという気持ちも理解できますが、お通しは日本の居酒屋ならではの文化ともいえます。居酒屋に訪れた際は、お通しも含めて楽しめると良いですね。

執筆者 : FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー