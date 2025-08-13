この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

海外不動産投資家の宮脇さき氏が「1代で財を成した人はどういう人なのか？新富裕層の5つの職業パターンについて紹介します！」と題した動画で、新たな富裕層の実態について語った。宮脇氏は、住まいのドバイや世界中を飛び回った視察・研究の経験から「学歴とか頭の良さというのは特に関係がなくて、リスクを取るべきところで、きちんとリスクを取っているからこそ、新富裕層になれている」と、従来のお金持ち像とは異なる新時代の成功者像を力説する。



動画の冒頭では、「新富裕層とは、これまで存在していなかったような職業や稼ぎ方によって資産を築いた人々」と定義。そのタイプをビジネスオーナータイプ、クリプト長者投資家タイプ、不動産投資家タイプ、連続起業家タイプ、女性起業家タイプの5つに分け、具体的なライフスタイルや行動特性を丁寧に解説した。



ビジネスオーナータイプについては「SNSを使い影響力を築き、場所や時間に縛られない華やかで自由な生活」を送ることがトレンドと語り、実際にドバイでもそうした事例が増えていると言及。続くクリプト長者投資家タイプには「たまたま投資で財を成し海外移住する普通の人もいれば、一日中パソコンに張り付いてトレードし資産を拡大する人もいる」と、多様な背景を持つ点を強調した。他にも、不動産投資家タイプについて「コスト管理や節約意識、借り入れを活用できる度胸が特徴。ゴルフや美食などの余暇も楽しむ自由な生活を実現している」と具体例を交えて解説。連続起業家タイプは「複数事業を展開し、M&Aで次々と事業売却。効率的かつアクティブにチャレンジを続けるエネルギッシュな人が多い」とした。



女性起業家タイプについても、「感覚や直感でビジネスを大きく伸ばし、SNSや女性向け美容事業などで活躍する方も多い」と、その特有の強みや自由な発想力を紹介。いずれのタイプにも共通するのは「ここぞという局面でリスクを取れるかどうか」であり、「ほとんどの人が行動を起こせないタイミングで、一歩を踏み出す力」が成功のカギだという。「学歴がなくても新富裕層にはなれる」と語り、「勉強が手段と目的をすり替えている人も多いが、重要なのは実際に行動できるか」と独自の視点を示した。



また、新富裕層が海外に移住する理由にも触れ、「税金対策」「有名人のプライベート確保」「子どもの教育目的」「新世界開拓」「日本でのビジネス規制回避」など、時代を映す多様な目的を紹介。「新しいビジネスチャンスを探すならAIや未開拓分野に飛び込むことも有効」とデジタル化社会の流れも踏まえてアドバイスした。



動画の終盤に宮脇氏は「リスクを取ったからこそ今がある。学歴や頭の良さではなく、ほとんどの人が動けないタイミングで自ら動くことが新富裕層の共通点」と再度強調。「今の時代に合った資産形成のヒントを、ぜひ掴んでほしい」と熱くメッセージを送って、動画を締めくくった。