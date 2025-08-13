¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÀßÃÖ¤Ç¤¤ë¡ªA4ÂÐ±þÂî¾å¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼
¥µ¥ó¥ï¥µ¥×¥é¥¤³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ø¥µ¥ó¥ï¥À¥¤¥ì¥¯¥È¡Ù¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éºÇÂç4ËçÆ±»þºÙÃÇ¡¢A4¡¦¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¡Ö400-PSD075BK¡×¡Ö400-PSD075W¡×¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÀßÃÖ²ÄÇ½
ÉýÌó28cm¡¦±ü¹Ô15.5cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ñºØ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢£ºÇÂç4ËçÆ±»þºÙÃÇ¡¢¥Û¥Ã¥Á¥¥¹ÉÕ¤½ñÎà¤âOK
A4¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤Ê¤éºÇÂç4Ëç¤ò°ìÅÙ¤ËºÙÃÇ²ÄÇ½¡£¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¡Ê10¹æ¿Ë¡ËÉÕ¤¤Î½ñÎà¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ¤Ç¤¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£ºÙÃÇÂ®ÅÙ¤âÌó2Ê¬¤Ç40ËçÁêÅö¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê½èÍý¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼é¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥ÈÊý¼°¤òºÎÍÑ
¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥ÈÊý¼°¡Ê4¡ß35mm¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£½ñÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¾ðÊó´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£°Â¿´Àß·×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë
¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈºîÆ°¤·¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¡¢Æ°ºî»þ¤Ë¼ê¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá
ÀÅ²»Àß·×¡ÊÌó68dB¡Ë¤ÇºîÆ°²»¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢¤ªÁÝ½ü¤äÇÛÃÖ´¹¤¨¤â³Ú¡¹¡£Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éºÇÂç4ËçÆ±»þºÙÃÇ¡¢A4¡¦¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¡Ö400-PSD075BK¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦USB Type-C & NFC Î¾ÂÐ±þ¡ª¼¡À¤Âå FIDO2 ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¡¼ ACS¡ÖPocketKey+¡×
¡¦¾®¤µ¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡ª¾®·¿¥È¥ì¥¤¥ë¥«¥á¥é¤òÈ¯Çä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¸°¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤ÎÃÖ¤Ëº¤ì¤òËÉ»ß¡ª¡ÖUGREEN ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡×
¡¦»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¡ªUSB»ØÌæÇ§¾Ú¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦Å½¤ë¤À¤±¤Ç¡È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥í¥Ã¥È¡É¤òÁýÀß¡ªiPad¡¦MacBook¤òÅðÆñ¤«¤é¼é¤ë¼è¤êÉÕ¤±ÉôÉÊ
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¾ì½ê¤òÁª¤Ð¤ºÀßÃÖ²ÄÇ½
ÉýÌó28cm¡¦±ü¹Ô15.5cm¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·×¡£¥Ç¥¹¥¯¤äÃª¤Î¤¹¤´Ö¤Ë¤âÃÖ¤±¤ë¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ºßÂð¥ï¡¼¥¯¤ä1¿ÍÊë¤é¤·¤ÎÊý¤Ë¤âºÇÅ¬¤À¡£¥ê¥Ó¥ó¥°¤ä½ñºØ¤Ç¤â¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ËÆëÀ÷¤à¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¢£ºÇÂç4ËçÆ±»þºÙÃÇ¡¢¥Û¥Ã¥Á¥¥¹ÉÕ¤½ñÎà¤âOK
A4¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤Ê¤éºÇÂç4Ëç¤ò°ìÅÙ¤ËºÙÃÇ²ÄÇ½¡£¥Û¥Ã¥Á¥¥¹¡Ê10¹æ¿Ë¡ËÉÕ¤¤Î½ñÎà¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÅêÆþ¤Ç¤¡¢¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£ºÙÃÇÂ®ÅÙ¤âÌó2Ê¬¤Ç40ËçÁêÅö¤È¡¢¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ê½èÍý¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¢£¸Ä¿Í¾ðÊó¤ò¼é¤ë¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥ÈÊý¼°¤òºÎÍÑ
¾ðÊóÏ³±ÌÂÐºö¤È¤·¤ÆÍ¸ú¤Ê¥¯¥í¥¹¥«¥Ã¥ÈÊý¼°¡Ê4¡ß35mm¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£½ñÎà¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥«¡¼¥É¤âÂÐ±þ¤·¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¾ðÊó´ÉÍý¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¢£°Â¿´Àß·×¤Ç¡¢Ã¯¤Ç¤â°ÂÁ´¤Ë»È¤¨¤ë
¥À¥¹¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬Àµ¤·¤¯¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈºîÆ°¤·¤Ê¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥í¥Ã¥¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¡¢Æ°ºî»þ¤Ë¼ê¤¬Æþ¤é¤Ê¤¤¥ª¡¼¥È¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¥«¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤òÂ¿¿ôÅëºÜ¡£¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¤Ê»È¤¤¿´ÃÏ¤òÄÉµá
ÀÅ²»Àß·×¡ÊÌó68dB¡Ë¤ÇºîÆ°²»¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢»ÈÍÑÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤ËÊØÍø¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Ç¡¢¤ªÁÝ½ü¤äÇÛÃÖ´¹¤¨¤â³Ú¡¹¡£Áàºî¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¢£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤éºÇÂç4ËçÆ±»þºÙÃÇ¡¢A4¡¦¥«¡¼¥ÉÂÐ±þ¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Êµ¡Ç½¤òÅëºÜ¤·¤¿¥·¥å¥ì¥Ã¥À¡¼¡Ö400-PSD075BK¡×
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ X¡ÊµìTwitter¡Ë
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ Facebook
¢£IT¥é¥¤¥Õ¥Ï¥Ã¥¯ YouTube
¢£¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿µ»ö¤òÆÉ¤à
¡¦USB Type-C & NFC Î¾ÂÐ±þ¡ª¼¡À¤Âå FIDO2 ¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¡¼ ACS¡ÖPocketKey+¡×
¡¦¾®¤µ¤¯¤ÆÌÜÎ©¤Á¤Ë¤¯¤¤¡ª¾®·¿¥È¥ì¥¤¥ë¥«¥á¥é¤òÈ¯Çä
¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡¢¸°¡¢ºâÉÛ¤Ê¤É¤ÎÃÖ¤Ëº¤ì¤òËÉ»ß¡ª¡ÖUGREEN ¥¹¥Þ¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥«¡¼¡×
¡¦»ØÀè¤Ò¤È¤Ä¤Ç¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¶¯²½¡ªUSB»ØÌæÇ§¾Ú¥ê¡¼¥À¡¼
¡¦Å½¤ë¤À¤±¤Ç¡È¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¹¥í¥Ã¥È¡É¤òÁýÀß¡ªiPad¡¦MacBook¤òÅðÆñ¤«¤é¼é¤ë¼è¤êÉÕ¤±ÉôÉÊ