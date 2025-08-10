ごめんね素肌から新作マスク登場♡シミ・シワ・肌あれを1枚でケア

忙しい毎日でも手軽にしっかりスキンケアしたい…そんな願いを叶えるのが、クリアターンの人気シリーズ「ごめんね素肌」。このたび、イラストレーターNAPPYさんとのコラボでおなじみの同シリーズから、シミ・シワ・肌あれにトータルアプローチできる「いつのまにマスク」が登場！目もと・口もとの集中ケア用マスクとロールオン美容液も同時発売され、プレエイジング世代の肌悩みに応えます♡

1枚でシミ・肌あれ・シワ改善！

「クリアターン ごめんね素肌 いつのまにマスク」は、薬用の医薬部外品シートマスク。

とろみのある濃厚美容液が肌にじんわり浸透※し、ハリのある明るい肌印象へ導きます。美白※5・シワ改善・肌あれ防止をトータルでケアできる贅沢な一枚。

厚手でやわらかな「ベンリーゼ™」シート※7が、目もとまですっぽり包み込み、まるでエステ帰りのような仕上がりに♡

※浸透は角層まで

※5 リン酸-アスコルビルマグネシウム BGは1,3-ブチレングリコール

YOLUがリニューアル！夜の髪悩みを救う注目アイテムを総まとめ

目もと・口もとの集中ケアに！

目もとや口もとの乾燥が気になるなら「スポットケアマスク」がおすすめ。うるおいを閉じ込める厚手の羽根型シート※15で、ピタッと密着。

デリケートな目もとにも使いやすい低刺激処方＆試験済み※14で、安心して使えるのもうれしいポイントです。

※14 すべての方にアレルギーや皮膚刺激が起きない、刺激感がないというわけではありません。すべての方の肌に合うということではありません。

※15 ベンリーゼTMは旭化成の登録商標です。No. F45B446

ロールオンで目もとスッキリ♪

マッサージしながらケアできる「無垢美ちゃんアイセラム」は、目もとをキュッと引き締めるロールオンタイプの美容液。

血行を促すローラーの刺激と、美容成分のうるおいで、メイク前のひと手間に◎。冷感が苦手な方は冷蔵庫での保管は避けてくださいね★

今こそ“ごめんね素肌”で未来の肌を育てて♡

スキンケアの基本は、悩みの芽を早めに摘むこと。クリアターンの「ごめんね素肌」シリーズは、今から始めるプレエイジングケア＊にぴったりのアイテムが勢ぞろい。

毎日のケアに取り入れやすく、使うたびに肌も気持ちもふわっと明るくなるはず♡肌が変われば、自分にもっと自信が持てる。その一歩を、“いつのまに”叶えてみませんか？

＊年齢に応じたケア