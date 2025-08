審査員決定ならびに第一次審査応募開始！サンフロンティア主催／ピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」

サンフロンティア不動産株式会社は、2025年11月19日(水)に開催する【START-UP FRONTIER FEST 2025】のメインコンテンツであるスタートアップ企業向けのピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」の審査員を決定し、8月1日(金)より第一次審査応募受付を開始する。本年のピッチコンテストの審査員には、日本をリードする投資家・実業家9名の参加が決定した。昨年に引き続き、同社代表取締役社長 齋藤 清一 氏と上席執行役員 小田 修平 氏、イーストベンチャー株式会社 代表取締役 金子 剛士 氏、IVS株式会社 CEO 島川 敏明 氏が審査員を務める。そして、今回新たに、フォースタートアップス株式会社 代表取締役社長CEO 志水 雄一郎 氏、株式会社ANOBAKA 代表取締役社長 長野 泰和 氏、KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長 舘林 俊平 氏、ジャフコ グループ株式会社 パートナー 小沼 晴義 氏、株式会社MUSCAT GROUP 代表取締役 大久保 遼 氏が審査員に加わる。

ピッチコンテストは、2025年8月1日(金)より第一次審査の応募受付を開始し、応募締切は9月30日(火)。本選への出場企業は、2025年10月中旬に発表予定。「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」は、『日本を盛り上げるスタートアップ』をテーマに、全国の起業家・スタートアップ企業からの応募を受け付けている。一次審査を通過した企業は、11月19日(水)のピッチコンテスト本選に登壇することができる。本選の上位入賞企業には、スタートアップの成長を支援するセットアップオフィス無償利用権や、京都・東山の風情を楽しめる全室源泉露天風呂付きラグジュアリーホテル「四条河原町温泉 空庭テラス京都 別邸」のペア宿泊券など、英気を養い、次なる挑戦への一歩を後押しする特典を用意している。■審査員のプロフィールとコメント齋藤 清一 氏サンフロンティア不動産株式会社 代表取締役社長海外駐在を含む国内外の金融機関で20年強金融業務に従事した後、2005年にサンフロンティア不動産に入社し、管理本部長として東証1部(現・東証プライム)上場対応等を主導。専務取締役、代表取締役副社長などを経て、2020年4月代表取締役社長に就任。コメント2023年1月にオープンしたスタートアップ向けシェアオフィス『Hive Shibuya』は、おかげさまで開業から2年半を迎えました。この間、多くのスタートアップ企業の皆さんがここから巣立ち、新たな挑戦へと旅立たれています。本年も、これから起業される方や起業から間もない方をご支援すべく、ピッチイベントを開催します。3回目となる本ピッチコンテストでは、また新たなアイデアと情熱に出会えることを楽しみにしています。小田 修平 氏サンフロンティア不動産株式会社 上席執行役員/アセットマネジメント本部副本部長 兼 ビルディング事業部長入社以来、不動産再生事業に従事し、イノベーティブな発想でセットアップオフィス、曜日貸しオフィス等の新ジャンルを開発。『東京を世界一スタートアップしやすい都市へ』を掲げ、数多くのスタートアップ、ベンチャーキャピタルとの協業を進める傍ら、国内外のミューラルアーティストとのコラボレーションも加速させている。コメント世界の情勢が音を立てて変わり続ける中で、国の力が試されています。そして、国の力は、スタートアップの力と言っても過言ではありません。変化の中には、必ずチャンスが潜んでいます。私も、不動産軸の起業家の1人です。今目の前にあるチャンスに気付いて掴み取る、次の潮流をつくるようなスタートアップ、人物との出会いと交流を、心から楽しみにしています。志水 雄一郎 氏フォースタートアップス株式会社 代表取締役社長2016年9月フォースタートアップス創業、2020年3月東証グロース市場上場。スタートアップHRを中核とした総合スタートアップ支援業を展開し、アンドパッド、カケハシ、スマートニュースなどに出資。国内を代表するヘッドハンターの一人。GO Job 代表取締役会長、新経済連盟 幹事、三井住友フィナンシャルグループ デジタルアドバイザリーボードなど兼務。慶應SFC卒。コメントスタートアップの挑戦が、日本の未来を切り拓く原動力になると確信しています。志ある起業家たちの熱量に触れ、次のステージに進む一助となれるよう、全力で向き合いたいと思います。皆さまと会場でお会いできることを楽しみにしています。金子 剛士 氏イーストベンチャーズ株式会社 代表取締役ジャフコグループ株式会社を経てEast Venturesに入社。シード期の企業に多数の投資を行う。現在は2023年1月にスクランブル交差点前にオープンしたシェアオフィスHive Shibuyaを中心としたコミュニティに全力コミット中。X IDは@evkanekoコメント2023年1月にサンフロンティア不動産様とZ Venture Capital様 の3社共同で渋谷のスクランブル交差点前にオープンしたシェアオフィスHive Shibuyaですが、1フロア増床します。引き続きサンフロンティア不動産様、Z Venture Capital様と共にスタートアアップコミュニティに貢献し、成長企業を支援できればと思います。ピッチイベントを通じて新たなスタートアップとの出会いを楽しみにしております。長野 泰和 氏株式会社ANOBAKA 代表取締役社長2015年にKLab株式会社のCVCであるKVPを設立、2020年にANOBAKAを設立し、累計200社以上のシードスタートアップに出資。コメント夢に向かってチャレンジする起業家たちの情熱が、日本の未来を切り拓く力になると信じています。START-UP FRONTIER TOKYOを通じて、お互いを高め合い、ステップアップする出会いが生まれることを心から楽しみにしています。舘林 俊平 氏KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長2012年のCVC設立以来、スタートアップ投資、新規事業に関わり、ゲーム、エンタメ、XR、バーチャル渋谷等を担当。2025年4月より現職。オープンイノベーション活動に加え、Web3などの新規事業を統括。コメントスタートアップが国を、世界を、時代を動かす。その第一歩になる機会に参加できることをとても嬉しく思います。本イベントが、未来を照らす挑戦の出発点となるよう、既存の延長線ではなく「未来の当たり前」を描く視点のスタートアップに出会えることを期待しています。小沼 晴義 氏ジャフコ グループ株式会社 パートナー1992年にジャフコに入社し現在まで一貫してスタートアップへの投資活動に従事。2024年4月にパートナー就任。関与した投資先のIPOは22社、M&Aは13社。Forbes Japanが選ぶ日本で最も影響力のあるベンチャー投資家 BEST10にて2017年10位、2019年3位、2022年4位。コメントこのたびは貴重なご縁をいただき、本ピッチイベントに審査員として参加させていただけること、大変光栄に存じます。登壇される起業家の皆様にとって、今後の事業成長や戦略の洗練に資するような気づきや学びを得られる機会となるよう、微力ながらお力添えできれば幸いです。皆様の熱意あるピッチを拝聴できることを、心より楽しみにしております。島川 敏明 氏株式会社Headline Japan 代表取締役大阪大学大学院生命機能研究科卒。理化学研究所で分子生物学/神経学の研究に従事。2017年Headline Asiaに入社し、投資活動に加え、IT企業の経営者層が約700名参加する招待制カンファレンス「IVS」の運営や日本最大のライブ配信アプリを提供する株式会社17 Media Japan(現 17LIVE)の立ち上げを行う。17 Media Japanでは経営企画室室長として2年間で日本のライブ配信業界において売上1位を達成する。2020年IVSの代表に就任。起業家のための新しいIVSを創るため奔走中。コメント今回の『FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025』でのピッチ登壇者から将来IVS LAUNCHPADに登壇し、上場するスタートアップが生まれること楽しみにしております!大久保 遼 氏株式会社MUSCAT GROUP 代表取締役ゴールドマン・サックス証券を経て、Momentum(株)を設立、売却。2016年(株)MUSCAT GROUPを設立、2024年6月東証グロース上場。M&Aとブランド成長・支援で業績拡大を目指す。コメントMUSCAT GROUPでは、『違い』が生み出す多様なブランドプロデュースを通じて、『Difference for the Future』というミッションに挑んでいます。今回のテーマである『日本を1歩前進させる革新的な事業』に共感し、審査員として参加させていただきました。本イベントで、社会の課題を解決し、新たな価値を創造しようとする起業家たちの情熱と独創的なアイデアに私自身も刺激を受けたいと思います。日本の未来を変革していく可能性を秘めた優秀な起業家との出会いを、心から楽しみにしています。<「START-UP FRONTIER FEST 2025」概要>名称:START-UP FRONTIER FEST 2025コンテンツ:<第一部>トークイベント<第二部>ビジネスピッチコンテスト「FRONTIER PITCH TOKYO for Startups 2025」<第三部>壁打ち交流会日程:<ピッチコンテスト本選・イベント本番>2025年11月19日(水)<一次審査応募期間>2025年8月1日(金)〜9月30日(火)<本選出場企業発表>2025年10月中旬予定会場:ベクトルスタジオ/ベクトルラウンジピッチ企業:スタートアップ企業 本選出場8社想定賞品:1位 「+SHIFT 日本橋桜通り」新築フルセットアップオフィス1年間無償貸与(1,800万円相当)「四条河原町温泉 空庭テラス京都 別邸」ペア宿泊券 3泊×2組2位 「四条河原町温泉 空庭テラス京都 別邸」ペア宿泊券 2泊×2組3位 「四条河原町温泉 空庭テラス京都 別邸」ペア宿泊券 1泊×2組審査員:サンフロンティア不動産株式会社 代表取締役社長 齋藤 清一 氏サンフロンティア不動産株式会社 上席執行役員 小田 修平 氏フォースタートアップス 株式会社 代表取締役社長CEO 志水 雄一郎 氏イーストベンチャーズ株式会社 代表取締役 金子 剛士 氏株式会社ANOBAKA 代表取締役社長 長野 泰和 氏KDDI株式会社 オープンイノベーション推進本部 副本部長 舘林 俊平 氏ジャフコ グループ株式会社 パートナー 小沼 晴義 氏IVS株式会社 CEO 島川 敏明 氏株式会社MUSCAT GROUP 代表取締役 大久保 遼 氏HP・エントリー:https://startup-frontier.tokyo/frontier-pitch-tokyo/主催:サンフロンティア不動産株式会社■「START-UP FRONTIER TOKYO」概要「START-UP FRONTIER TOKYO」は、「東京を世界一スタートアップしやすい都市へ」というスローガンのもと、複数のベンチャーキャピタルやスタートアップ支援企業と連携しながら、スタートアップ企業の成長にふさわしい環境作りに取り組むプロジェクトの総称。20年後、50年後の日本の未来をつくるため、スタートアップ企業を5つのテーマで支援していく。「START-UP FRONTIER TOKYO」プロジェクト特設サイトhttps://startup-frontier.tokyo/【5つのテーマ】1. Human(ヒト)・スタートアップ向けオフラインイベントの定期開催によるスタートアップエコシステムのネットワーキングをリード。・高度海外人材、海外メガスタートアップの日本誘致によるダイバーシティービジネスへの寄与。2. Fund(投資)・サンフロンティアも含めた、国内最大規模となる、ファンド総額1,000億円以上のベンチャーキャピタル群との垣根を超えた広域コンソーシアム連携。3. Information(情報)・若い経営者に対するメンタリングプログラムの充実化。・大手企業とのPoC(概念実証)連携を完全バックアップで支援。4. Chance(機会)・行政への働きかけや他企業との連携による新たなビジネス成長の機会創出。・ホテルとの連携によるワーケーションなど、新しい働き方の提供。5. PLACE(場所)・サンフロンティア不動産は、「敷金0・原状回復負担0」「WEEK」「賃料夢払い」といった、スタートアップを成長させる新たな不動産賃貸ソリューションを提供してきた。2024年12月にはオフィスの物件検索やマッチングプラットフォームサービス「Officci(オフィッチ)」をローンチ。他にもベンチャーキャピタルと連携したアーリースタートアップ向けコワーキングスペースの開発やプロジェクト専用のラウンジ・バースペースの活用を通じて、『PLACE(場所)』を起点に、スタートアップ企業を応援し続ける。■スタートアップの成長に寄り添うオフィス物件情報サイト「Officci(オフィッチ)」、公式キャラクターが「イタッチ」に決定サンフロンティア不動産株式会社が運営する、スタートアップの成長に寄り添うオフィス物件情報サイト「Officci(オフィッチ)」の公式キャラクターがイタチの「イタッチ」に決定した。「Officci」は、オフィス+フィット・フィッチ(ぴったり合う/金物の繋ぎ)の造語で、企業の成長に伴走するパートナーとして、親しみやすさを感じるような音の響きから名付けました。「イタッチ」は、英語でイタチという意味もある「フィッチ(Fitch)」になぞらえ、俊敏なイタチのように、スタートアップ企業のニーズにフィットする物件をすぐに探しだせるよう願いを込めた公式キャラクターだ。「イタッチ」という名前は、2025年7月2日(水)〜4日(金)に出展した日本最大級のスタートアップカンファレンス「IVS2025」のブースでのアンケート投票にて選ばれた。「Officci(オフィッチ)」のサイトの各所に現れる愛らしい「イタッチ」が、スタートアップ企業の成長に合わせて、最適なオフィス選びをサポートする。■「START-UP FRONTIER TOKYO」プロジェクト特設サイト