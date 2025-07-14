ÁÆÉÊ¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤ä¤Ê¤¡¡×¡¡WEST.Ãæ´Ö½ßÂÀ¤ÎÇ®°¦ÊóÆ»¤Ç»ýÏÀ¡ÖÎø°¦¤¹¤ë¸¢Íø¤¢¤ë¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¡Ê£³£²¡Ë¤¬£±£´Æü¤Ë¼«¿È¤Î£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£¥À¥ó¥µ¡¼¡¦ÎÓÍ´°á¤È¤ÎÇ®°¦¤òÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡Ö£×£Å£Ó£Ô¡¥¡×¤ÎÃæ´Ö½ßÂÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤ÏÇ®°¦ÊóÆ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÀµÄ¾¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤¢¤«¤ó¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤³¤ÈçÓ¤á¤Æ¤ë¤è¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¢¤Ã¤Æ¤Îº£¤Î»Å»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡£º£¤¹¤°ÊÌ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·úÁ°¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¤¿¤À¤¡¡ª¡×¤È¤¤ÒöÓ¬¤¹¤ë¤È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¶¤Þ¤¢¤ß¤í¤ä¤Ê¤¡¡×¤ÈËÜ²»¤ò¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¡Ö¤â¤¦¤¨¤¨¤ä¤ó¡££³£·¡ÊºÐ¡Ë¤ä¤Ç¡¢Ãæ´Ö¤¯¤ó¡£¤«¤Þ¤Ø¤ó¤¬¤Ê¡£¤ª¤Þ¤¨£³£·¤ÇÎø°¦¤»¤¨¤Ø¤ó¤Î¤«¤¤¡×
¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÎø°¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¡Öà¥¢¥¤¥É¥ëÎø°¦¤¹¤ó¤Êá¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ºÇ¶á»×¤¦¤Î¤¬¤Í¡¢¤½¤ì¿Í¸¢¿¯³²¤Ç¤¹¤è¡£Îø°¦¤¹¤ë¸¢Íø¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÁÊ¤¨¡£¡Ö¥Û¥¹¥È¤Î±Ä¶È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Îø°¦¤ò¤â¤Ã¤ÈÀ¸¡¹¤·¤¯¤Î»Å»ö¤ä¤Ã¤¿¤éÊ¬¤«¤é¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤±¤É¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤È»Å»ö¡£¤½¤ì¿Í¸¢¤ä¤«¤é¡£ÈÈºá¤Ç¤â¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Í¤ó¤«¤éÁû¤°¤Ê¡×¤È°ì³å¤·¤¿¡£