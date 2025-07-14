¹ß³Ê¥Ô¥ó¥Á¤ÎJ1¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¡¢24ºÐMF½©»³Íµµª¤¬³¤³°°ÜÀÒ¤Ø¡Äº£²Æ5¿ÍÌÜ¤Î¥Á¡¼¥àÎ¥Ã¦¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
J1¤Î¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤Ï13Æü¡¢MF½©»³Íµµª¤¬¡¢³¤³°¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¼êÂ³¤¤È½àÈ÷¤Î¤¿¤á¡¢7·î13Æü¡ÊÆü¡Ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
½©»³¤Ï2000Ç¯12·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î24ºÐ¡£Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»»þÂå¤ËÁ´¹ñÀ©ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢2019Ç¯¤Ë¿·³ã¤Ø²ÃÆþ¡£¥¢¥¹¥ë¥¯¥é¥í¾ÂÄÅ¡¢¼¯»ùÅç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉFC¤Ø¤Î´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤ò·Ð¤Ê¤¬¤é¥Ñ¥µ¡¼¥¿¥¤¥×¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¡£
2022Ç¯°Ê¹ß¤Ï¿·³ã¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºòµ¨¤Ï36»î¹ç2¥´¡¼¥ë¡£YBC¥ë¥ô¥¡¥ó¥«¥Ã¥×½àÍ¥¾¡¤Ë¤âÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿¡£°Ê²¼¤Ïº£²Æ¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤·¤¿½©»³¤Î¥³¥á¥ó¥È¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤Ë¸þ¤±¤Æ¥Á¡¼¥à¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ËÍ¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¤ªÊÌ¤ì¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢³¤³°¤Ç³èÌö¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÌÜÉ¸¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢³¤³°¤ÇÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤Ê½ç°Ì¤ÎÃæ¡¢¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÈ´¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤ÏÉ¬¤º»ÄÎ±¤Ç¤¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2²ó¤Î°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤«¤é6Ç¯È¾¤â¤Î´Ö¡¢³§¤µ¤ó¤¬¥Û¡¼¥à¤Ç¤â¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤â¤Ä¤¯¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ºÇ¹â¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢6ÈÖ¤ò·Ç¤²¤Æ¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤òÄÌ¤·¤Æ½Ð²ñ¤¨¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢º£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ç·è¤·¤Æ³Ú¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¡¹¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤ØÄ¾ÀÜ¤Î¤´°§»¢¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¤âÁ´ÎÏ¤ÇÄ©¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°¤«¤é¼«Ê¬¤Î³èÌö¤ò³§¤µ¤ó¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕÅØÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¤É¤ó¤Ê»þ¤âÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿²¹¤«¤¤¤³¤Î³¹¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÊÑ¤ï¤é¤ºÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£6Ç¯È¾¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡ª¡×
½©»³¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Àµ¼°¤Ë·èÄê¼¡Âè²þ¤á¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢¥É¥¤¥Ä2Éô¥À¥ë¥à¥·¥å¥¿¥Ã¥È¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·³ã°¦¤Ï±Ê±ó¡ª¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹¿·³ã¤¬¡ÖÀ¤³¦¡×¤ËÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¡ÈºÇ¶¯¡ÉÆüËÜ¿Í6Ì¾
¤Ê¤ª¡¢J1¤Ç¸½ºß19°Ì¤È¹ß³Ê·÷¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¿·³ã¤Ï¡¢FW¾®¸«ÍÎÂÀ¡ÊÇð¥ì¥¤¥½¥ë¡Ë¡¢DF°ðÂ¼È»æÆ¡Ê¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¡¢MFµÜËÜ±Ñ¼£¡Ê¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³¡Ë¡¢FWÂÀÅÄ½¤²ð¡Ê¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì¡Ë¤ËÂ³¤¯¡¢¤³¤Î²Æ5¿ÍÌÜ¤ÎÁª¼ê°ÜÀÒ¤È¤Ê¤ë¡£