ファミリーマート、6月24日からポケモンの「イーブイ」と進化形たちをイメージしたオリジナル商品を発売/フラッペにサンドイッチ、タオルinポーチなど

ファミリーマートは、ポケモンの「イーブイ」と進化形のポケモンたちをイメージしたオリジナル商品を、6月24日から、全国の約16,300店舗で発売する。

〈商品ラインアップ(すべて税込・数量限定)〉

◆「チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)」350円

完熟バナナを使ったバナナ味のかき氷に、くちどけのよいチョコチップを加えたチョコバナナ味のフラッペ。パリパリとした食感となめらかな舌ざわりが楽しめる。パッケージは、イーブイとピカチュウをイメージした全2種。

ファミリーマート「チョコバナナフラッペ(イーブイ・ピカチュウ)」

◆「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」430円

シャワーズ、サンダース、ブースターの3匹をイメージした彩りの良い具材を挟んだサラダチキンのBOXサンド。

ファミリーマート「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」

◆「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」178円

リーフィアをイメージし、葉のような模様を入れた生地で、抹茶ミルククリームを巻いた。北海道、沖縄県、駅ナカ・コンビニ「TOMONY(トモニー)」を除く全国の店舗で取り扱う。

ファミリーマート「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」

◆「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」168円

グレイシアをイメージした青いわらび餅。氷をイメージしたじゃりじゃりとした食感が楽しめるラムネ味のクリームを、わらび餅で包んだ。沖縄県、駅ナカ・コンビニ「TOMONY(トモニー)」を除く全国の店舗で取り扱う。

ファミリーマート「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」

◆「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク」268円

桃果肉入りのゼリードリンク。ニンフィアを描いたパッケージは全2種。

ファミリーマート「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク」

◆「タオルinポーチ(エーフィ・ブラッキー)」2,000円

ポーチ・タオル・タオル付ポーチの3WAYで使えて、コンパクトに持ち運べる。エーフィとブラッキーの2種をラインアップし、全国で各約3万9,000個販売する。ファミマオンライン抽選受付期間は、6月24日10時から7月14日まで。

ファミリーマート「タオルinポーチ(エーフィ・ブラッキー)」

〈コラボを記念したキャンペーンを実施〉

また、ファミリーマートでは今回のコラボを記念し、オリジナルグッズなどが当たる3つのキャンペーンを実施する。

◆「ファミペイ」スタンプ企画 オリジナル商品コース

キャンペーン期間中、「ファミペイ」を提示してコラボ商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個または2個たまる。ためたスタンプ数に応じた景品が当たる。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン期間:6月24日〜7月14日

・応募期間:6月24日〜7月18日

・対象商品:「チョコバナナフラッペ」「シャワーズ・サンダース・ブースターの彩りサラダチキンサンド」「リーフィアのはっぱカッターロールケーキ(抹茶ミルククリーム)」「グレイシアのふぶき ラムネわらび餅」「ニンフィアのあまえるピーチゼリードリンク」

フラッペとサンドイッチは1商品につきスタンプ2個、その他はスタンプ1個が付与される。

【景品概要】

・スタンプ2個(応募者全員がもらえる):スマートフォン向けポケモンカードゲーム『Pokémon Trading Card Game Pocket』内で使用可能なプレゼントコード(パック砂時計×12個、チャレンジ砂時計×12個)、引換期限は8月31日まで

・スタンプ4個(抽選で50人に当たる):エーフィまたはブラッキーがデザインされたオリジナルのコンビニエンスウェアアイテムセット

◆菓子購入でアクリルキーホルダーがもらえるキャンペーン

キャンペーン期間中、対象の菓子商品を2個購入ごとに、イーブイたちのアクリルキーホルダー1個がもらえる。景品が無くなり次第終了。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン期間:6月24日10時〜7月14日

・対象商品:菓子コース対象商品の販促物がついた菓子商品

ファミリーマート、販促物がついた菓子が対象

【景品概要】

・第1弾景品(6月24日10時〜):イーブイ(オスのすがた)、シャワーズ、サンダース、ブースター、ニンフィア(全5種)

ファミリーマート「アクリルキーホルダー」第1弾

・第2弾景品(7月1日10時〜):イーブイ(メスのすがた)、エーフィ、ブラッキー、リーフィア、グレイシア(全5種)

ファミリーマート「アクリルキーホルダー」第2弾

◆「ファミペイ」スタンプ企画 菓子コース

キャンペーン期間中、「ファミペイ」を提示して対象の菓子商品を購入すると、1商品につきスタンプが1個たまる。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン期間:6月24日〜7月14日

・応募期間:6月24日〜7月18日

・対象商品:菓子コース対象商品の販促物がついた菓子商品

ファミリーマート、販促物がついた菓子が対象

【景品概要】

・スタンプ2個(抽選で200人に当たる):ファミマポイント500円相当

・スタンプ4個(抽選で50人に当たる):イーブイ&進化形デザインのオリジナル小箱3種セット

ファミリーマート、イーブイと進化形たちデザインの「オリジナルの小箱3種セット」

© 2024Pokémon. © 1995-2024Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

© 2024DeNA Co., Ltd.

