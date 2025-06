『ラブライブ!サンシャイン!!』に登場する9人組スクールアイドルグループ・Aqoursが、活動の節目となる9周年に、これまでの数々のライブイベントの集大成として、9人での最後のワンマンライブ“フィナーレライブ”を6月21日・22日に埼玉・ベルーナドームで開催。同公演のオフィシャルレポートが到着した。オールメディアプロジェクトとして展開するラブライブ!シリーズ。シリーズ第1作『ラブライブ!』のμ’sに続き活動を開始した、第2作『ラブライブ!サンシャイン!!』のスクールアイドルグループ・Aqoursが、9人での最後のワンマンライブとなる「ラブライブ!サンシャイン!! Aqours Finale LoveLive! 〜永久stage〜」を開催。公演は、9人組のグループであるAqoursが、節目となる9周年の年にこれまでの彼女たちのライブイベントの集大成としておこなわれたもので、現地、ライブビューイング、配信を合わせ2日間で10万人を動員した。

冒頭、ベルーナドームのメインステージには打ち寄せる波の映像が映され、よく見るとステージ奥には実際に砂が敷かれている。やがて黒澤ダイヤ役・小宮有紗が大きな枝を持って現れ、たくさんのファンが見守る中、見事砂浜に「Aqours」の文字を書いた。それはまさしく、TVアニメ作中のダイヤさながらの一幕だった。そして、モニターに自宅である十千万旅館から元気よく出掛けていくAqoursのリーダー・高海千歌の新規アニメ映像が流れると、Aqoursキャスト9人が1人ずつ順番に、歩き方や表情によって担当メンバーを大切に表現しながらステージに登壇していく。フィナーレライブのオープニングを飾ったのは、作品の舞台である沼津を舞台に制作された初のキャスト実写PVが話題となった「DREAMY COLOR」。さらに2022年に作られ、同年開催のAqours 6thライブツアーで披露した「GEMSTONE "DE-A-I"」と、TVアニメや劇場版アニメが展開されて以降の新しいAqoursの躍進を思い起こさせる楽曲が続く。次はどんな曲が来るのだろうと会場中が期待に包まれる中、活動初期から歌ってきた「Step! ZERO to ONE」(Day.2では「Aqours☆HEROES」)、そして「届かない星だとしても」の歌声が観客のボルテージを一気に上昇させた。メンバーが1人ずつ自己紹介をおこなったのち、ライブの定番曲とも言える「恋になりたいAQUARIUM」、そして初披露の「Deep Blue」へ。どちらも客席のペンライトが青色で染まったことと「Deep Blue」の歌詞も相まって、歌に乗せて繋がれていく、大海原を進み続けるAqoursを感じるステージとなっていた。その後、「Daydream Warrior」からの「スリリング・ワンウェイ」という、これまで幾度もライブを沸かせた2曲を披露すると、ここで一度ステージを後にする。モニターには津島善子たち1年生を中心にTVアニメを振り返る映像が流れ、さらに新規アニメ映像によって、部室を片づける1年生たちの姿が。何があっても大丈夫、と前を向く彼女たちの心情が描かれた。映像が終わると、「TV Animation Season1 Special Medley」の文字が映し出され、TVアニメ1期オープニング主題歌の「青空Jumping Heart」をまさしく「青春まっしぐら」なキラキラした笑顔で披露したAqours。1期を彩った数々の楽曲を歌いながらトロッコで会場を巡る。メドレーでは、元々9人での歌唱曲ではなくこれまで9人で歌ったことがなかった楽曲も全員で歌い、「想いよひとつになれ」が始まると桜内梨子役・逢田梨香子の目に涙が浮かんでいた。会場内を一周した9人は、センターステージに集結して「MIRAI TICKET」を歌唱。TVアニメ1期の楽曲を歌い切った。なお、Day.2公演では「TV Animation Season2 Special Medley」として、「未来の僕らは知ってるよ」を始めとした2期の楽曲が披露された。ここで今度はダイヤたち3年生の映像が流れ、新規アニメ映像によって3人で写真を撮りつつ最高の今を確信する姿が映し出された。そして「HAPPY PARTY TRAIN」とともにAqoursが登場すると、沼津の海と波をダンスで表現して歌う「僕らの海でまた会おう」、貪欲に楽しさを求める9人らしい「僕らの旅は終わらない」、と初披露楽曲を2曲続けてパフォーマンス。さらに国木田花丸役・高槻かなこによる「永久stage、いくずらー!」の掛け声から、花丸がセンターを務める「未体験HORIZON」がスタート。会場を埋め尽くす黄色のペンライトと曲中の紙吹雪演出により、会場は黄金の海原となった。一旦、千歌たち2年生の映像と、ラブライブ!優勝の時の写真を眺める3人の新規映像が挟まれ、その中で渡辺曜が告げた楽しかった思い出はなくならないという言葉は、この楽しいフィナーレライブの時間と重なるかのよう。そして再びステージに現れたAqoursが披露したのは「Brightest Melody」。今のAqoursとその未来を強く印象付ける、力強いパフォーマンスを魅せていく。さらに初披露の「SAKURA-saku KOKORO-saku」へ。ステージが桜色にライトアップされ、ドームの天井には桜の花びらが照らし出されていた。新しい季節の訪れを表現したところで、最後の曲は本公演のテーマソング「永久hours」。ここでAqoursの文字が描かれた砂浜が再度登場し、沼津の海から始まった本公演のラストを沼津の海が飾り、そこから明るく楽しく元気よく、今この時間を全力で歌い踊るAqours。夢のような瞬間を絶対に忘れない。その想いでキャストと会場の心がひとつになった。ここまで実に22曲。一気に駆け抜けたAqoursにアンコールとAqoursコールがおくられる。いつしかアリーナ席はみかん色、スタンド席は8色のペンライトに綺麗にわかれ、かつてのAqours 5thライブの時と同じく再びこの会場に虹が架かった。Aqoursを呼ぶ声に応え、「君のこころは輝いてるかい?」の衣装に身を包んだメンバー9人が映し出され、ステージに向かう姿がキャスト9人と重なる。まっすぐ前を見つめる千歌役・伊波杏樹が一瞬堪えきれないように笑顔を見せると、くるりと振り返ってメンバーとの円陣に加わり、「1」から順に9人が数字を宣言。そして会場から「10」の声が叫ばれると、「0から1へ」という言葉からAqoursの始まりの楽曲「君のこころは輝いてるかい?」へ。「君のこころは輝いてるかい?」を歌い終えたのち、Day.2公演ではAqoursの始まりが茨の道だったことに触れつつも、千歌の太陽みたいに輝く笑顔に励まされたと語る。そしてAqoursを応援してくれるみんなの気持ちがAqoursを10年間導いてくれたのだと言葉を紡ぐと、「最高のスクールアイドル人生だった」と高らかに宣言した。Aqoursのことを絶対に忘れない。会場、ライブビューイング、そして配信で参加するすべての人たちと誓った上で、アンコールラストの楽曲は「ユメ語るよりユメ歌おう」(Day.2では「勇気はどこに?君の胸に!」)。トロッコに乗り込んだ9人が、公演最後の一瞬まで楽しみきるぞとばかりに笑顔で手を振って会場を周る。最後はメインステージに全員が集まり、「10年間、本当にありがとうございました!」と感謝の言葉でフィナーレライブを締めくくった。集大成の名にふさわしい数々の楽曲とAqoursのパフォーマンスの力強さに満ちていた本公演。楽しかった時間は永遠に消えない。でもそれは、時間が止まることを意味しているのではない。砂時計が回ったように、Aqoursの未来はまだまだこれからも続いていく。会場にて発表された体験型イベント「ラブライブ!サンシャイン!!×SCRAP 沼津ナゾトキ街歩き〜僕らの永久hours〜」、そして11月に開催が決定している「ラブライブ!サンシャイン!! 沼津地元愛まつり 2025」など、これからも『ラブライブ!サンシャイン!!』と一緒に楽しい時間を更新していこう。<セットリスト>■DAY101. DREAMY COLOR02. GEMSTONE "DE-A-I"03. Step! ZERO to ONE04. 届かない星だとしても05. 恋になりたい AQUARIUM06. Deep Blue07. Daydream Warrior08. スリリング・ワンウェイ09. 青空 Jumping Heart10. 決めたよ Hand in Hand11. ダイスキだったらダイジョウブ!12. 夢で夜空を照らしたい13. 未熟 DREAMER14. 想いよひとつになれ15. MIRAI TICKET16. HAPPY PARTY TRAIN17. 僕らの海でまた会おう18. 僕らの旅は終わらない19. 未体験 HORIZON20. Brightest Melody21. SAKURA-saku KOKORO-saku22. 永久 hoursENCOREEN1. 君のこころは輝いてるかい?EN2. ユメ語るよりユメ歌おう■DAY201. DREAMY COLOR02. GEMSTONE "DE-A-I"03. Aqours☆HEROES04. 届かない星だとしても05. 恋になりたい AQUARIUM06. Deep Blue07. Daydream Warrior08. スリリング・ワンウェイ09. 未来の僕らは知ってるよ10. MY 舞☆TONIGHT11. MIRACLE WAVE12. 空も心も晴れるから13. WATER BLUE NEW WORLD14. WONDERFUL STORIES15. キセキヒカル16. HAPPY PARTY TRAIN17. 僕らの海でまた会おう18. 僕らの旅は終わらない19. 未体験 HORIZON20. Brightest Melody21. SAKURA-saku KOKORO-saku22. 永久 hoursENCOREEN1. 君のこころは輝いてるかい?EN2. 勇気はどこに?君の胸に!