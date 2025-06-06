¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¡ß¥ª¥â¥³¥íÊÔ½¸Ä¹¡¦¸¶½É¤µ¤ó¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÂç¿Í¤Î¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¼¼¡×¡¡¤æ¤ë¤Ã¤È¿ÍÀ¸¤Î¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»³Ú¤·¤ó¤Ç
¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¡Êº¸¡Ë¤È¸¶½É¤µ¤ó¡á¾¾Åè°¦»£±Æ
¡¡³¨ËÜºî²È¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¤µ¤ó¤È¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥â¥³¥í¡×ÊÔ½¸Ä¹¤Î¸¶½É¤µ¤ó¤¬¡¢Âç¿Í¤¿¤Á¤Î¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤¯ÆÃÊÌ¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢Åìµþ¡¦µþ¶¶¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å¸Í÷²ñ¡Ö¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±Å¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤ ¤¿¤Ã¤×¤êÁýÎÌ¥¿¥¤¥×¡×¤È¡¢»Å»ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Î³¨ËÜ¡Ø¤ª¤·¤´¤È¤½¤¦¤À¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ç¤¹¡£20Âå¤«¤é70Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿¤ªÇº¤ß¤ÎÁí¿ô¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÈÌó1000ÄÌ¡£ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ªÆó¿Í¤Î¡Ö»Å»ö´Ñ¡¦¿ÍÀ¸´Ñ¡×¤È¤Ï¡½¡½¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡§²Ã²ìÄ¾¼ù¡¢¼Ì¿¿¡§¾¾Åè°¦¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»Ê²ñ¿Ê¹Ô¡§Î©²Ö¤â¤â¡Ë
1973Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£¡Ø¤ê¤ó¤´¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¡Ø¤â¤¦ ¤Ì¤²¤Ê¤¤¡Ù¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤ê¤æ¤¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¡Ø¤Ê¤Ä¤ß¤Ï¤Ê¤ó¤Ë¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¡Ù¡Ø¤ª¤·¤Ã¤³¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¤â¤ì¤¿¤í¤¦¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é ¤Ì¤²¤Ð¤¤¤¤¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¤¢¤ó¤Ê¤Ë ¤¢¤ó¤Ê¤Ë¡Ù¡Ê¥Ý¥×¥é¼Ò¡Ë¤ÇMOE³¨ËÜ²°¤µ¤óÂç¾ÞÂè£±°Ì¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢£·´§¤Ëµ±¤¯¡£¡Ø¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤ ¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¤¡Ù¡ÊÇòÀô¼Ò¡Ë¤Î±Ñ¸ìÈÇ¤Ç¡¢2019Ç¯¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥¿¥¤¥à¥ººÇÍ¥½¨³¨ËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£³¨ËÜ¡Ø¤·¤Ð¤é¤¯¤¢¤«¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡Ù¡ÊPHP¸¦µæ½ê¡Ë¡¢¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¥²¡¼¥à¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¤Þ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡Ù¡Ê¥Ö¥í¥ó¥º¿·¼Ò¡Ë¡¢¥¹¥±¥Ã¥Á½¸¡Ø¥è¥¤¥è¥ï¥Í¡¡¤¢¤ª¤à¤±ÊÔ¡Ù¡Ø¥è¥¤¥è¥ï¥Í¡¡¤¦¤Ä¤Ö¤»ÊÔ¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¡¢²®¾å¥Á¥¤µ¤ó¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¤³¤ó¤ÊÀ¤³¦¤Ç¥®¥ê¥®¥êÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡¡¤ß¤é¤¤¤á¤¬¤Í£³¡Ù¡ÊÊë¤·¤Î¼êÄ¡¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¸¶½É
1981Ç¯¡¢¿ÀÆàÀî¸©À¸¤Þ¤ì¡£2010Ç¯¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥Ð¡¼¥°¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¥Ð¡¼¥°¡×¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë»²²è¡¢¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ª¥â¥³¥í¡×£²ÂåÌÜÊÔ½¸Ä¹¤Ë½¢Ç¤¡£ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥é¥¤¥¿¡¼¤ò°é¤Æ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ÐÈÇ¤ä±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤Þ¤Ç³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£½¸±Ñ¼Ò¤Î²»À¼¥ì¡¼¥Ù¥ë¡Öshueisha vox¡×¤è¤ê¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¸¶½É¤Îº£¤¸¤ã¤Ê¤¤´ë²è¼¼¡×¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¡¡¡Ø¤ª¤·¤´¤È¤½¤¦¤À¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¡Ù
¡Ö¤·¤´¤È¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡¡ÃÏµå¤ËÉÔ»þÃå¤·¤¿±§Ãè¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ÷ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¿¦¶ÈÁêÃÌ½ê¡£±§Ãè¿Í¤ÏÁêÃÌ½ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È°ì½ï¤Ë¡¢¤³¤ÎÀ±¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡¢Æ¯¤¯¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤Ï¤¸¤á¤ë¡£Ã¯¤â¤¬Èò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Ê¤¤¡Ö»Å»ö¡×¤Î°ÕÌ£¤òÌä¤¤Ä¾¤·¡¢ÌÀÆü¤ò¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î»Ò¤É¤â¤ÈÂç¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±ÈÇ¡È¥Ï¥í¡¼¥ï¡¼¥¯¡É¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡ª
¤ª¤·¤´¤È¤½¤¦¤À¤ó¥»¥ó¥¿¡¼¡¡ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
¡ÖÂç³Ø3Ç¯À¸¤È¤Ê¤ê¡¢¿ÊÏ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¹¥¤¡Ù¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Í¦µ¤¤¬½Ð¤Þ¤»¤ó¡£»Å»öÁª¤Ó¤Î´ð½à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÆó¿Í¤Î¸«²ò¤ò¶µ¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¥è¥·¥¿¥±¡¡»ä¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¸¶½É¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¡Ö¸¶½É¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Æ¡¢º£¡¢¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡¤¤¤í¤¤¤íÎ®¤µ¤ì¤¿Ëö¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡Î®¤ì¤ÎÍä¤ß¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ë¤³¤¦¡¢¤¯¤ë¤¯¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£
¸¶½É¡¡¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤ó¤Æ°ì¤Ä¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ºÇ¶á»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¿Í´Ö¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¡¢5Ç¯¤â10Ç¯¤âÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤É¡¢¾æÉ×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤·´ïÍÑ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤«¤éÆ¨¤²²ó¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢º£¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤¤¤ä¡¢¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¿´¤¬²õ¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¼«Ê¬¤Î¤¤¤¤µï¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ï¹Ô¤Ãå¤«¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤½¤ì¤¸¤ã¤Ê¤±¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ÇÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÂç»ö¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡×¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¤³¤ì¤µ¤¨¤·¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤¤¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Âç³µ¤Î¤â¤Î¤Ï²æËý¤Ç¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤Ë¡ÖÌ´¡×¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤òÉÕ¤±¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£¤¸¤Ä¤ÏÁªÂò»è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤Ê¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ã¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤âÈ¾Ç¯´Ö¤À¤±²ñ¼Ò°÷¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÃÄÂÎ¹ÔÆ°¤¬¶ì¼ê¤À¤Ê¤Ã¤Æ¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤½¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¹¥¤¤Ê»Å»ö¡×¤Ã¤Æ¤è¤ê¤â¡¢¡Ö°Õ³°¤ÈÂ³¤¯¤Ê¡Á¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ö¤¦¤ï¡¢¹¥¤¡¢¤³¤ìºÇ¹â¡ª¡¡¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢Ê¿Ç®¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤«²¶¡¢¤³¤ì¤º¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¤¢¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤¦¤ó¤¦¤ó¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¤º¤Ã¤È¤ª»®Àö¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¤º¤Ã¤È¥â¥Î¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤Ê¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤ÈÂ³¤¯¤ï¡×¡£ËÍ¡¢·ë¹½¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÊ¿µ¤¤ÇÂ³¤±¤é¤ì¤ë¡×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÆÀ°Õ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Â¾¿Í¤«¤é¸«¤¿¤é¡Ö¤¢¤Î¿Í¡¢¤¹¤´¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤½¤ì¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡£ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¡£ºÍÇ½¤¢¤ë¤ó¤À¡×¡£¼«Ê¬¤Ç¤ÏÊ¿Ç®¤Ç¡¢¤¿¤ÀÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö°Õ³°¤È¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¡¼¥ï¡¼¥É¤À¤±¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¡¢ºÍÇ½¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¹¤´¤¤ºÍÇ½¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤¨¤ë¤°¤é¤¤¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤ò¤¹¤ë°ÕÌ£¡×¤Ã¤Æ¥Ç¥«¤¤¤Ê¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ã¤Æ¡¢²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©ÌäÂê¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¡Ö¿Í¤ÈÆ±¤¸¤³¤È¤ä¤ë¤Î¥¤¥ä¡×¡Ö²¶¤Ï²¶¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃµ¤¹¤ó¤À¡¢¥¤¥¨¡¼¥¤¢ö¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ãµ¤¤Î»ê¤ê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤âÃ¯¤·¤âÄÌ¤ë¡£ËÍ¤âÀÎ¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤Ã¤Æ¡¢³§¤µ¤óÅöÁ³¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¿¤À¡¢ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ËÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¡£¡Ö¥«¥á¥à¥·¤ÎÎ¢Â¦¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¿»þ´Ö¤â¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤è¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ª»Å»ö¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¸¶½É¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ö¥«¥á¥à¥·¤ÎÎ¢Â¦²°¡×¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤µ¤¹¤¬¤Ë¡¢¼ý±×¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬¤Ä¤±¤ÐÊÌ¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¤½¤ì¤¬¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÇä¤êÊª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£²¿¤«¥â¥Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥â¥Î¤òÌÌÇò¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤¬£³¿Í¤°¤é¤¤¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÏºî¤Ã¤ÆÎ©ÇÉ¤Ê¼ñÌ£¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¬3000¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¿¦¶È¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¡Ö¿ô¡×¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¼«Ê¬¤¬ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¡¢£³¿Í¤µ¤¨´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö²¶¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¥«¥á¥à¥·¹¥¤¤Ê¤Î¤«¡©¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¹¥¤¤À¤ï¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£
¸¶½É¡¡¶õÁ°¤Î¡Ö¥«¥á¥à¥·¥Ö¡¼¥à¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤Î»þ¤Ë¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÎ®¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¤Ï¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁª¤Ù¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤À¤«¤éËÍ¼«¿È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤ÏÁª¤Ù¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ¼Â´¶¤Ï¤¹¤´¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÊÌ¤Î¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö»þÂå¤ËÌ£Êý¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡£ËÍ¤â³¨ËÜ¤òÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤¿¤Ö¤ó20Ç¯Á°¤ËÆ±¤¸¤³¤ÈÉÁ¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¼å²»¤òÅÇ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¤Ç¤¤Ê¤µ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤âÎÉ¤¤¤·¡¢ÌÌÇò¤¬¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤È¤¤¤¦¶õµ¤¤Ã¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³10Ç¯¡¢15Ç¯¤ÎÏÃ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤á¤°¤ê¹ç¤ï¤»¤È¤«¡¢±¿¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¸¶½É¡¡¤½¤Î¡ÖÂ³¤¯¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¡Ö±¿¡×¤âÍè¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö±¿¤¬Íè¤ë¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤Ê¤ó¤«Íè¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤â¤¢¤ë¤«¤â¡£¡Ö¹¥¤·ù¤¤¡×¤è¤ê¤â¡ÖÂ³¤¯¡×¤Ã¤ÆÂç»ö¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¼«Ê¬¤«¤é²¿¤«Æ°¤½Ð¤¹¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÍ×½êÍ×½ê¤Ç¡¢ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Î±¿¤ÎÎÉ¤µ¤À¤±¤Ï¼«Ëý¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿»þ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡¢¸«¤»¤ë¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¡£½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¡¡ËÍ¤Ï¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤òºÇ½é¤Ë»Ï¤á¤Æ¡¢¡Ö¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤ì¤ë¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¥Ç¥«¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ö²¶¼¡Âè¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Î¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£¼«Ê¬¤¬½ñ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¥¢¥Ã¥×¥í¡¼¥É¤·¤¿¤é¡¢²èÌÌ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦À¨¤µ¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¡Ö²¶¤â¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤ó¤À¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢·ë¶É¤½¤ì¤¬ÌÌÇò¤¯¤Æ¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤ÏËÜÅö¤Ë¡¢Â¾¿Í¤ËÁ´Á³¸«¤»¤ë¤â¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤³¨¤ò¾¡¼ê¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯´Ö¤Î²ñ¼Ò°÷¤Î»þÂå¡¢»öÌ³¤Î½÷À¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Þ¤ÇÂ¾¿Í¤Ë¸«¤»¤ÆÎÉ¤¤¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¾¿Í¤Ë¸«¤»¤ëÍ¦µ¤¤Î¤Ê¤¤É½¸½¤ÎÃæ¤Ë¤â¡¢ÅöÁ³¡¢ÌÌÇò¤¤¥â¥Î¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤â¤Î¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤·¤¿¤È¤¡¢¥¦¥§¥Ö¤ÏÎÉ¤·°¤·¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£³È»¶¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Î¡Ö¾®¤µ¤ÊË¨²ê¡×¤ò¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤·¤ËÅ¦¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ªÇº¤ß¢¡¡ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥
º£¤Î»Å»ö¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊÌ¤Î»Å»ö¤Ë¤â¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤½¤í¤½¤í·è¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¾¡»»¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤«¡¢º£¤Î»Å»ö¤òÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤«Çº¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¸¶½É¡¡¤ª¤ª¡¢¤³¤ì¤â¤¹¤´¤¤¡¢²¦Æ»¤Ã¤Ý¤¤¼ÁÌä¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤³¤Î¼ê¤Î²¦Æ»¤Ã¤Ý¤¤¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Öº£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¤Î¤³¤È¤òÀäÂÐÆÍ¤µÍ¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Ã¤Æ¡¢¤·¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¤Ê¤¤(¾Ð)¡£
¸¶½É¡¡ËÜÅö¤À(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¡Ö¿·¤·¤¤»Å»ö¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤Ù¤¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ÖÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ä¤Ä¤Ç¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤À¤ï¡ª
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤À¤«¤é¡¢Îø°¦ÁêÃÌ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÅú¤¨¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¡×¡£¡Ö¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÇÇ¼ÆÀ¤¹¤ëÆü¤¬Íè¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ã¤Æ¤À¤±¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£ËÍ¤â²ñ¼Ò°÷¤ò¼¤á¤ë¤Þ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ÈÇº¤ó¤À»þ´ü¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¾²²°¤µ¤ó¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÇº¤ó¤Ç¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¡Ö¤â¤¦º£ÆüÀäÂÐ¹Ô¤«¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤È»×¤¦½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¸¶½É¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤É¤³¤«¤Ç¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë½Ö´Ö¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢ÌµÍý¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤Ã¤Á¤Ë¤âÈ±¤ÎÌÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡Ö¤¢¤Ã¡¢¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¼¤á¤Ê¤¤ã¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë¼É½¤ò½Ð¤¹¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¡Ö¥Ñ¡¼¥ó¡ª¡×¤ÈÍè¤ëÆü¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¡£
¸¶½É¡¡¤½¤Î½Ö´Ö¤¬µ¯¤³¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö¤¢¡¢¤â¤¦º£Æü¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æ°ÊªÅª¤Ê´ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ã¤Æ¡¢°Õ³°¤È³§¤µ¤ó»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬Íè¤ì¤Ð¤·¤á¤¿¤â¤Î¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡£¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡©
¸¶½É¡¡¤½¤¦¤¤¤¦Ä¾´¶¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢¤¤¤Ä¤«É¬¤ºÍè¤ë¤Î¤«¡Ä¡Ä¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÅöÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É(¾Ð)¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤Ç¤Ê¤¤¤È¡¢Æ§¤óÀÚ¤ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤Ê¶ËÃ¼¤Ë¡Ö¤É¤Ã¤Á¤«¡×¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¾®¤µ¤¯´Ø¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Êµ¤¤â¤·¤Þ¤¹¡£º£¤Ê¤ó¤ÆÆÃ¤Ë¡¢¥¹¥â¡¼¥ë¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤¤°¤é¤¤ÎÉ¤¤»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¡¢¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤«¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼ê·Ý¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¼ê·Ý¤ÎËÜ¤òÇã¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢È¯É½¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£¾®¤µ¤¯¤Á¤ç¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¼´Â¤µ¤¨Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÊÒÂÆ°¤¯Ê¬¤Ë¤ÏÎÉ¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£°Õ³°¤ÈÊÒÂ¤À¤±¤Ç¤â·ë¹½Âç¤¤ÊÈÏ°Ï¤ÇÆ°¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤ªÇº¤ß£¡¡¥ì¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤¬ÉÝ¤¤
Æ±¤¸»Å»ö¤òÄ¹Ç¯Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤¤É¤¡Ö¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¹ß¤ê¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¥´¡¼¥ë¤Þ¤Ç¿Ê¤à¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ç÷´ÑÇ°¤Ë¤«¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¤µ¤é¤½¤Î¥ì¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤ë¤Î¤âÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê40Âå¡¦½÷À¡Ë
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤³¤ì¤ÏÇ¯Îð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤º¤¤¤Ö¤óÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ÁÌä¡£Æ±¤¸Çº¤ß¤ò20Âå¤¬¹Í¤¨¤ë¤Î¤È¤Ï°ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ä¤ÏÁêÃÌ¼Ô¤Ë¤È¤Æ¤â¶¦´¶¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç°¤¯¤Ê¤¤¤·¤Ê¤¡¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿»þ¡¢ËÍ¤Î¤ä¤êÊý¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¡¢¿·¤·¤¤»Å»ö¤ÏÍèÀ¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£
¸¶½É¡¡¤¢¤Ï¤Ï¤Ï(¾Ð)¡£¤Á¤ç¤Ã¤È½¡¶µ¤á¤¤¤¿´¶¤¸¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Öº£À¸¤Ï¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¡Ö¼¡¡¢À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é²¿¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸¶½É¡¡¤â¤¦¡¢¿ÍÀ¸¤Î2²óÌÜ¤¬¤¢¤ëÁ°Äó¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö2²óÌÜ¤¢¤ëÁ°Äó¡×¤Ï¡¢¤è¤¯ËÍ¤Ï¤ä¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¤Þ¡¢¤¤¤Ã¤«¡¢ÍèÀ¤¤Ç¡×¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡¢¤½¤ì¤Ï¤Þ¤¿ÍèÀ¤¤Ç¡£¡Öº£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸µµ¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¡¢ÍèÀ¤¤ËÇ¤¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡ÖÍèÀ¤¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¤ä¤ë¤ó¤Ç¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢Á°À¤¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡£À¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍèÀ¤¤Ç¤½¤ì¤ò¤ä¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍ½¹ÔÎý½¬¤Ç¡¢º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤«¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡ÖËÜ¼Ò¤«¤é½Ð¸þ¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï°ìÅÙ¤¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤Æ»×¤¦¤Û¤¦¤¬¥é¥¯¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶½É¡¡²¶¤Ï¡Ö¤æ¤ë¤Ã¤È¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¡Ö´Ë¤á¤ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¤ª»Å»ö¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¤â¡¢¤´¼«Ê¬¤Î¤¿¤É¤Ã¤Æ¤¤¿Æ»¤Î¤ê¤¬¡¢¤É¤³¤«¸Ø¤é¤·¤¤¡£¡ÖÁ¥¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÁÛÁü¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£Ä¹¤¤¹Ò³¤¤ò¸«¤Æ¤¤¿1ÀÉ¤ÎÁ¥¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¡£¤Ç¡¢³¤¤Î¤³¤È¤âÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤ÎÁ¥°÷¤µ¤ó¤Ç¡¢Á¥¤âÄ¹¤¤¹Ò³¤¤Î´Ö¤Ç¡¢½ý¤Ä¤¤¤¿¤ê¡¢¸Å¤Ó¤¿¤ê¡¢¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¸¥Ä¥Ü¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¡¢¤È¤«(¾Ð)¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤ë¾å¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤¹¤²¤¨¡¢¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤â¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤â¤É¤³¤«¤Ë¤¢¤ë¤È¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»þÂå¤ò·Ð¤Æ¤¤¿Á¥¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¹õ¸÷¤ê¡£¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡Â³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Å¬À¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¿·¤·¤¤Á¥¤ËÌÜ°Ü¤ê¤¹¤ë¡£¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤Á¥¤À¤Ã¤¿¤é¾®²ó¤ê¤¤¯¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡Ö¤¢¤ó¤Ê¹ë²Ú¤ÊÁ¥¤Ê¤éÎÉ¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×¡£Æü¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤³¤ì¤Ç¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤Ê¤ó¤Æ»×¤¦Æü¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ü¥í¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ë¤Ä¤¯Æü¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÆü¤Îµ¤Ê¬¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¡Ö¤Þ¤¿ÍèÀ¤¡ª¡×¡£¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£²¿¤Ç¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡£
¸¶½É¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£¡ÖÍèÀ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¡£
¤ªÇº¤ß¤¡¡Ë»¤·¤¤¤Î¤ËÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¾å»Ê¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©
¤¹¤´¤¯Ë»¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢²Ë¤Ê¾å»Ê¤¬¤º¤Ã¤ÈÃý¤ê¤«¤±¤Æ¤¤Æ¡¢»Å»ö¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖË»¤·¤¤¤Î¤ÇÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Ãç¤¬°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê30Âå¡¦½÷À¡Ë
¸¶½É¡¡¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤³¤ì¤Ï¤â¤¦¥¢¥ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥ê¥â¡¼¥È²ñµÄ¤¹¤ë¤È¤¤ËÉÕ¤±¤ë¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÆÈ¤ê¸À¤ò¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÒì¤±¤ÐÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤Ê¤ó¤«Æ¬¤È¤«¼ª¤È¤«¤ËÉÕ¤±¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¡Öº£¡¢¤³¤ì¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¤ò»Ø¤µ¤·¤Æ¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤¢¤È¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤ÎÁü¤ò¤º¤Ã¤ÈÇÒ¤à¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Öº£¡¢¤ªµ§¤êÃæ¤À¤«¤é¡×¡£
¸¶½É¡¡¤ªµ§¤ê¤Ç±ó¤¶¤±¤Æ(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÏÃ¤·¤«¤±¤Á¤ã¥À¥á(¾Ð)¡£µ·¼°¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Æ¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ»°è¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¼é¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¥Ð¥«¤Ë¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¿¿·õ¤µ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò½Ð¤»¤ÐÎÉ¤¤¡£
¸¶½É¡¡ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤·¤«¤·¡¢²¿¤Ç¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ÏÃ¤»¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Î¿Í¡£²¿¤ÎÏÃ¤ò¤½¤ó¤Ê¤Ë¤·¤¿¤¤¤Î¤«Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ä«¤Ë¡Öº£Æü¡¢¤³¤ÎÏÃ¤·¤¿¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ²Õ¾ò½ñ¤¤Î¥á¥â¤ò¾å»Ê¤Î¿Í¤«¤éÁ´Éô¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¡ß¡¢¤³¤ì¤Ï¡ß¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤ÇÊÖ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ï¤³¤Î2¤Ä¤À¤±(¾Ð)¡£¿½¹ðÀ©¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¸¶½É¡¡¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¤ªµëÎÁ¤ÎÈÏ°Ï¤Ç¤Ç¤¤ëÏÃ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¡£¿Í»öÉô¡¢·ÐÍýÉô¤òÄÌ¤·¤Æ3¤Ä¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×(¾Ð)¡£
¸¶½É¡¡¤É¤ó¤É¤óÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤½¤Î¾å»Ê¤Î¿Í¡£À©¸Â¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¡Ö°ìÈÖÌÌÇò¤¤ÏÃ¤ò¤·¤Ê¤¤ã¡ª¡×¡£¤É¤ó¤É¤óÏÃ·Ý¤¬¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤¯(¾Ð)¡£¡ÖµÕ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¡£À©¸Â¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å»Ê¤ÎÉ½¸½¤â¿¤Ó¤ë¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ì¤Ð¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¿¤Ð¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡©(¾Ð)
¤ªÇº¤ß¥¡¡¡ÖÏ·³²¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤ËŽ¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥Ž¥
µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð¡ÖÏ·³²¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÇ¯Îð¤Ë¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¹Ô¤¯¤È¼ºÇÔ¤·¤½¤¦¤Ê¿Í¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡¢¹½¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡£¤Þ¡¢»ä¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Í¸ú¤«¤É¤¦¤«¤âÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡£¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¸¶½É¡¡¤¹¤Í¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡£¼«¸Ê´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¡ÖÏ·³²¡×¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ëÇ¯Îð¡Ä¡Ä¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤â¤¦¡ØÏ·³²¡ÙÂ¦¤À¤«¤é¡×¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½é¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¢¤È¤Ï²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÎÉ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¶õµ¤¤â¤¢¤ë¡£¡Ö¤³¤³¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¤ÏÏ·³²¤À¤«¤éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤³¤«¤é30Ê¬Â³¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¸¶½É¡¡¤¿¤·¤«¤Ë(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡ÖºÇ½é¤Î°ì¸À¤Çµö¤·¤òÆÀ¤¿¤È»×¤¦¤Ê¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ê¤ó¤«¤½¤ÎÅÀ¡¢ÁêÃÌ¼Ô¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¹µ¤¨¤á¤µ¡×¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÂç¾æÉ×¤è¡×¤Ã¤Æµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¡ÖÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡£ËÜÅö¤Î¡ÖÏ·³²¡×¤Ï¡¢¤¿¤À¤¿¤À¸À¤¦¤À¤±¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¥¾¥ó¥Ó¤Ë¤Ê¤ë¼êÁ°¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡£ÁêÃÌ¼Ô¤â¡¢¤¢¤Ã¤ÁÂ¦¤Ë´û¤Ë¡¢¤«¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÍ¡¢º£¡¢52ºÐ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ì¤°¤é¤¤¤ÎÇ¯¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶½É¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤·¡¢¤¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤¯¼«Ê¬¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¢¥¬¥µ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¾õÂÖ¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¼¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤·¤å¤ó¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ÎÇ¯Îð¤ÇÅÜ¤é¤ì¤ë¤È¡¢µÕ¤Ë¥¤¥é¤Ã¤È¤·¤Á¤ã¤¦¡£Á´Á³¡¢ÁÇÄ¾¤ËÊ¹¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¿Í¤ÏÇ¯¤ò¼è¤ë¤ó¤À¤Ê¡×¡£¼¸¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤è¤¯Ê¹¤¯¤±¤É¡¢¼¸¤é¤ì¤ë¼«Ê¬¤â¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¶²ÉÝ¤â¥¾¥Ã¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¸¶½É¤µ¤ó¤¬¤½¤¦¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤«½Å¤ß¤¬½Ð¤Á¤ã¤¦¡£¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÉáÄÌ¤Ë¡Ö¤µ¤é¤Ã¤ÈÎ®¤·¤Æ¤è¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡Ä¡Ä¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë½Å¤¯¼è¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¡£¼«Ê¬¤Î´¶³Ð°Ê¾å¤Ë¡¢¼þ¤ê¤¬¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò½Å¤¿¤¯Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤ì¡¢Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÍç¤Î²¦ÍÍ¡×´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£
¸¶½É¡¡¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤ÎÁêÃÌ¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤«¡¢À¤¤ÎÃæ¤ÎÌò¤ËÎ©¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¶¯¤¤Êý¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤¦¤Ë¤«¡¢ÎÉ¤¤²óÅ¾¤òÀ¸¤á¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¿Í´Ö¡¢Ç¯¤ò¼è¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤ò¸À¤¤¤¿¤¤ÉÂ¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶½É¡¡¤¢¤¢¡¢¤¢¤ë¤«¤â¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ò¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤Ç¡¢¡Ö¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Á¤ã¤ª¤¦¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤¦Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¡¢Á±°Õ¤ÇÃý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Í¾·×¤Ë¤¿¤Á¤¬°¤¤¡£
¸¶½É¡¡Á±°Õ¤ÎÊý¤¬¥¦¥¶¤¬¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÌäÂê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤¦¡£¡Ö¼ã¤¤º¢¡¢¤ªÁ°¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡£¤À¤±¤É¡¢ËÜÅö¤ËÇ¯¤ò¼è¤ë¤È¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡£
¸¶½É¡¡AI¤È¤º¤Ã¤È¤·¤ã¤Ù¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£ChatGPT¤ÈÊÉÂÇ¤Á¤ò¤¹¤ë¡£AI¤Ï¤½¤Î¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤¯´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¹¥Å¨¼ê¤È¤·¤Æ¡¢±Ê±ó¤ËÊÉÂÇ¤Á¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤ó¤Ê¿Í¤â¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éº£¸åÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡ÖÏ·³²2.0¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¿·¤·¤¤·Á¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤ÈAI¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡ÖÏ·³²¡×¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¥¾¥Ã¤È¤¹¤ë(¾Ð)¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¤³¤ì¤¬¿Ê²½¤À¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦(¾Ð)¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¿·¤·¤¯»È¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤ì¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¿·¤·¤µ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¤ªÇº¤ß¦¡¡Âç¿Í¤À¤Ã¤ÆÍ·¤Ó¤¿¤¤
¤è¤¯¡ÖÂç¿Í¤À¤«¤é¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Âç¿Í¤âÍ·¤Ó¤¿¤¤¤·¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¿²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£»ä¤Ï¤ªµëÎÁÆü¤ËÇ¯¶â¤äÀÇ¶â¤¬°ú¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ö¤¢¤¢Âç¿Í¤À¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆó¿Í¤¬¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ï¡©¡Ê20Âå¡¦½÷À¡Ë
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤ì¤³¤½ËÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éÆ¯¤¯¤Î¤Ï·ù¤Ç¤·¤¿¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç²ñ¼Ò¤Ç°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤Î¡¢ËÍ¡¢¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¥¤¥ä¤À¤Ê¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ñ¼Ò¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£È¾Ç¯´Ö¤·¤«Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î²¿ÆüÌÜ¤«¤Ç¡¢±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢³÷ÅÄ¤ÎÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¤µ¤ó¤Ç¡¢¤ª¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢¶¯Îõ¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¡¢²¶¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¡£±«¤ÎÆü¤Ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤Æ¡¢¥Ó¥Á¥ç¥Ó¥Á¥ç¤Î»±¤È¥«¥Ð¥ó¤òÂ¤Î´Ö¤Ë¶´¤ó¤Ç¡¢¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤ÊÂç¿Í¡×¤½¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö²¶¤¬º£¡¢¤½¤ì¤À¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ö²¶¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
¸¶½É¡¡¤¹¤´¤¤¡ª¡¡Á¯Îõ¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¤ä¤ê¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¤¹¤´¤¯¤½¤Î¸å¡¢²ñ¼Ò¤ò¼¤á¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¡¢³¨¤ËÉÁ¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¥³¥¹¥×¥ì¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤Ç¤²á¤®¤Æ¤¤¤ë¡×¡£¥³¥¹¥×¥ì¤À¤Ã¤¿¤é¤Þ¤ÀÌÌÇò¤¤¤ó¤À¤±¤É¡£¤³¤Î¡¢¡Ö³Ú¤·¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¤Ê¡¢¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ë»×¤¤ÉÁ¤¤¤¿¡ÖÂç¿Í¡×¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡¢¼«Ê¬¤Ç¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤Î»þ¤Ë¶¯Îõ¤Ê°ãÏÂ´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤Ã¤¿¡£
¸¶½É¡¡¤¹¤´¤¤½Ö´Ö¡£³¨²è¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«½¡¶µ²è¤ß¤¿¤¤¤Ê(¾Ð)¡£¤Ô¤«¤Ã¤Æ¸÷¤¬¼Í¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÎÉ¤¯¤Ê¤¤°ÕÌ£¤ÇÂç¿Í¤ò´¶¤¸¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£³¨ËÜ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Ê¤¤Èë·í¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÕ¤Ë¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐÂç¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Æ°Î¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤Ë»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤À¤Ã¤ÆÂç¿Í¤Ê¤Î¤Ë¡£¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤À¤Ê¡¢ÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤º¤Ë¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¤½¤Î²ÁÃÍ¤Î´ð½à¤¬»Ò¤É¤â¤Î¤Þ¤Þ¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤À¤±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¼«Ê¬¤À¤±»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶½É¡¡²¶¡¢ÎÏ»Î¤¬25ºÐ¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤È¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë²¶¡¢ÎÏ»Î¤Î¤³¤È¤ÏÇ¯¾å¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¤Ï40ºÐ¤Ç³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢10²¿Ç¯¤«¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¸½¾ì¤Ç¤ÏºÇÇ¯Ä¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÖÀèÇÚ¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºî²È¤µ¤ó¤¬¡¢¤ß¤ó¤ÊÇ¯²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤Ø¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤¹¤´¤¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢Ç¯Îðº¹¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Î10ºÐ¾å¤Ã¤Æ¤â¤¦Á´Á³°ã¤¦¤±¤É¡¢50ºÐ¤À¤È¡¢¡Ö10ºÐ¤·¤«ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
¸¶½É¡¡ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤É¤ó½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖÇ¯Îð¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë°ÕÌ£¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤â¡¢Âç¿Í¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Öº£¡¢²¶¡¢¤¤¤¯¤Ä¤À¤Ã¤±¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¿¤Þ¤Ë»×¤¦»þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤¬º£¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤Ë¶½Ì£¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤éÂç¿Í¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¤Ï¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÃÂÀ¸Æü¤¬Á´Á³³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¸¶½É¡¡¡Ö¤¢¤¢¡¢Àè½µ¤À¤Ã¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢½Ë¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢Ëº¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£ÉáÄÌ¤Ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡³¨ËÜºî²È¤È¤·¤Æ¡¢ÀÎ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö·î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢Âç¿Í¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤È¡£
¸¶½É¡¡¤¨¤Ã¡£·î¡©
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¼«Å¾¼Ö¤Î¸å¤í¤Ë¾è¤Ã¤ÆÍ¼Êý¡¢²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢·î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢°ì½ï¤Ë¡£
¸¶½É¡¡¤¢¤¢¡¢¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤¢¤ë»þ¡¢¡Ö¤¢¤ì¤Ï±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¤«¤éÆ°¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤«¤é¡¢·î¤¬Æ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤ª¤ª¡¼¡¼¡£¤¹¤´¤¤¡ª
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¤¢¤¢¡¢±ó¤¯¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢£±¸Ä¡¢À¤³¦¤¬¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡£·î¤¬°ì½ï¤Ë²È¤Þ¤ÇÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ï¡¢Âç¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¡Ö¤Ê¤ó¤«³¨ËÜ¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç»×¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸¶½É¡¡¤¿¤·¤«¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä¡Ä¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬¤¢¤ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡À¤¤ÎÃæ¤ÎËÜÅö¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡££±²ó¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¸µ¤ËÌá¤ì¤Ê¤¤¡£°ìÊýÄÌ¹Ô¡£¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¤Þ¤À·î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Í¡¢¤¤¤¤¤Í¡×¡£
¸¶½É¡¡¡Ö·î¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¨¤ëÇ¯Îð¡×¡£¤¢¤ë½Ö´Ö¡¢¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¡¢¤Þ¤ÀÂ¾¤Ë¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÇº¤ß§¡¡Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈËÜ²»¤ÇÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤
Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ËÜ²»¤ÇÁêÃÌ¤·¤Å¤é¤¤¤Î¤Ï²¿¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡©¡Ê40Âå¡¦ÃËÀ¡Ë
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Æ±³¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¡£
¸¶½É¡¡¤¨¤Ã¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤Ã¤Æ¡Ö±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Þ¤¹¤±¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢±³¤âÉ¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¸¶½É¡¡¤Þ¤¢¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¡£¼Ò¸ò¼Îá¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡±³¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ä¤¯¤«¤é¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¥¹¥à¡¼¥º¤Ë²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¤é¤â¤¦»¦¤·¹ç¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«(¾Ð)¡£¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¤ß¤ó¤Ê±³¤ò¤Ä¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤³¤¦¤Ë¤«¥¦¥ä¥à¥ä¤Ë¤·Â³¤±¤Æ¡¢ËèÆü²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¶½É¡¡Û£Ëæ¤Ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡ÖÛ£Ëæ¤Ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¡¢ËÍ¤Ï¤·¤Ã¤¯¤ê¤¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÎÀ¤³¦¤Ã¤Æ¡¢ÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ°¸ý¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£Âç¿Í¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤òÄÌ¤¹¤«¤é¡¢¡ÖÂç¿Í¤Ã¤ÆÍ¥¤·¤¤¤Ê¡×¤Ã¤Æ¡£µÕ¤Ë¼«Ê¬¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¿Í¤ËÍ¥¤·¤¯¤¹¤ë¤ó¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤«¡£·úÁ°¤ÈËÜ²»¤ò»È¤¤Ê¬¤±¤Æ¤¤¤ëÂç¿Í¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤«¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡ËÜ²»¤ò¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤½¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÍ¥¤·¤µ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÁêÃÌ¤·¤¿¤¤ÇÉ¡×¤È¡¢¡ÖÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¤ÇÉ¡×¤Î£²¥Á¡¼¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¡¢¡ÖÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¡×¤ËÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Â¾¿Í¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤ÆÇº¤ß¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£
¸¶½É¡¡¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº¬Äì¤«¤éÊ¤¤·¤Þ¤¹¤Í(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¿È¤â¥Õ¥¿¤â¤Ê¤¤(¾Ð)¡£¸¶½É¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¤Ç¤¹¤«¡©
¸¶½É¡¡²¶¤â¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁêÃÌ¤·¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Ê¤ó¤«¡¢¡ÖÌ·½â¤òÊú¤¨¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£À¤¤ÎÃæ¤Ã¤ÆÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤«¤é¡¢Ì·½â¤·¤Æ¤³¤½¸½¼Â¡¢¤È¤¤¤¦¤«¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶³Ð¤¬¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¡£ÁêÃÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤¦¤Ë¤«¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¡ÖÌ·½â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¸½¼Â¤À¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¡Ö¤½¤ì¤¬ºÇ¹â¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶³Ð¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÁêÃÌ¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶½É¡¡³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤ì¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£ËÍ¤â¡¢Â¾¿Í¤ÎÁêÃÌ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤Ê¤¢¡Á¡×¤Ã¤Æ¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤¬ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¤«¡×¤Ã¤Æ¸À¤¨¤Ð¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤·¤Ê¤¤¡£
¸¶½É¡¡ËÜ²»¤ò¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÜ²»¤ò¸À¤¦¤Î¤Ë´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤«¤éÍ¾·×¤Ë¡£ÅÜ¤ê´·¤ì¤Æ¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¥¥ì¤¿¤éÌÌÅÝ¤¯¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£µ¤»ý¤Á¤ÎÄ¾¤·Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤Õ¤À¤óÁêÃÌ¤ò¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ã¤Æ¡¢ÁêÃÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã²¼¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶½É¡¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡¼¡¼¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¿Í¤ÏÁêÃÌ¤òÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¥Á¡¼¥à¤Î¿ÍÆ±»Î¤Ç¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£
¸¶½É¡¡¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£²¶¤¬ºÇ¶á»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÂ¾¿Í¤ÎÌ¤½Ï¤ÊÉôÊ¬¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£´°àú¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼Æ±»Î¤Ç²ñ¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤Ë²¿Ç¯¤â²ñ¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê²ñ¤Ã¤Æ¤â¡¢Åö»þ¤Î´¶¤¸¤ÇÏÃ¤»¤ë¡£¤½¤ì¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤¡¢¡Ö¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤»þ´ü¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò¶¦Í¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ì¤½Ï¤Ê»þ´ü¡¢¤Ä¤Þ¤ê¼ºÇÔ¤È¤«¤ò¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¹¤°ËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£Ì¤½Ï¤µ¡¢¼ºÇÔ¤ò¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¶¦Í¤·¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤À¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤é¡¢¤ï¤ê¤ÈËÜ²»¤ÇÏÃ¤»¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤¢¤¢¡¢¤½¤ì¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤ªÊ¢¤ò¸«¤»¹ç¤¨¤ëÍ¦µ¤¤¬¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ï¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÌµÍý¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸¶½É¡¡¡ÖºÇ¶á¼ºÇÔ¤·¤¿¡×¤È¤«¡ÖÅÜ¤é¤ì¤¿¡×¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤«¤éÏÃ¤¹¤È¡¢·ë¹½¤¹¤°ÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤ì¤³¤½¡¢¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ç¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤«¤éÇº¤ß¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡×¤ß¤¿¤¤¤ÊÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤â¤Þ¤ºÂç¿Í¤¬¡Ê¿´¤ò¡Ë³«¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¼å¤ß¤ò¸«¤»¤Ê¤¤¤È¡£¤ª»Ò¤µ¤óÂ¦¤â¡¢¼å¤ß¤ò¡Ö¸«¤»¤Á¤ã¥À¥á¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤º¿Æ¤ÎÊý¤«¤é¼ºÇÔÃÌ¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¼Â¤Ï¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎÂ¾¤Ë¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡×¡£
¸¶½É¡¡¤¨¤¨¤Ã¡ª(¾Ð)¡¡¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤«¤é(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ËÍ¤Í¡¢¾®³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î»þ¤Ë¡¢ÅÄ¼Ë¤ËÈ©¤Î¹ç¤ï¤Ê¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤ë¤È¤¡¢Éã¿Æ¤ËÊ¸¶ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¡¢·ù¤¤¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡×¡£¤½¤¦¤·¤¿¤éÉã¿Æ¤¬¡Ö¤¢¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤Í¡¢±ü¤µ¤ó¤ËÆ¨¤²¤é¤ì¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ê¤ó¤«¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¡ÖÂç¿Í°·¤¤¤µ¤ì¤¿¡×¤Ã¤Æ¡£Âç¿Í¤Ë¤·¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òËÍ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Ò¤É¤â¤Ã¤Æ»Ò¤É¤â°·¤¤¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬·ù¤¤¤À¤«¤é¡¢Âç¿Í¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¤È´ò¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼«Ê¬¤â°ì¿ÍÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡¢¤³¤Ã¤Á¤â°ìÀ¸·üÌ¿¹Í¤¨¤Ê¤¤ã¡£¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö²¶¤ÎÇº¤ß¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤³¤Á¤é¤Î¼å¤ß¤äÇº¤ß¤â¡¢°ìÅÙ¤³¤Á¤é¤«¤é¥ª¡¼¥×¥ó¤Ë¤¹¤ë¤Ã¤Æ¡¢Âç»ö¤Êµ¤¤Ï¤·¤Þ¤¹¤Í¡£
¸¶½É¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤³¤Ã¤Á¤Î¾ðÊó¤Ï²¿¤â¤¢¤²¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ªÁ°¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¤è¤³¤»¤Ã¤Æ¡¢¼ºÎé¤ÊÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¿Æ»Ò¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤é¡£¤Þ¤º¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¼ºÇÔÃÌ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤«¤é¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Í¡£¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¸¶½É¡¡¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²ñ¼Ò¤Î¶â¤ò»È¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡Ä¡Ä¡£¤É¤¦¤·¤è¤¦¡©¡×(¾Ð)¡£»Ò¤É¤â¤ÎÊý¤¬¡¢¡Ö¤³¤¤¤Ä¥À¥á¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤É¤ó¤É¤ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤¯(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÀäÂÐ¿¤Ó¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£10Ç¯¤°¤é¤¤·Ð¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¤µ¡¢·ÐÍý¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤ËÄÌ¤»¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤º¤Ã¤È¹Í¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¸¶½É¡¡¼ºÇÔ¤ò¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¿Æ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉðÍ¦ÅÁ¤ò¸ì¤ê¤¿¤¬¤ë¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ºÇÔ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ºÇÔ¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢º£¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤è¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤Ê¤¿¤â¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤Î¼ºÇÔ¤Î¿ô¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¶µ¤¨¤Æ¤³¤½¡¢Â¾¿Í¤Ë¼ºÇÔ¤òµö²Ä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¸¶½É¡¡¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤ªÉã¤µ¤ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤±¤É¡¢¤¤¤Þ¡¢¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡£¿Í´Ö¤Ï¤½¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂ¤ê¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤òÊä¤¤¹ç¤Ã¤Æ¡¢·²¤ì¤ÇÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¸¤Êª¤À¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤ò¤Û¤Ã¤È¤µ¤»¤Æ¤¢¤²¤ì¤Ð¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¡¢¤Ã¤Æ¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤¼¡ª¡×¡£À¤¤ÎÃæ¤Îºß¤êÍÍ¤¬¶¦Í¤Ç¤¤ì¤Ð½½Ê¬¤Êµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£
¸¶½É¡¡¤À¤«¤é»Å»ö¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤âÂç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤¦¤½¤¦¡£
¸¶½É¡¡»Å»öÁª¤Ó¤ò´Ö°ã¤¨¤¿¡¢¤È¤«¤â¡¢¤¤¤Ä¤«Ã¯¤«¤ËÏÃ¤»¤ë¤«¤â¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¼ºÇÔ¤Ã¤ÆÉÝ¤¤¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÏÃ¯¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤é¼ºÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡¢²¿²ó¤Þ¤Ç¤Ê¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ë¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¤¤¬¥é¥¯¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö´èÄ¥¤ì¡×¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤É¤óÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£ËÍ¤Ê¤ó¤«¡¢³¨ËÜºî²È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Îº¢¡¢¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Î½Ð±é»þ´Ö¤¬¡Ö¸áÁ°11»þ¡×¤Ê¤Î¤ò¡¢¡Ö¸á¸å11»þ¡×¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£ÅÅÏÃ½Ð±é¤Ç»ö¤Ê¤¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£
¸¶½É¡¡¼ºÇÔ¤Ï²¶¤âÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥ï¥¤¥ó¤ò³«¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ²ñ¼Ò¤ÎÊÉ¤ò¤Ö¤Ã²õ¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä(¾Ð)¡£³×·¤¤Ë¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ó¥ó¤òÆþ¤ì¤ÆÊÉ¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥³¥ë¥¯¤¬³«¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦Æ°²è¤ò¸«¤¿¤ó¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò²ñ¼Ò¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤éÊÉ¤¬¥Ü¥«¥ó¤Ã¤Æ¡£¡ÖÃÎ¤é¤Ê¤¤¥Õ¥ê¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿Ç¯¤«¸å¤Ë¡¢¡Ö¤³¤ì¸¶½É¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¡×¤Ã¤Æ¡¢¤â¤¦´°Á´¤Ë¥Ð¥ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤Î»þ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¾Ð¤¤¤Ç¤¤¿¤«¤é¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢¤Ê¤ó¤«¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×¤Ã¤Æ(¾Ð)¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£ÊÉ¤°¤é¤¤²õ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾Ð¤¤¡¢³Ú¤·¤µ¤ËÈæ¤Ù¤¿¤é¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¶ì¤·¤ß¡¢ºÃÀÞ¤Ï¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤·¤Æ¡£
¸¶½É¡¡È¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¼Î¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£·Ý¤ÎÈî¤·¤Ë¤Ç¤¤ë¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ã¤ÆÊÌ¤Ë¡¢É½¸½¤Î»Å»ö¤À¤±¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¤ÏÃ¯¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Ò¤É¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤¿»þ¤Ë¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Í¥¿¤ò»Å¹þ¤ó¤À¡££µÇ¯¸å¤Ë¾Ð¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤È»×¤¨¤Ð¤¤¤¤¡£10Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¡Ö10Ç¯¸å¤Ë¤³¤ì¤Ï¥Í¥¿¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡¢¤¤¤¤¥Í¥¿»ÅÆþ¤ì¤¿¤¾¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡¢¤Ã¤Æ¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡£
¸¶½É¡¡³§¤µ¤ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢¤³¤Î¶á¤¯¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¼ºÇÔ¤¬¤¢¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤«²¶¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¬¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÏÃ¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÀäÂÐ¡¢Âç¾Ð¤¤¤Ç¤¤ë¼ºÇÔ¡¢¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¸¶½É¡¡¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã¤¢¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¿ÍÀ¸¤·¤«¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£ÁÏºî¤ÏÁ´Éô²¿¤«¤òº®¤¼¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÀ¤³¦¤Ë1¸Ä¤·¤«¤Ê¤¤¡£
¸¶½É¡¡¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤ªÇº¤ß¨¡¡»Å»ö¤¬ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹
¼çÉØ¤Ç¤¹¡£¤ª»Å»ö¤¬ËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤¿¤é³Ú¤·¤¯¡¢ÊÑ²½¤Î¤¢¤ë¤ª»Å»ö¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê50Âå¡¦½÷À¡Ë
¥è¥·¥¿¥±¡¡µÕÀâÅª¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤¹¤ë¤È¡¢ËèÆü¤¬Æ±¤¸»Å»ö¤ÇË°¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ã¤Æ¡¢·ò¹¯¤Ê¾Úµò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡ÖÍ¾Ì¿È¾Ç¯¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾å¤Ç»Å»ö¤ò¤ä¤ë¤È¡¢ËèÆü¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¸÷¤êµ±¤¤¤Æ¸«¤¨¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¸¶½É¡¡¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤æ¤È¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÖËèÆüÆ±¤¸¤ÇË°¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¡×¤Ã¤Æ»×¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤¸¤Ä¤Ï¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¿ÍÀ¸¡¢¤Ã¤Æ¸À¤¤Êý¤â¤Ç¤¤ë¡£
¸¶½É¡¡¤Ç¤â¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤Ë¤â´Ø¤ï¤ë¤ªÇº¤ß¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö¤Ê¤¼¼çÉØ¤ÏËèÆü¡¢²È¤ÇÆ±¤¸»Å»ö¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¡£¤³¤³¤«¤é¡¢¤³¤Î¼Ò²ñ¤òÂÇÅÝ¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£¤â¤¦ËèÆü¡¢Æ±¤¸»Å»ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤ä¤ë¤¾¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÌîË¾¤ò»ý¤Ä¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤Ï¤¤¤Ï¤¤¤Ï¤¤¡£
¸¶½É¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ç¤â¡¢¤«¤Ê¤ê¿¼Ê¥¤ÊÌä¤¤¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤¤¤í¤¤¤í´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð°ã¤¦¤Ï¤º¤À¤·¡¢¤½¤³¤òÌÌÇò¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤ì¤É¤â¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ·ë¹½¡¢ÂÎÎÏ¤È¥³¥¹¥È¤¬¤«¤«¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤ó¤Ê¤¹¤´¤¤¿Í¤À¤Ã¤Æ¡¢Ë°¤¤ë¤È¤¤ÏË°¤¤ë¤Î¤Ç¡£
¸¶½É¡¡À¸³è¤ËÉÔ°Â¤¬¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢¤¤¤«¤ó¤È¤â¤·Æñ¤¤¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡ÀÎ¤Î¿Í¤Ï¡¢¡ÖÌÀÆü¡¢¥Þ¥ó¥â¥¹¤òÊá¤Þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»à¤Ì¡×¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò»×¤¨¤Ð·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤Ð·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤½¤Î¡Ö´Ë¤¤ÃÏ¹ö¡×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¹¤´¤¯¤ï¤«¤ë¡£¤Ì¤ë¤¤¤±¤ÉÃÏ¹ö¤À¤·¡¢ÃÏ¹ö¤À¤±¤É¤Ì¤ë¤¤¡£¤½¤Î¡Ö¤°¤ë¤°¤ë¡×¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¸¶½É¡¡²È»ö¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¤ë²¿¤«³Ú¤·¤¤¤³¤È¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï¤É¤¦¤«¤Ê¤È¡£¼«Ê¬¤ËÈ©¤¬¹ç¤¦¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤òÄ°¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡¡¤¸¤Ä¤Ïº£ÅÙ¡¢ÇÛ¿®¤ò»Ï¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÈÖÁÈ¡Ö¸¶½É¤Îº£¤¸¤ã¤Ê¤¤´ë²è¼¼¡×¤ò5·î21Æü¤«¤éÇÛ¿®³«»Ï¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¥è¥·¥¿¥±¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡¤ªÇº¤ßÁêÃÌ¤ÎºÇ¸å¤¬ÀëÅÁ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤³¤ì¤³¤½¡¢¤Þ¤µ¤Ë»Å»ö¡ª(¾Ð)
¸¶½É¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¥ª¥â¥³¥í¤ÏÈÖÁÈ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¼¤Ò¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈËèÆüË°¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦»þ¤Ï¡¢²¿¤«Ä°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡£º£²ó¤ÏËÜÅö¤Ë°ìµ¤ÒêÀ®¤Ë¡¢ÀéËÜ¥Î¥Ã¥¯¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤ËÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ÄÅú¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©(¾Ð)¡¡¤Ç¤â¡¢¤º¤Ã¤È¤¤¤±¤½¤¦¡£Á÷¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤ªÇº¤ß¤¬1000ËÜ¤¢¤ë¤ó¤Ç¡¢Á´Éô¡¢Åú¤¨¤Æ¤¤¤¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¡Ö1000ËÜ¹Ô¤¯¤Þ¤Çµ¢¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤Ã¤ÆÈÖÁÈ¤â¤¢¤ê¤«¤Ê(¾Ð)¡£
¥è¥·¥¿¥±¡¡º£Æü¡¢¸¶½É¤µ¤ó¤È½é¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¡¢²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤â¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°Â¿´´¶¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¥Î¡¼¥×¥é¥ó¤ÇÄ©¤ó¤À¹ÃÈå¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¸¤Ä¤ÏÂ©»Ò¤¬¥ª¥â¥³¥í¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹(¾Ð)¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£