¡ã´Ú¹ñÂçÅýÎÎÁª¡ä¤´¤ßÉ÷Á¥¤Ï´Ú¹ñ¤Î¤»¤¤¡©¡¡¡ÄÍû¡¦¶â¤Þ¤¿³°¸òÌµÃÎÈ¯¸À¡Ê£²¡Ë
¡þ¤´¤ßÉ÷Á¥¤Î¸¶°ø¡¢´Ú¹ñ¤¬Äó¶¡¡©
ÍûºßÌÀ¸õÊä¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢ÆîËÌ¶³¦ÉÕ¶á¤Î¶ÛÄ¥¤Î¹â¤Þ¤ê¤È´ØÏ¢¤·¤¿Ì±¼çÏ«Æ¯ÅÞ¤Î¸¢±Ñ¹ñ¡Ê¥¯¥©¥ó¡¦¥è¥ó¥°¥¯¡Ë¸õÊä¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¸½À¯¸¢¤Î¶¯¹ÅÀ¯ºö¤Î¤¿¤á¡£ËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î¥Ó¥éÉ÷Á¥¤òÊüÃÖ¤·¤¿¤¿¤á¤ËÂÐÆî¤´¤ßÉ÷Á¥¤¬Áý²Ã¤·¡¢¸ß¤¤¤ËÁû²»ÊüÁ÷¤ò¤·¤Æ·ã²½¤·¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤´¤ßÉ÷Á¥¤È³ÈÀ¼´ïÂÐ±þ¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¿¿¤Ã¸þÂÐ¹³¤Ê¤É¤Ç¶³¦ÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥´¶¤¬°ÊÁ°¤è¤ê¹â¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£¤À¤¬ÀÕÇ¤¤ò´Ú¹ñ»ÔÌ±¼Ò²ñÃÄÂÎ¤ÎÂÐËÌÄ«Á¯¥Ó¥é»¶ÉÛ¤Ë¤À¤±Å¾²Ç¤¹¤ë¤Î¤ÏËÜËöÅ¾ÅÝ¤È¤¤¤¨¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö´Ú¹ñ¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë»¶ÉÛ¤¹¤ë¤´¤ßÎÌ¤Î¿ô½½ÇÜ¤Ë·ïÅö¤¿¤êÂÐ±þ¤¹¤ë¡×¡Ê£²£°£²£´Ç¯£µ·î¤Î¶âÍ¿ÀµÏ«Æ¯ÅÞÉûÉôÄ¹ÃÌÏÃ¡Ë¤È¤¤¤¦ËÌÄ«Á¯¤ÎÏÀÍý¤òÆ§½±¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
ÆÃ¤Ë¥Ó¥é¡ÖÊüÃÖ¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¡¢É½¸½¤Î¼«Í³Âº½Å¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤ò·Ú»ë¤¹¤ë¤â¤Î¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë·üÇ°¤â¤¢¤ë¡££²£°£²£³Ç¯£¹·î¤Ë´Ú¹ñ·ûË¡ºÛÈ½½ê¤ÏÂÐËÌÄ«Á¯¥Ó¥é»¶ÉÛ¤ò¶Ø»ß¤·¤¿ÆîËÌ´Ø·¸È¯Å¸Ë¡¤Î´ØÏ¢¾ò¹à¤¬É½¸½¤Î¼«Í³¤ò¿¯³²¤¹¤ë¤È¤·°ã·û¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¡þ¥í¥·¥¢¤òÉÔÉ¬Í×¤ËÅ¨ÂÐ»ë¡©
Íû¸õÊä¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤È¥í¥·¥¢¤Î´Ø·¸¤òÅÙ³°»ë¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¸½ºß¤Î¤è¤¦¤ËÉÔÉ¬Í×¤ËÅ¨ÂÐ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÏÃ¤·¤¿¡£
¤À¤¬º¬ËÜÅª¤Ë´Ú¥í´Ø·¸°²½¤Ï¥í¥·¥¢¤ÎÉÔË¡¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤È´Ú¹ñ¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¶¼¤«¤¹ËÌÄ«Á¯¤È¤Î·³»ö¶¨ÎÏ¤Î¤¿¤á¤À¡£¤³¤ì¤ò»ØÅ¦¤·¤Ê¤¤¤Ç¡ÖÉÔÉ¬Í×¤ÊÅ¨ÂÐ»ë¡×¤Èµ¬Äê¤¹¤ë¤Î¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹´¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡£
¡þ¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¡¢´Ú¹ñ¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¡©
Èà¤Ï¡Ö£Ô£È£Á£Á£ÄÇÛÈ÷¤ÏÊÆ¹ñËÉ±ÒÍÑ¡×¤È¤¤¤¦²áµî¤Î¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤È´ØÏ¢¤·¤¿Íû½Ó¼â¸õÊä¤Î¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤¹¤Ç¤ËÇÛÈ÷¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤¨¤Æ¤³¤ÎÌäÂê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Î¤Ï³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ãÀïÎ¬¾åË¾¤Þ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÀþ¤ò°ú¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ï´Ú¹ñ¤ÎÆÈ¼«¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±ÒÂÎÀ©¤ÇËÉ±Ò¤¹¤ë¤Î¤¬Àµ¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤¨¤Æ²áµî¤ÎÏÃ¤ò¾¯¤·¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Ï¡Ê£Ô£È£Á£Á£Ä¤¬¡Ë¹â¹âÅÙ¥ß¥µ¥¤¥ë¡ÊËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡Ë¤Ê¤Î¤ÇËÌÄ«Á¯¤¬¹â¹âÅÙ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò·â¤Ä¤«¡¢¡Ê¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é£Ô£È£Á£Á£ÄÇÛÈ÷¤¬¡ËÉ¬Í×¤«¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤Ï¸½¼ÂÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
ËÌÄ«Á¯¤Î³Ë¡¦¥ß¥µ¥¤¥ëÍÞ»ß¤Ï´Ú¹ñ·¿¥ß¥µ¥¤¥ëËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê£Ë£Á£Í£Ä¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë£³¼´ÂÎ·Ï¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬»ö¼Â¤À¡£¤À¤¬¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯´°Î»¤È¼ÂÀïÇÛÈ÷¤Þ¤Ç¤Î¶õÇò¤Ê¤É¤ÈËÌÄ«Á¯¤Î¥ß¥µ¥¤¥ëµ»½Ñ¹âÅÙ²½¿å½à¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÁØËÉ±Ò¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¿¤á£Ô£È£Á£Á£Ä¤ÏÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÀìÌç²È¤é¤Î°Õ¸«¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢Íû¸õÊä¤Ï£²£°£±£·Ç¯¤ÎÌ±¼çÅÞÂçÅýÎÎ¸õÊä¥Æ¥ì¥ÓÆ¤ÏÀ²ñ¤Ç£Ô£È£Á£Á£ÄÇÛÈ÷¤ËÂÐ¤·¡ÖÃæ¹ñ¤«¤é¤Ï·ÐºÑÊóÉü¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤Ï½¾Â°¤·¡¢ÆüËÜ¤È¤âÈóÀµ¾ï¤Ê´Ø·¸¤ËÃÖ¤«¤ì°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤Ï²¿¤Î½õ¤±¤Ë¤â¤Ê¤é¤Ê¤¤À¯ºö¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤éÅ±¼ý¤ò¼çÄ¥¤·¤¿¡£¹â¹âÅÙ¥ß¥µ¥¤¥ëµÄÏÀ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬ÊÆ¹ñ½¾Â°¤È·ÐºÑÊóÉü¤òÌäÂê»ë¤·¤¿Íû¸õÊä¤¬¤¤¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÏÀÍý¤òÊÑ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦É¾²Á¤â²ÄÇ½¤À¡£
·ÄÆî¡Ê¥¥ç¥ó¥Ê¥à¡ËÂç³Ø¶ËÅìÌäÂê¸¦µæ½ê¤Î¥¤¡¦¥Ó¥ç¥ó¥Á¥ç¥ë¶µ¼ø¤Ï¡Ö³°¸ò¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤È´ØÏ¢¤·¤¿»ö°Æ¤ÏÈó¾ï¤ËÉÒ´¶¤Ê¤¿¤áºÇÂç¸Â¿µ½Å¤Ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ñ±×¤Î¤¿¤á¤Ë½ÅÍ×¤À¡£¿·À¯¸¢È¯Â¸å¤Ë¹ñ±×Áý¿Ê¤Ë¸þ¤±¤¿³°¸òÅª¤Ê¶õ´Ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¸õÊä¤é¤ÏÈ¯¸À¤Ë¿µ½Å¤ò´ü¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£