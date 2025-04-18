í÷¤·¤¹¤®¤ëÇ¤Î»Ñ¤¬3.4Ëü¿Í¤Ë¾×·â¡¡¡Ö¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¥¹¡×
Ç¤È¤¤¤¨¤Ð¡Ö°¦¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ä¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢»þ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¡Öí÷¤·¤¤¡×°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
Åê¹Æ¼Ô¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÇ¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤¹¤ë¡ÖÇ¼Ì¿¿²È¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë²¾»Ç·¡Ê¡÷okirakuoki¡Ë¤µ¤ó¡£
¡ÖÍ¦¤Þ¤·¤¯¡£¡×
¤½¤ó¤ÊÒì¤¤È¤È¤â¤Ë2025Ç¯4·î8Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹Á¤ÎÉ÷·Ê¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢µû¤òÒú¤¨¤ÆÍª¡¹¤ÈÊâ¤¯Ç¤Î¼Ì¿¿¤À¡£µû¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¾®µû¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Î©ÇÉ¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢Ç¤Ï¤½¤ì¤ò¸ý¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Û¡¼¥ë¥É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤³¤È¤Ê¤¯¼«Ëý¤²¤ÊÉ½¾ð¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¡Ö°ì»Å»ö½ª¤¨¤¿¡×´¶¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï14Æü¡¢¤³¤Î¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÇ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¿
²¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÇ¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2024Ç¯4·î¡¢¾ì½ê¤ÏµÜ¾ë¸©ÀÐ´¬»Ô¤ÎÅÄÂåÅç¤À¡£
ÁáÄ«¡¢Åç¤Îµù»Õ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿µû¤ò¸ý¤ËÒú¤¨¤Æ°Õµ¤ÍÈ¡¹¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£
¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¤ªµû¤ò¼«¿®»ý¤Ã¤Æ»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤ë»Ñ¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ê²¤µ¤ó¡Ë
¤½¤Î¸å¡¢Ç¤Ï¤â¤é¤Ã¤¿µû¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÅÄÂåÅç¤Ï¡ÖÇ¤ÎÅç¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÇ¤ÎÂ¿¤¤Åç¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÐ´¬»Ô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±Åç¤Ç¤ÏÀÎ¥Þ¥æ¤ÎÀ¸»º¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥º¥ß¤«¤é¥Þ¥æ¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÇ¤¬»ô¤ï¤ì¡¢Âç»ö¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤âÅç¤Ç¤ÏÂçµù¤Î¼é¤ê¿À¤È¤·¤ÆÇ¤ò¤È¤Æ¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åç¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¡ÖÇ¿ÀÍÍ¡×¤òã«¤Ã¤¿¡ÖÇ¿À¼Ò¡×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ó¤Ê¤ËÎ©ÇÉ¤Ê¤ªµû¤ò¥²¥Ã¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
²¤µ¤ó¤¬Âª¤¨¤¿í÷¤·¤¯¤Æ¥«¥Ã¥³¤¤¤¤Ç¤Î»Ñ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï3Ëü4000·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¡Ê15ÆüÌë»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤ªµûÒú¤¨¤¿¥É¥éÇ¤À¡×
¡Öí÷¤·¤¤¡£¹û¤ì¤Æ¤Þ¤¦¤ä¤í¡¼¡×
¡ÖÇ¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¡Ø³Í¤Ã¤¿¤É¡Á¡ª¡Ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¥Ü¥¹´¶½Ð¤·¤Æ¤ë¡¢¸å¤í¤Î»Ò¤â¡¢¤ª¤Ã¡ª¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×
¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¤À¤í¤©¡©¡×
¡ÖÍ¦¼Ô¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÌ¾Á°¤Ï¤Ê¤¤¤Ã¤Ã¤Ã¡×