ロケット 団の栄光】 4月18日 発売予定 価格:1パック180円

ポケモンは、TCG「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」拡張パック「ロケット団の栄光」のカードリストを公開した。

「ロケット団の栄光」にはロケット団のポケモンや団員たちのカードが収録。「ロケット団のミュウツーex」、「ロケット団のファイアーex」、「ロケット団のサカキ」、「ロケット団のアテナ」などが登場する。

なお、カードリストの中には機密情報となっている3枚の詳細不明なカードも存在している。

□「ロケット団の栄光」カードリストのページ

ロケット団のミュウツーex

ロケット団のファイアーex

ロケット団のサカキ

ロケット団のアテナ

機密情報とされている3枚のカードも

(C)2025 Pokemon. (C) 1995- 2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。