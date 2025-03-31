【週刊少年ジャンプ 2025年18号】 3月31日 発売 価格：300円

週刊少年ジャンプ 2025年18号

集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年18号」を本日3月31日に発売した。価格は300円。

今号は4月6日よりアニメの放送がスタートする「ウィッチウォッチ」が表紙を飾る。乙木守仁と若月ニコの2人が中央に描かれたデザインで、巻頭カラーも本作が担当している。

センターカラーとしては「カグラバチ」と「斬吸血鬼譚 ザンキ」、「キルアオ」の3作品が掲載される。

次号の掲載情報