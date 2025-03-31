「ウィッチウォッチ」が表紙の「週刊少年ジャンプ 18号」は本日発売！TVアニメ「ウィッチウォッチ」は4月6日放送開始
【週刊少年ジャンプ 2025年18号】 3月31日 発売 価格：300円
週刊少年ジャンプ 2025年18号
集英社は、マンガ雑誌「週刊少年ジャンプ 2025年18号」を本日3月31日に発売した。価格は300円。
今号は4月6日よりアニメの放送がスタートする「ウィッチウォッチ」が表紙を飾る。乙木守仁と若月ニコの2人が中央に描かれたデザインで、巻頭カラーも本作が担当している。
センターカラーとしては「カグラバチ」と「斬吸血鬼譚 ザンキ」、「キルアオ」の3作品が掲載される。
次号の掲載情報
週刊少年ジャンプ18号本日発売??- 少年ジャンプ編集部 (@jump_henshubu) March 30, 2025
TVアニメ4月6日(日)放送開始??
ブランニュー・マジカルデイズ
開幕直前表紙&巻頭カラーは『ウィッチウォッチ』??
センターカラーは『カグラバチ』読切『斬吸血鬼譚 ザンキ』『キルアオ』??
電子版??https://t.co/3nRohLsMWR pic.twitter.com/DcJtdJj20h