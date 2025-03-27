Ëü°ú¤ÂáÊá¤ÎÊÆÅÄÅ¯ÌéÍÆµ¿¼Ô¤ò¡Ö¤´¿ÆÂ²¤«¤É¤Ê¤¿¤«½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡×µªÆ£Àµ¼ù»á¡ÖÈá¤·¤¤¡×
ÊÛ¸î»Î¤ÎµªÆ£Àµ¼ù»á¡Ê64¡Ë¤¬27Æü¤Þ¤Ç¤ËX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Ê¼¸Ë¸©Æôºê»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç350¥ß¥ê¤Î´ÌÃñ¥Ï¥¤2ËÜ¤òËü°ú¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÆôºêËÌ½ð¤Ï25Æü¡¢ÀàÅð¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¸µ¥×¥íÌîµåºåµÞ¤äºå¿À¡¢¶áÅ´Åê¼ê¤ÎÊÆÅÄÅ¯ÌéÍÆµ¿¼Ô¡Ê87¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÈá¤·¤¤¡£´Ì¥Á¥å¡¼¥Ï¥¤2ËÜ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê303±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÊÆÅÄ»á¤ò¤´¿ÆÂ²¤«¤É¤Ê¤¿¤«½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÊÛ½þ¤ò¤¤Á¤ó¤È¤··ò¹¯¤ò²óÉü¤µ¤»¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
ÂáÊáÍÆµ¿¤Ï25Æü¸áÁ°10»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¼«Âð¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç´ÌÃñ¥Ï¥¤2ËÜ¡ÊÈÎÇä²Á³Ê303±ß¡Ë¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼Å¹°÷¤¬Å¹Æâ¤ÇÊÆÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬Ãå°á¤ÎÃæ¤Ë´ÌÃñ¥Ï¥¤¤ò±£¤·¤¿½Ö´Ö¤òÌÜ·â¤·¡¢Å¹³°¤Ë½Ð¤¿Ä¾¸å¤ËÀ¼³Ý¤±¤·¤ÆÈ¯³Ð¤·¤¿¡£
Å¹Ä¹¤¬110ÈÖ¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¤¿·Ù»¡´±¤ËÊÆÅÄÍÆµ¿¼Ô¤¬¡Ö´ÌÃñ¥Ï¥¤¤òËü°ú¤·¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤¿¸ýÄ´¤ÇÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£