¥Î¥í´¶À÷¡¢²áµî10Ç¯¤ÇºÇÂ¿¡¡¸üÏ«¾Ê¤¬Ãí°Õ¸Æ¤Ó¤«¤±
¡¡Á´¹ñ¤ÎÄêÅÀ°åÎÅµ¡´Ø¤«¤é10¡Á16Æü¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë´¶À÷À°ßÄ²±ê¤Î´µ¼Ô¿ô¤¬3Ëü4609¿Í¡Ê1µ¡´ØÅö¤¿¤ê11.1¿Í¡Ë¤Ç¡¢²áµî10Ç¯¤ÎÆ±»þ´ü¤ÈÈæ¤ÙºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬25Æü¡¢¹ñÎ©´¶À÷¾É¸¦µæ½ê¤Î¤Þ¤È¤á¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¼êÀö¤¤¤ÎÅ°Äì¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤ä¹âÎð¼Ô¤Ê¤ÉÄñ¹³ÎÏ¤Î¼å¤¤¿Í¤Ï¡¢²ÃÇ®¤¬É¬Í×¤Ê¿©ÉÊ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÇ®¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Ê¤Éµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Î¥í¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ï¡¢´¶À÷¤¹¤ë¤È1¡Á2Æü¤ÎÀøÉú´ü´Ö¤Î¸å¡¢·ã¤·¤¤ÓÒÅÇ¤ä²¼Î¡¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡£´¶À÷ÎÏ¤¬¶¯¤¯¡¢ÊÝ°é½ê¤äÍÄÃÕ±à¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¤Ç´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£