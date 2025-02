新素材・先端素材など幅広い分野の最新技術を気軽に学べる！松井製作所「Webinar Week」

松井製作所が主催する、企業合同オンラインセミナーイベント「Webinar Week」を2025年2月26日(水)〜2月28日(金)にかけて開催します。

松井製作所「Webinar Week」

開催期間 : 2025年2月26日(水)〜28日(金)各日9:30〜16:55

2月26日(水) 新素材・先端素材 Webinar Week

2月26日(水)〜28日(金) 次世代金型技術 Webinar Week

2月28日(金) 次世代パッケージ技術 Webinar Week

実施形態 : Zoom・Teamsなどを使用したウェビナー

昨年反響の大きかった「次世代金型技術 Webinar Week」に加え「新素材・先端素材 Webinar Week」「次世代パッケージ技術 Webinar Week」を初開催。

食品・飲料・医薬・化粧品業界、成形・金型・原材料メーカー、自動車・家電・IT機器製造業など、幅広い業界の方にとって有益な情報を凝縮して配信します。

1コンテンツ25分

興味のあるコンテンツのみを選んで視聴可能

※要視聴登録

視聴登録時にはイベントサイト記載の招待コードを使用ください。

視聴料 : 無料

申込方法 : 下記ページより申込みできます

イベントサイト

https://webinarweek.net/ww/202502NextG/home/PR

事業主体 : 株式会社松井製作所(Andon Webinar Week事業部)

運営委託先: 株式会社まなれぼ

◆新素材・先端素材 Webinar Week:持続可能な製品開発のヒント

高耐熱・低誘電・高撥水性を兼ね備えた新しいポリオレフィンや、環境負荷の低い射出成形技術など、高機能で持続可能な製品開発に役立つ情報をお届けします。

また、自動車やモビリティ分野にも関連する最新の素材や設計ソリューションを取り上げ、樹脂材料の可能性を広げる知見を提供します。

◆次世代金型技術 Webinar Week:生産効率と精度向上を実現

金型の自動加工システムや、離型剤を使用せずに成形を行う技術、さらには3D造形技術を活用した金型製作の効率化など、成形・加工の最前線を学べるセッションが揃っています。

また、樹脂流動解析を用いた精密成形の手法など、より高度な製造プロセスの最適化に役立つ情報を配信します。

◆次世代パッケージ技術 Webinar Week:環境対応と品質向上の両立

ブロー成形による高付加価値な製品の製造方法や、環境配慮型の微細発泡成形技術など、環境負荷を低減しながら品質や機能性を向上させる方法を学ぶことができます。

また、リサイクル可能な材料を使用する際の課題とその解決策も取り上げ、持続可能なパッケージングの最新トレンドを紹介します。

各ウェビナーの受講者数には制限があるので、お早めに予約ください。

ウェビナーはいくつでも受講予約が可能です。

詳しい予約方法は、下記イベントサイトをご参照ください。

▼イベントサイト

■登壇企業 ※順不同

◆新素材・先端素材 Webinar Week(5社)

SHPPジャパン合同会社、ポリプラスチックス株式会社、芝浦機械株式会社、

フォワード・エンジニアリング・ジャパン株式会社、旭モールディング株式会社

◆次世代パッケージ技術 Webinar Week(6社)

ニックス株式会社、ミネベアミツミ株式会社、住友重機械工業株式会社、

第一実業株式会社、株式会社タハラ、株式会社松井製作所

◆次世代金型技術 Webinar Week(15社)

芝浦機械株式会社、三井物産マシンテック株式会社、株式会社環境機能設備、

株式会社旭プレシジョン、株式会社プラモール精工、Spiral Logic Ltd.、

ミネベアミツミ株式会社、ブルーエンジニアリング株式会社、

タクセル株式会社、アクスモールディング株式会社、株式会社セイロジャパン、

CosBE incorporated、シンクビジョン株式会社、Contura MTC GmbH、

株式会社ソディック

【ウェビナーテーマ】 ※一部抜粋

■新素材・先端素材

- 高耐熱・低誘電・高撥水な新規ポリオレフィンの紹介

- 高品質・高機能フィルム成形に適した延伸技術の紹介

- 臭素系難燃プラスチック代替 ノリル樹脂、LNP ENHシリーズの紹介

- 切削用樹脂ブロック 積層成形ブロック『L-CUBE』

- 次世代自動車・モビリティに向けた素材・設計ソリューション開発をサポート

- 最新BEV分解ベンチマーク・試験サービス事例紹介 ーXiaomi SU7バッテリーパックー

■次世代金型技術

- 完全自動Tダイの紹介

- 金型自動加工システム<AICAM>省力化、時間短縮で、働き方改革と人手不足問題の解決を提案します

- 瞬間吸引金型=次世代金型 〜3年後までに未来が開ける方策を示す〜

- ガス対策・離型・耐久のトリプル改善!めっきによる快適成形の実現!

- 3D造形入れ子+カセット式金型による段取り時間短縮と、ごみゼロ成形の自動化の提案

- 樹脂流動解析 Moldex3Dを用いた表面微細構造への充填挙動の検証

- 金型内圧/キャビティ温度の見える化で不良を削減!金型センシング統合システムの紹介

- サージカットブースター法による低圧化鋳造実現に向けた試み

- 温度バランスの難しい金型もカンタンに新型の性能が維持できる予防保全

- 成形現場にマッチした金型冷却水づくり(赤サビ・スケールソリューション)

■次世代パッケージ技術

- プラスチックボトルの付加価値を高める!ブロー成形の魅力

- グローバル容器市場最新動向-欧州PPWRを踏まえた射出圧縮成形とPET成形の紹介

-「大手メーカーも採用!?蓋の秘密とは!」「缶だけがバリアじゃない!」

- リサイクル効率を最大化・金属検出機の紹介

- リサイクル可能材料のブリッジ対策

- 環境に配慮したMuCell(R)微細発泡成形による新たな樹脂容器の紹介

※テーマは変更となる可能性があります。

