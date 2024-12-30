¿·À½ÉÊ¥ì¥Ó¥åー¡§¥¥ä¥Î¥ó EOS R1¡¡·Ñ¾µ¤È¿Ê²½¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡Ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯É½¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¿¿¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥«¥á¥é¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ï´û¤Ë¡Ö°ì´ã¥ì¥Õ¡×¤«¤é¡Ö¥ß¥éー¥ì¥¹¡×¤Ø¤È´°Á´¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç2021Ç¯¤Ë¤Ï¥½¥Ëー¤¬¦Á1¤ò¡¢¥Ë¥³¥ó¤ÏZ9¤òÈ¯Çä¤·¡¢¤³¤ì¤é¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¾å¤Î¡Ö¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡×¡Ö¥×¥í¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Ï¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Ä¹¤¯Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤Î5·î¤ËÆÍÇ¡³«È¯È¯É½¡¢7·î¤ÎÀµ¼°È¯É½¤ò·Ð¤Æ¤Ä¤¤¤Ë11·î29Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬ÂÔË¾¤Î¥¥ä¥Î¥ó¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡ÖEOS R1¡×¤À¡£
¤Þ¤ºÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬¤½¤Î²Á³Ê¡£¥ªー¥×¥ó²Á³Ê¤À¤¬¥¥ä¥Î¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î»²¹Í²Á³Ê¤Ï108Ëü9,000±ß¡£¡Ö¤Ä¤¤¤Ë100Ëü±ß±Û¤¨¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¤³¤Á¤é¡¢¾ÃÈñÀÇ¤òÈ´¤¤¤¿²Á³Ê¤Ç¹Í¤¨¤ì¤Ð¤Á¤ç¤¦¤É99Ëü±ß¡£³Î¤«¤Ë¹â²Á¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î²Á³Ê¤ÏÀº°ìÇÕ100Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤è¤¦¤ËÌ³¤á¤¿ÅØÎÏ¤Î²Á³Ê¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¡Ê¾Ð¡Ë
º£²ó¤Ï¡¢¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×¥Ç¥¸¥¿¥ë°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¡ÈEOS-1D¥·¥êー¥º¡É¤òºÇ¿·¤ÎEOS-1D X Mark III¤Þ¤Ç5À¤Âå¤È¡¢¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤ÎEOS R3¡Ê°Ê²¼¡¢R3¡Ë¤ò»Å»ö¤Ç¥á¥¤¥ó¥«¥á¥é¤È¤·¤Æ»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡¢¿ÍÊª»£±Æ¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¸«¤¿EOS R1¡Ê°Ê²¼¡¢R1¡Ë¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
·Ñ¾µ¤È¿Ê²½
ÎòÂå¤ÎEOS-1·Ï¤òÆ§½±¤·¤¿¶ÊÀþ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿½Ä°ÌÃÖ»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥×°ìÂÎ·¿¤Î¥Ü¥Ç¥£¡£EOS R3¤È¤ÎÏ¢Â³À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¬¥°¥ê¥Ã¥×Éô¤«¤é¤ÎÅ½¤ê³×¡Ê¥¨¥é¥¹¥È¥Þー¡Ë¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤ÏR3¤Î´Ý·¿¥Ç¥£¥ó¥×¥ë¤«¤é¶âÂ°À½Èó¾ï³¬ÃÊ¤Î³ê¤ê»ß¤á¥Ñ¥¿ー¥ó¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¥¯¥í¥¹¥Ñ¥¿ー¥ó¤Ë¡£Å½¤é¤ì¤ëÈÏ°Ï¤â¥ì¥ó¥º¥Þ¥¦¥ó¥È¾åÉô¤Ë¤Þ¤ÇµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë
ËÜ¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯Åª¤Ê³µÎ¬¤Ï¡¢Î¢ÌÌ¾È¼Í¤ÎÀÑÁØ·¿2,420Ëü²èÁÇ¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¥»¥ó¥µー¤òÅëºÜ¤·¤¿¡¢ºÇ¹âÌó40¥³¥Þ/ÉÃ¤ÎÏ¢¼Ì¤¬²ÄÇ½¤Ê¥×¥í¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤À¡£
±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÆ±¤¸¡ÖDIGIC X¡×¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿·¥×¥í¥»¥Ã¥µー¤Î¡ÖDIGIC Accelerator¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥×¥í¥»¥Ã¥µー¹½À®¤Î¡ÖAccelerated Capture¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¡£²èÁÇ¿ô¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Û¤Ü¿ø¤¨ÃÖ¤¤Ç¤¢¤ë¤¦¤¨¤Ë¥³¥ÞÂ®¤âÃæµé¥â¥Ç¥ë¤ÎEOS R6 Mark II¤È¿ôÃÍ¾å¤Ï°ì½ï¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤â²Æ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿EOS R5 Mark II¤ÈÆ±¤¸¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿ôÃÍ¾å¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÇÂ¾µ¡¼ï¤È¤Îº¹¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ´¶¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¥ä¥Î¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤Ã¤¿R3¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£½ÅÎÌ¤³¤½100g¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤ÎEOS-1D X Mark III¤è¤ê325g¤â·ÚÎÌ¡£Â¿¤¯¤Î¥Ü¥¿¥ó/¥À¥¤¥ä¥ëÇÛÃÖ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ç»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤Ê¤¤¡£¡Ö¿·¤·¤µ¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¨¤Ð¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢»Å»ö¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤Æ¼ê¤Ë¤·¤¿½Ö´Ö¤«¤é°Â¿´¤ò³Ð¤¨¡¢Áàºî¤ËÌÂ¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤«¤Ê¤ê½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢»÷¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÌÀ¤é¤«¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÂ¿¤¤¡£
Âè1¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¥°¥ê¥Ã¥×¤ÎÎÉ¤µ¡£¿·¤·¤¤¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬É½ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤¿¥°¥ê¥Ã¥×Éô¤Î¥é¥Ðー¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â³ê¤ê¤Ë¤¯¤¯´¶¤¸¡¢²¿¤è¤ê¤â¿Íº¹¤·»Ø¤ÈÃæ»Ø¤Î´Ö¤Ë¶´¤Þ¤ëÉôÊ¬¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬¤è¤êÇö¤¯¡¢»Ø¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë·Á¾õ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÄÏ¤á¤ë¡×´¶³Ð¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£ËÍ¤Ï³°¤ÇÊâ¤²ó¤ë¥í¥±»£±Æ¤Î»þ°Ê³°¤Ï¥«¥á¥é¤Ë¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤±¿ÍÑ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤è¤ê³Î¼Â¤Ê°®¤ê¤Ç°Â¿´´¶¤¬Áý¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£±¦Â¦ÌÌ¡£1·Ï¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬R3¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤È¤·¤Æ¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¥«¥Ðー¤Î¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤È²óÅ¾¼°¤Î½Ä°ÌÃÖ¥Ü¥¿¥ó¤Î¥í¥Ã¥¯¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¤É¤Á¤é¤âÉü³è¡£¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¥«¥Ðー¤Ï¥¹¥é¥¤¥É¥ì¥Ðー¤ò²¼¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤·¤Æ¤«¤é¡¢º¸¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¥í¥Ã¥¯µ¡¹½¤Ç°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë
¼¡¤Ë´¶Æ°¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡£¤³¤Á¤é¤ÏR3¤ÎÌó576Ëü¥É¥Ã¥È/ÇÜÎ¨Ìó0.76ÇÜ¤«¤é¡¢R1¤Ç¤ÏÌó944Ëü¥É¥Ã¥È/ÇÜÎ¨Ìó0.90ÇÜ¤Ø¤È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÇÁ¤¯¤È¤È¤Ë¤«¤¯Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´¶Æ°¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡£°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é»þÂå¤ÎEOS-1·Ï¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤â¤½¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¶Ã¤¯¤Û¤É¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â½½Ê¬¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¥É¥Ã¥È¿ô¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë²òÁü´¶¤Î¸þ¾å¤Ï¤µ¤Û¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢Âç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ëµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤µ¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«ÅÏ¤»¤ë°Â¿´´¶¤Ï³ÊÊÌ¤À¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¸«¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð²èÌÌ¤Î¶ù¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤¤»þ¤Ê¤É¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë»ëÀþ¤Î°ÜÆ°¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤òµÑ¤Ã¤Æ¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë´¶¤¸¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤âÌó25mm¤È½½Ê¬¤ËÄ¹¤¤¤¬¡¢¥á¥¬¥Í¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¿Í¤Ê¤É¤ÏÍ¾·×¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¾ì¹ç¤Ç¤â¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤ÎÉ½¼¨ÇÜÎ¨¤¬3¤Ä¤ÎÂç¤¤µ¤«¤éÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¹¥¤ß¤Ë±þ¤¸¤Æ¾®¤µ¤á¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£É½¼¨ÇÜÎ¨¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤è¤ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¤Ê¤¤»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥Ü¥Ç¥£º¸Â¦ÌÌ¤ÏÀÜÂ³Ã¼»Ò¤ò½¸ÃæÇÛÃÖ¡£5¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¥´¥àÀ½¥«¥Ðー¤Ï¡¢R3¤Ç¤Ï»Ø¤Ê¤É¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥«¥Ðー¤¬Ã¼»Ò¤òÊ¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢R1¤Ç¤Ï¤´Í÷¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃ¼»Ò¤ò¤¤Á¤ó¤È³«Êü¤Ç¤¤ë¡£
±¦¾å¤«¤é½¼ÅÅ¤ÈµëÅÅ¤¬²ÄÇ½¤ÊPDÂÐ±þUSB Type-C¡¢HDMI¡¢2.5GBASE-TÂÐ±þEthernet¡¢º¸¾å¤«¤é3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Þ¥¤¥¯¡¢3.5mm¥¹¥Æ¥ì¥ª¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡¢¥·¥ó¥¯¥íÃ¼»Ò¡£Ãæ¤Ç¤âHDMIÃ¼»Ò¤ÏÉ¸½à¥µ¥¤¥º¤ÎA¥¿¥¤¥×¤òºÎÍÑ¡£¿®ÍêÀ¤ÈÂÑµ×À¤Î¹â¤¤¤â¤Î¤Ç¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ß¥Ë¤ä¥Þ¥¤¥¯¥í¤ËÈæ¤Ù¤Æ´¿·Þ¤µ¤ì¤ë¤È¤³¤í¤À
»ëÀþÆþÎÏ¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー¤Ê¤É¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤¬¸þ¾å
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Ë¤ÏR3¤è¤ê¿Ê²½¤·¤¿»ëÀþÆþÎÏµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£R5 Mark II¤ÈÆ±À¤Âå¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤À¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤Ï¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤òÇÁ¤¯¥æー¥¶ー¤Î»ëÀþ¤ò¥«¥á¥é¤¬¸¡ÃÎ¤·¡¢AFÏÈ¤ò»ëÀþ¤ËÊ»¤»¤ÆÆ°¤«¤»¤ë¤È¤¦¤¤¤â¤Î¡£¥«¥á¥é¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¤Ï¥¥ä¥Î¥ó¤¬ÆÈ¼«¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëµ»½Ñ¤À¡£
¤³¤Î»ëÀþÆþÎÏµ¡Ç½¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¹¥¤·ù¤¤¤ÎÊ¬¤«¤ì¤ëµ¡Ç½¤È¸À¤¨¤ë¡£R3»þÂå¤«¤é¤«¤Ê¤êÀºÅÙ¹â¤¯AFÏÈ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢R1¤Î¤½¤ì¤Ç¤Ï¤è¤êÀºÅÙ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Î¤«¤Ë¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÀーÆâ¤Ç¤Î»ëÀþ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥©ー¥«¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼«Í³¤ËÆ°¤¡¢Æ°¤¤Î¥¬¥¿¤Ä¤¤â¸º¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡Ö¤¢¤ì¡© »×¤Ã¤¿°ÌÃÖ¤Ë¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤¬Æ°¤«¤Ê¤¤¤Ê¡©¡×¤È´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î»È¤¤Êý¤Î°¤µ¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢Ä¹»þ´Ö»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È°Õ³°¤È¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤òÇÁ¤¯¤È¤¤Î´é¤Î³ÑÅÙ¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤È´éÌÌ¤ÎÌ©ÃåÅÙ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤·¤Ã¤«¤êÇÁ¤Ä¾¤¹¤È¤Þ¤¿ÀºÅÙÎÉ¤¯»ëÀþÆþÎÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢»£±Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Î¸þ¤ÉÔ¸þ¤¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¤³¤Á¤é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¥ìー¥·¥ó¥°¥«ー¤ò½¸Ãæ¤·¤ÆÄÉ¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿»£±Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÁÀ¤¤¤¿¤¤°ÌÃÖ¤Ë»ëÀþ¤ò½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¤À¤¬ËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤Î¾ì¹ç¡¢1¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¤Ç1¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¡¹¤È¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î´é¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë¤Ï»ëÀþÆþÎÏ¤ÏÍ¸ú¡£¤À¤¬¿ÍÊª»£±Æ¤Ç¤Ï°Õ³°¤È¹½¿Þ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤ê¡¢²è³Ñ¤ËÆþ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç²èÌÌ¤Î»Í¶ù¤ËÌÜ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ¤Ë¤Ï»ëÀþÆþÎÏ¤¬µÑ¤Ã¤Æ¼ÙËâ¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¡ÖOK¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¤¹¤°¤Ë»ëÀþÆþÎÏ¤òOFF¤Ë¤Ç¤¤ëÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥·ー¥ó¤Ç¤Ïµ¡Ç½¤òÀÚ¤Ã¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ë¤È¤Æ¤âÌò¤ËÎ©¤Ä¤È´¶¤¸¤ë¤Î¤¬EOS-1D X Mark III¤ÈR3¡¢¤½¤·¤ÆR1¤Ë¤·¤«ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ö¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥È¥íー¥éー¡×¡£¤³¤ì¤ÏÇØÌÌ¤ÎAF-ON¥Ü¥¿¥ó¤ÎÉ½ÌÌ¤¬¥¿¥Ã¥Á¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢Â¬µ÷ÅÀÁªÂòÍÑ¤È¤·¤Æ¤Ï°ìÈÌÅª¤Ê¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·Á¾õ¤Î¥³¥ó¥È¥íー¥éー¤ËÈæ¤Ù¡¢»Ø¤Î¥¹¥é¥¤¥ÉÎÌ¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥¿ー¤ò¼«ºß¤ËÆ°¤«¤»¡¢²èÌÌ¤ÎÃ¼¤«¤éÃ¼¤Ø¤Ç¤â°ì½Ö¤Î°ÜÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¤Ë¤È¤Æ¤âÊØÍø¤Ë»È¤¨¤ë¡£
»ëÀþÆþÎÏÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëR3/R5 Mark II¤È¤³¤ÎR1¤Ï¤É¤ì¤â¥Õ¥¡¥¤¥ó¥ÀーÉôÊ¬¤Î¸åÊý¤Ø¤ÎÄ¥¤ê½Ð¤·¤¬Ä¹¤¯¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤Ø¤Î¼ýÇ¼¤ÇÉÔÊØ¤Ë´¶¤¸¤ë¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤ÎºÎÍÑ¤Ï»¿ÈÝ¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¥Ü¥Ç¥£ÇØÌÌ¡£¥â¥Ë¥¿ー¤Î²¼Éô¤ËÊÂ¤Ö¥Ü¥¿¥ó¤ÏR3¤Î3¤Ä¤«¤é4¤Ä¤ËÁý¤¨¡¢º¸¾åÉô¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥ìー¥Æ¥£¥ó¥°¥Ü¥¿¥ó¤¬¤³¤Á¤é¤Ë°ÜÆ°¤·¤¿·Á¡£¤µ¤é¤Ëº¸²¼¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î¥»¥ó¥µー¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬ÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¸½»þÅÀ¤Ç¤³¤ì¤Ï²¿¤âµ¡Ç½¤»¤º¡¢¾Íè¤Î¥Õ¥¡ー¥à¥¦¥§¥¢¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Çµ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£½Ä°ÌÃÖ¥°¥ê¥Ã¥×»þ¤Ë¤â»È¤¨¤ëINFO¥Ü¥¿¥ó¤ÎÄÉ²Ã¤È¡¢ÅÅ¸»¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ï¥ì¥Ðー¤Î³ÑÅÙ¤¬R3¤«¤éÊÑ¹¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¸«¤ä¤¹¤¤¼«¾È¼°¥Ü¥¿¥ó¤Ïº¸¸ª¤Î2¤Ä¡¢±Õ¾½²¼¤Î4¤Ä¤Ë²Ã¤¨¤Æº£²ó¤ÏINFO¤ÈQ¥Ü¥¿¥ó¤â¸÷¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ð¥ê¥¢¥ó¥°¥ë¥â¥Ë¥¿ー¤ò°ú¤½Ð¤¹»Ø¤Î°ú¤Ã³Ý¤«¤ê¤Î±ú¤ßÉôÊ¬¤ÏR3¤Î2ËÜ»Ø¤Ç¶´¤àÉ¬Í×¤Î¤¢¤Ã¤¿¾å²¼¤«¤é¡¢º¸Â¦1¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç»Ø1ËÜ¤ÇÁÇÁá¤¯³«¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄÆÃÉ®¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¿¿¤Î¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー¡×¤¬Ã£À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£R3¤Ç¤â¥«¥¿¥í¥°¾å¤ÎÉ½µ¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー¡×¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÏ¢¼Ì¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¡¢1¥³¥ÞÌÜ¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÎÏ¢¼Ì»þ¤À¤±¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ê¤·¤ËÏ¢Â³¤·¤ÆÉ½¼¨¡¢»£±Æ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤·¤¯¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
R1¤Ï¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Ç¤ÏÁ°½Ò¤ÎR3¤ÈÆ±ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー¤À¤¬¡¢¥á¥Ë¥åー¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤ì¤Ð1¥³¥ÞÌÜ¤«¤é¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡¢Ê¸»úÄÌ¤ê¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤³¤ì¤ÏÏ¢¼Ì¤Ç¤Ê¤¯¡¢1¥³¥Þ¤º¤Ä¤Î»£±Æ¤Ç¤âÀßÄê²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¹¥¤ß¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Ï°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é¤È°ã¤¤¡¢¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Ï¸÷³Ø¼°¤Ç¤Ê¤¯EVF¡ÊÅÅ»Ò¥Ó¥åー¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¡Ë¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Ï»£Áü¥»¥ó¥µー¤ËÆþ¤Ã¤¿¸÷¤ò±ÇÁü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç½èÍý¤·¡¢OLED¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸¶ÍýÅª¤Ë¥Ç¥£¥ì¥¤¡ÊÉ½¼¨¤ÎÃÙ¤ì¡Ë¤òÁ´¤¯¤Î¥¼¥í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·R1¤Ï¥Ç¥£¥ì¥¤¤ò¤Û¤Ü´¶ÃÎ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÁÇÁá¤¯Æ°¤¯Èï¼ÌÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤êÄÉ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤òÆÀ¤¿¡£
¾åÌÌ±¦ÉôÊ¬¤Ë¤ÏWB¥Ü¥¿¥ó¤¬ÄÉ²Ã¡£¥Û¥Ã¥È¥·¥åー¥«¥Ðー¤Ï³°¤ì¤Ë¤¯¤¤¥í¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥óÉÕ¤¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Î¥«¥Ðー¡¢³°¤ì¤Ë¤¯¤¯¤Æº¤¤ë¤È¤¤¤¦À¼¤ò¤è¤¯Ê¹¤¯¤Î¤À¤¬¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ü¥¿¥ó¤Ï¤´¤¯·Ú¤¤ÎÏ¤Ç²¡¤·¡Ê¤³¤³¤¬Âç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª¡Ë¡¢Canon¥í¥´¾å¤Î2ËÜÀþ¤ÎÉôÊ¬¤ò¸å¤í¤Ë¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ì¤Ð´ÊÃ±¤Ë³°¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ±ÍÍ¤Î¥«¥Ðー¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ëR5 Mark II¥æー¥¶ー¤â»î¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤
ÃíÌÜ¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹AF¡×
¤½¤·¤Æ¡¢ÃíÌÜ¤Î¿Ê²½¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏAF¡£¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¤Î¹âÂ®°ÌÁêº¹AF¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¡Ö¥¯¥í¥¹AF¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¥ä¥Î¥ó¤Î½¾Íèµ¡¼ï¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁüÌÌ°ÌÁêº¹AF¤Ï¡Ö¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ô¥¯¥»¥ë CMOS AF¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢»£ÁüÌÌ¤Î²èÁÇÁ´¤Æ¤¬º¸±¦ÊÌ¡¹¤Ë¿®¹æ¤òÆÉ¤ß½Ð¤»¤ë¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²èÌÌÁ´ÂÎ¤Ç°ÌÁêº¹¸¡½Ð¤ò¤·¤ÆAF¤Ë»È¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£º¸±¦¤Î¤º¤ì¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Î¤Ç½ÄÀþ¤Ï¸¡½Ð²ÄÇ½¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢²£Àþ¤ÏÆñ¤·¤¤¡£
¤À¤¬R1¤Ç¤Ï4²èÁÇ¤´¤È¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤º¤Ä¾å²¼¸¡½Ð¤Î²èÁÇ¤òÇÛÃÖ¤·¡¢½ÄÀþ/²£Àþ¤È¤â¤Ë¸¡½Ð¤·¤ÆAF¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥í¥¹AF¡×¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ÂºÝ¤ËÁë¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È½¾Íè¤ÎAFÊý¼°¤Èº¹¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤À¤¬¡¢ÌµÃÏ¤ÎÊÉ¤Ê¤É¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¤¤â¤Î¤Ø¤Î¹ç¾Ç³ÎÎ¨¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¹¤°¤Ë¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÌë·Ê¤ÎÃæ¤Ç¿ÍÊª¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤âR3¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Ô¥ó¥È¤Î¹ç¤¦³ÎÎ¨¤¬Âç¤¤¯¾å¤¬¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£°Å¤¯¡¢ÇØ·Ê¤ËÅÀ¸÷¸»¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íº®¤ß¤ÇÄÌ¹Ô¿Í¤¬²£ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¤¬¡¢¥â¥Ç¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ô¥ó¥È¤Î¿©¤¤¤Ä¤¤â¤è¤¯¡¢ÇØ·Ê¤ÎÅÀ¸÷¸»¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¥Ô¥ó¥È¤¬Âç¤¤¯³°¤ì¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Û¤È¤ó¤É´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖAccelerated Capture¡×¤È¤¤¤¦½èÍýÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤¿·¤·¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤ÎÍ»¹ç¤Ë¤è¤ê¡¢Èï¼ÌÂÎ¤ÎÇ§¼±¤ÈÆ°¤¤ÎÄÉ½¾/Í½Â¬¤¬¸þ¾å¡£AFÀÇ½¤¬Âç¤¤¯¿Ê²½¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ï½½¿ô¿Í¤¬Æ±°ì¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍÙ¤ë¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î¥À¥ó¥¹È¯É½²ñ¤È¸ø±à¤ÇÎý½¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î¥¹¥±ー¥¿ー¤¿¤Á¡£
°Ê²¼¤Ï¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤Î»£±ÆÎã¡£3¿Í¤Î¥¹¥±ー¥¿ー¤ËÂå¤ï¤ë¤¬¤ï¤ë¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ³ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢1¥³¥Þ¤Î¥Ï¥º¥ì¤âÌÂ¤¤¤â¤Ê¤¯¥Ô¥ó¥È¤¬ÄÉ½¾¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Î¥Ç¥£¥ì¥¤¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¥Õ¥êー¤Ê¤Î¤Ç¥¢¥¯¥·¥ç¥ó»£±Æ¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÈï¼ÌÂÎ¤òÄÉ¤¦¤Î¤¬¤È¤Æ¤â´ÊÃ±¤À¤Ã¤¿¡£
Ìó40¥³¥Þ/ÉÃ¡¢2Ëç¤ÎCFexpress¥«ー¥É¤ËRAWµÏ¿¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¡£°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢1ÅÙÃ¯¤«¤Ë¥Ô¥ó¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁ°¤òÊÌ¿Í¤¬²£ÀÚ¤ë¤è¤¦¤Ê¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âAF¤¬ºÇ½é¤Î¿Í¤Ë¿©¤¤¤Ä¤¤¤¿¤Þ¤Þ¤ÇÎ¥¤ì¤Ë¤¯¤¤¤³¤È¡£
¤µ¤é¤Ë²èÌÌ¤ÎÃæ¤Ç¿ÍÊª¤¬¤«¤Ê¤ê±ó¤¯¤Æ¤â¡¢´éÇ§¼±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Æ·Ç§¼±¤¬Æ¯¤¯¡£¤Þ¤¿´é¤ò¸å¤í¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â¡¢Æ¬ÉôÇ§¼±¤ÇÄÉ¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥«¥á¥é¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«ー/¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë/¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¤Î3¼ïÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¢¤é¤«¤¸¤á¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°¤Ë¤è¤êÁª¼ê¤ÎÆ°¤¤ò³Ø½¬¤·¤¿»£±Æ¥âー¥É¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆÃÄê¤Î¿ÍÊª¤Î´é¤ò»ØÄê¤·¤Æ¤½¤ì¤òÍ¥ÀèÅª¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿ºÙ¤«¤ÊÀßÄê¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢²¿¤â³Ð¤¨¤³¤Þ¤»¤Ê¤¤¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤â¡¢Èï¼ÌÂÎÄÉ½¾Ç½ÎÏ¤ÏR3¤ò¾å²ó¤ë¤â¤Î¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏCFexpress Type B¥«ー¥É¤Î¥Ç¥å¥¢¥ë»ÅÍÍ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÍÑ¤Ë2ËçÆ±°ì½ñ¤¹þ¤ß¤ò¤·¤Æ¤â¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ÏÄã²¼¤·¤Ê¤¤
Ï¢Â³»£±Æ²ÄÇ½Ëç¿ô¤Î¸þ¾å
Ìó40¥³¥Þ/ÉÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²¼°Ìµ¡¼ï¤Ç¤¢¤ëEOS R6 Mark II¤È¥«¥¿¥í¥°¥¹¥Ú¥Ã¥¯¾å¤Ç¤ÏÆ±°ì¤Ë¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Á´¤¯°ã¤¦¤Î¤ÏÏ¢¼Ì·ÑÂ³Ëç¿ô¡£EOS R6 Mark II¤ÏRAW»£±Æ»þ¤ËÏ¢Â³75Ëç¡¢R1¤Ïº£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¾õ¶·¤ÇÏ¢Â³475Ëç¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤êR6 Mark II¤Ï¤³¤Î¾ò·ï¤ÇÏ¢Â³»£±Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï2ÉÃÂ¤é¤º¡¢R1¤Ê¤é¤Ð12ÉÃ¶á¤¯¤âºÇ¹âÂ®ÅÙ¤Ç¤ÎÏ¢¼Ì¤¬²ÄÇ½¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤³¤Îº¹¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎËç¿ô¤ò»£±Æ¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¥Õ¥ë¤Ç°ìÃ¶»£±Æ¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢CFexpress¥«ー¥É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëR1¤Ê¤é¡¢3ÉÃ¤Û¤É¤¢¤ì¤Ð¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤¬²òÊü¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¡¢EOS R6 Mark II¤Î¥á¥â¥êー¥«ー¥É¥¹¥í¥Ã¥È¤ÏSDÂÐ±þ¤Î¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥Õ¥¡²òÊü¤Ë¤â¾¯¤·»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥·ー¥È¤òÆÉ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Ï¤³¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ë¡Ö¡©¡×¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£R1¤ÏÏ¢Â³»£±Æ²ÄÇ½Ëç¿ô¤¬RAW»£±Æ»þ¤Ë1,000Ëç°Ê¾å¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¤³¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ï¤è¤¯¸«¤ë¤È¡Ö¥á¥«¥·¥ã¥Ã¥¿ー/ÅÅ»ÒÀèËë¡×»þ¤È¤ÎÃí°Õ½ñ¤¤¬¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ìó12¥³¥Þ/ÉÃ¤Ç»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¸Â¤ê¤Ï1,000Ëç°Ê¾å¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤ÇÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ーÌó40¥³¥Þ/ÉÃ»£±Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÏÊÌÉ½¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«µ¤¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤¡£
EOS R1À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Î»ÅÍÍÉ½¤è¤ê¡£¥¥ä¥Î¥ó¤ÏÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌÉ½¤ÇÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ç¤ÎÏ¢Â³»£±ÆËç¿ô¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥ó¥¯¤«¤é»²¾È¤Ç¤¤ë¡£
¡Ú¥ß¥éー¥ì¥¹¥«¥á¥é¡Ûeos-r1¥á¥â¥êー¥«ー¥É¤ËµÏ¿²ÄÇ½¤ÊËç¿ô¡ÊÀÅ»ß²è¡Ë¡¢ÁíµÏ¿»þ´Ö¡ÊÆ°²è¡Ë
º£²ó¤ÏISO 200¡¦¥·¥ã¥Ã¥¿ーÂ®ÅÙ1/250ÉÃ¤Ç¤Î¥Æ¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï»ÈÍÑ¥«ー¥É¤¬Nextorage¼Ò¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¥â¥Ç¥ë¡ÖNX-B2SE512G¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤Ï½ñ¤¹þ¤ß1,950MB/ÉÃ¤Î¥«ー¥É¤À¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¥×¥í¸þ¤±¤Ê¤É¡¢½ñ¤¹þ¤ßÂ®ÅÙ¤ÎÂ®¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦¾¯¤·Ä¹¤¯Ï¢Â³»£±Æ¤¬¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
º£²ó¤Î¥Æ¥¹¥È¤Ç¤Ï¤â¤¦1¤Ä¡¢Ãí°Õ¤·¤¿¤¤ÌäÂê¤ò´¶¤¸¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡¢µÙ¤ßµÙ¤ß¤ÎÏ¢¼Ì»£±Æ¤ò»Ï¤á¤Æ¤«¤é15Ê¬¤Û¤É¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Àー¤Ë¹â²¹Ãí°Õ¤Î¥Þー¥¯¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¡£¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤½¤ì¤«¤é¤â¿ô½½Ê¬¤Î¤¢¤¤¤À»£±Æ¤òÂ³¤±¤é¤ì¡¢ËÜÅö¤Ë´í¸±¤ÊÀÖ¤Î·Ù¹ð¥Þー¥¯¤ÎÉ½¼¨¤Ë¤Þ¤Ç¤Ï»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÈ¯Ç®¤¬Èæ³ÓÅªÂç¤¤¤TLC¥¿¥¤¥×¤ÎCFexpress¥«ー¥É¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤âÍ×°ø¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Ï¥Æ¥¹¥È¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬È¯Ç®¤¬¾¯¤Ê¤¤pSLC NAND¥Õ¥é¥·¥å¥á¥â¥êーºÎÍÑ¤ÎCFexpress¥«ー¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ç®Ãí°Õ¤Î¥¢¥éー¥ÈÈ¯À¸¤ò¤â¤Ã¤ÈÃÙ¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£CFexpress 4.0¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤R1¤À¤¬¡¢Ï¢¼Ì¤òÂ¿ÍÑ¤¹¤ë±¿ÍÑ¤Ç¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹âÂ®¤ÇÄãÈ¯Ç®¤Î¥«ー¥É¤òÁª¤Ö¤Î¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
¥×¥êÏ¢Â³»£±Æµ¡Ç½¤â
¤¤¤«¤ËÌó40¥³¥Þ/ÉÃ¤Î»£±Æ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ï¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢·èÄêÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò²¡¤¹¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ÇR1¤Ï¥×¥êÏ¢Â³»£±Æµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÈ¾²¡¤·¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢¾ï¤Ë¥Ð¥Ã¥Õ¥¡¤ËÏ¢¼Ì²èÁü¤òÎ¯¤á¤Æ¤ª¤¡¢Á´²¡¤·¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë20¥³¥Þ¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤ÆµÏ¿¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ò²¡¤¹¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¤º¤ì¤Æ¤â³Î¼Â¤Ë·èÄêÅª½Ö´Ö¤¬»£±Æ¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òRAWµÏ¿¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¡¢1Ëç¤´¤È¤ËRAW/HEIF/JPEG¤Î¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥¤¥ë·Á¼°¤ÇµÏ¿¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç±¿ÍÑ¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤À¡£Îã¤¨¤ÐEOS R7¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖRAW¥Ðー¥¹¥È¥âー¥É¡×¤Ç0.5ÉÃ¤Þ¤ÇÁÌ¤Ã¤¿²èÁü¤¬µÏ¿¤Ç¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÏ¢¼ÌÊ¬¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Î¡Ö¥íー¥ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¤È¤·¤ÆµÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¸å¤«¤é1Ëç1Ëç¤òÀÚ¤ê½Ð¤µ¤Ê¤¤¤ÈÉáÄÌ¤Î¼Ì¿¿¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï¤É¤¦¡©
Àè½Ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢»£ÁüÁÇ»Ò¤ÏÎ¢ÌÌ¾È¼ÍÀÑÁØ·¿¤ÎÍ¸úÌó2,430Ëü²èÁÇCMOS¥»¥ó¥µー¤À¡£¤³¤ì¤Ï3Ç¯Á°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ëR3¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£ÆÃ¤ËÊóÆ»¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ê¤É¤Î¥×¥í¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤«¤é¤Ï¤³¤Î²èÁÇ¿ô¤Ï¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤ÈÉ¾È½¤À¤¬¡¢¥½¥Ëー¤ä¥Ë¥³¥ó¤Î¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥â¥Ç¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È²èÁÇ¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¿Ìä¤ò¾§¤¨¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤â»ö¼Â¤À¡£³Î¤«¤Ë²èÁÇ¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¥¯¥í¥Ã¥×»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¤â²òÁüÅÙÎô²½¤¬¾¯¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤à¤·¡¢Ë¾±ó»£±Æ¤Îµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥¹¥Ýー¥Ä¤äÌîÄ»»£±Æ¤Ê¤É¤Ç¤âÍ¥°ÌÀ¤Ï¤¢¤ë¤Ï¤º¡£
¤À¤¬¹Í¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢²èÁÇ¿ô¤Ï½Ä¤È²£¤Î¾è»»¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¡Ö3,000Ëü²èÁÇ¤ÏÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¼ª¤Ë¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²òÁüÅÙ¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥º¤Îº¹¤ò¼ÂºÝ¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤µ¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤³¤Îº¹¤òÂç¤¤¤¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¾®¤µ¤¤¤È¸«¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤È¤Ï»×¤¦¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇA3¥µ¥¤¥º¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢A4¥µ¥¤¥º¤Ç¤Ê¤¤¤È¤¤áºÙ¤«¤µ¤ÇËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿º¹¤Ë¤Ï¤Ê¤êÆÀ¤Ê¤¤¤³¤È¤âÍý²ò¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
2,400Ëü²èÁÇ¤È3,000Ëü²èÁÇ¤Î°ã¤¤¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±¤¸²òÁüÅÙÀßÄê¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¥×¥ê¥ó¥È¥µ¥¤¥º¤ò¿Þ¤ÇÉ½¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥µ¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿¤Î¤ÏÆ±¼Ò¤ÎEOS R¡ÊÍ¸ú²èÁÇ¿ôÌó3,030Ëü¡Ë¡£²èÁÇ¿ô¤Ï´ðËÜÅª¤Ë½Ä¤È²£¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¿ô»ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¿ôÃÍ¤ÏÂç¤¤¯¤È¤â¡¢¼ÂºÝ¤Îº¹¤Ï¤½¤ì¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«
¤Þ¤¿¡¢²òÁüÅÙ¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡Ö¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¿ôÃÍ°Ê¾å¤Ë²òÁüÅÙ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡©¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤¬R1¤ÏÆ±¼Ò¤Ç1·Ï¤Ë¤·¤«ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖGD¥íー¥Ñ¥¹¥Õ¥£¥ë¥¿ー¡×¤òºÎÍÑ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²òÁü´¶¤ÎÎô²½¤òºÇ¾®¤ËÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢°áÎà¤Î»£±Æ¤Ê¤É¤ÇÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¥â¥¢¥ì¤ÎÈ¯À¸¤ò¸ú²ÌÅª¤ËËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¥ì¥ó¥º¤ÎÀß·×ÃÍ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¼º¤ï¤ì¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ì¥ó¥º¥ª¥×¥Æ¥£¥Þ¥¤¥¶ー¡×¤ÇÊä½þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤³¤Îµ¡¼ï¤Ç¤Î¥¥ä¥Î¥ó¤Î¹Í¤¨Êý¤Î¤è¤¦¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ë¿ÍÊª¡¦¥¢¥Ñ¥ì¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È»£±Æ¤Î20°Ê¾å¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢50¼ïÎà°Ê¾å¤Î°áÁõ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥¹ー¥ÄÀ¸ÃÏ¤Ê¤É¤ÇÌÜÎ©¤Á¤ä¤¹¤¤¥â¥¢¥ì¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢È¯¿§¤ä¥Î¥¤¥º¤Î·¹¸þ¤Ê¤ÉR3¤Ë»÷¤¿²è¼Á¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤è¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤¿¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÀþ¤ÎºÆ¸½¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¥¤¥áー¥¸¥»¥ó¥µー¤ÏÆÉ¤ß½Ð¤·Â®ÅÙ¤¬¹âÂ®²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤Ü¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤ÈÆ±Åù¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¹âÂ®¤ÇÆ°¤¯Èï¼ÌÂÎ¤Î½ÄÀþ¤¬¶Ê¤¬¤Ã¤Æ¼Ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ö¥íー¥ê¥ó¥°¥·¥ã¥Ã¥¿ーÏÄ¤ß¡×¤â¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ì´ã¥ì¥Õ¥«¥á¥é»þÂå¤Î¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ë¤â¤³¤ÎÏÄ¤ß¤ÏÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¤½¤ì¤Û¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¤³¤Î¹âÂ®²½¤Ç¥¹¥È¥í¥Ü¤Î¥·¥ó¥¯¥íÂ®ÅÙ¤âÂ®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥á¥«¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ç1/200ÉÃ¡¢¥á¥«¤ÈÅÅ»ÒÊ»ÍÑ¤ÎÅÅ»ÒÀèËë¤Ç¤Ï1/250ÉÃ¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏR3¤ÈÆ±Åù¤À¤¬¡¢ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ê¤é¤Ð1/320ÉÃ¤Þ¤ÇÆ±Ä´¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏR3¤Î1/180ÉÃ¤ËÈæ¤Ù¤ì¤ÐÂç¤¤Ê¿Ê²½¤À¤¬¡¢ÆüÃæ¥·¥ó¥¯¥í¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤µ¤é¤Ê¤ë¹âÂ®²½¤ò´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥Ç¥Õ¥©¥ë¥È¤¬ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢Á°½Ò¤ÎÄÌ¤ê¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤â¤¤Á¤ó¤ÈÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¶Ã¤¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤³¤ì¤Ï¶áÇ¯¤ÎLED¾ÈÌÀ¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ê¤É¤¬Â¿ÍÑ¤µ¤ì¤ë¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ç¤ÏËÉ¤®¤¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥ê¥Ã¥«ー¡Ê¾ÈÌÀ¤Î¹âÂ®¤ÊÌÀÌÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²èÌÌ¤Ë¸½¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦ÌÀ¤ë¤µ¤Î¥à¥é¡Ë¤¬¡¢¥á¥«¥Ë¥«¥ë¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ê¤é¤ÐËÉ¤²¤ë¾ìÌÌ¤¬¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤ÊÍýÍ³¤À¤È¤Î¤³¤È¡£¥Ë¥³¥óZ9¤Î¤è¤¦¤Ë´°Á´ÅÅ»Ò¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤Ç¥á¥«¥·¥ã¥Ã¥¿ー¤òÇÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿µ¡¼ï¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÊÕ¤ê¤Ï³Æ¼Ò¤Î¥Ý¥ê¥·ー¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤ë¤È¤³¤í¤À¤í¤¦¡£
¥«¥á¥éÆâ¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºÆÀ¸»þ¤Îµ¡Ç½¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯¥¢¥Ôー¥ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¥«¥á¥éÆâ¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°µ¡Ç½¡×¡£JPEGºÇÂç¥µ¥¤¥º¤Î²èÁü¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Ç¥£ー¥×¥éー¥Ë¥ó¥°µ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ½Ä²£2ÇÜ¡¢9,600Ëü²èÁÇÁêÅö¤Î¹â²òÁüÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëµ¡Ç½¤À¡£Â¾¼Ò¤Ç¸«¤é¤ì¤ë²èÁÇ¤º¤é¤·¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¡¢Æ°¤¯Èï¼ÌÂÎ¤Ç¤âÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ê¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¡£¥«¥á¥éÆâ¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿9,600Ëü²èÁÇÁêÅö
À²Å·¤Î¸ø±à¤Ç¤Î»£±Æ¡£¥«¥á¥éÆâ¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤ò¤·¤¿9,600Ëü²èÁÇÁêÅö¤Î²èÁü¤ÈÊÂ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¡£2,400Ëü²èÁÇ¥â¥Ç¥ë¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÎºÆ¸½À¤¬¹â¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ëR1¤À¤¬¡¢¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï³û¤Î±©¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤é¤ËºÙ¤«¤ÊÉôÊ¬¤¬ÀºÌ©¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¤ï¤«¤ë¡Ê²èÁü¥¯¥ê¥Ã¥¯¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Å¸³«¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¸µ¤Î2,400Ëü²èÁÇ
¤½¤·¤ÆÆ±¤¸¤¯ºÆÀ¸»þ¤Îµ¡Ç½¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë´¶¤¸¤¿¤Î¤¬¡Ö¥Ö¥ì¡¦¥Ü¥±È½Äê¡×¡£¤³¤ì¤ÏºÆÀ¸²èÌÌ¤Ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Ç¥Ö¥ì¤ä¥Ü¥±¤Î¤¢¤ë¤Ê¤·¤ò¥«¥á¥é¤¬¼«Æ°È½Äê¤·¤Æ¥¢¥¤¥³¥ó¤ÇÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤â¤Î¡£¥Ö¥ì¤ä¥Ü¥±¤ÎÈ½Äê¥ì¥Ù¥ë¤Ï¥·¥Ó¥¢¤Ê¤â¤Î¤«¤é¤æ¤ë¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç3ÃÊ³¬¤Ç»ØÄê¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢PC¾å¤Ç¤â½ãÀµ¸½Áü¡¦±ÜÍ÷¥¢¥×¥ê¤Î¡ÖDPP¡ÊDigital Photo Professional¡Ë¡×¤Ç¥Ö¥ì¤ä¥Ü¥±È½Äê¥ì¥Ù¥ë¤Ë±þ¤¸¤¿ÊÂ¤ÙÂØ¤¨¤ä¹Ê¤ê¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½¡£¤¿¤À¤·È½Äê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¿ÍÊª¤Î´é¤À¤±¤Ç¡¢RAW¤äRAW¤«¤é¸½Áü¤·¤¿JPEG/HEIF²èÁü¤Ç¤ÏÈ½Äê¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤É¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿À©Ìó¤â¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¡£
¤³¤Î¤É¤Á¤é¤Îµ¡Ç½¤â»£±Æ¤·¤Æ¤«¤éPC¤Ë°Ü¤µ¤º¡¢¤¹¤°¤Ë¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤ËÅÏ¤·¤¿¤êÁ÷¤Ã¤¿¤ê¤È¤¤¤¦¿¦¶È¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¥¢¥Ã¥×¥¹¥±ー¥ê¥ó¥°¤Ï¥È¥ê¥ß¥ó¥°¤ÈÊ»¤»¤ÆÆÃÄê¤ÎÉôÊ¬¤ò³ÈÂç¤·¤ÆÅÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤Î²òÁüÅÙÎô²½ËÉ»ß¤Ë¡¢¥Ö¥ì¡¦¥Ü¥±È½Äê¤ÏËÜÂÎ±Õ¾½¤Î¾®¤µ¤Ê²èÌÌ¤ÇOK¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÈ½Äê´ð½à¤ËÊØÍø¤À¡£
¤Þ¤È¤á
Ä¹¤¤´Ö¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Î¹âµéµ¡¤È¤¤¤¨¤Ð²èÁÇ¿ô¤ÈÏ¢¼Ì¤Î¥³¥ÞÂ®¤ò¤É¤ì¤À¤±Áý¤ä¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¡© ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¤À¤¬¥«¥á¥é¤ÏÀÇ½Åª¤Ë¿Ê²½¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Ã±½ã¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤ÇÈæ¤Ù¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¼«Æ°¼Ö¤òºÇ¹â»þÂ®¤À¤±¤ÇÁª¤Ö¿Í¤¬µ©¤Ê¤è¤¦¤Ë¡¢µá¤á¤é¤ì¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
EOS R1¤Ï¥«¥á¥é¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¿ô½½Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊóÆ»¤ä¸·¤·¤¤¾ò·ï²¼¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¥×¥í¤Î¤¿¤á¤Ë¥¥ä¥Î¥ó¤¬ÎòÂå¡¢¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¿¡Ö1¡×¤ò´§¤·¤¿¥×¥í¸þ¤±¥â¥Ç¥ë¤ÎºÇ¿··¿¡£¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä/ÊóÆ»ÀìÍÑ¡×¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤È¼ºÇÔ¤ò¤Ê¤¯¤·¤Æ»£±Æ¤È·ë²Ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ç¤¢¤ì¤Ð1ÅÙ¤Ï¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤À¡£