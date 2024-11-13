¥æ¥Ë¥¯¥í¡¦Ìµ°õÎÉÉÊ¡¦GU¡Ö·æºîÃæ¤Î·æºî¡×¡ÖÂ¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤é10Ëü±ßÄ¶¤ÎÉÊ¼Á¡×¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤Î¥³¡¼¥È3Áª
¡½¡Î¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼MB¡Ï¡½
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè505²ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤í¤½¤íµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¡¼¥È¤òÁª¤Ö»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿Íµ¤3¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥³¡¼¥È¡×¤ò1ÅÀ¤º¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥À¥¦¥ó¤ò²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿·æºîÃæ¤Î·æºî¡ª
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¡1Ëü2900±ß
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤«¤é¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥³¥ì¡£¥«¥·¥ß¥¢¥¦¡¼¥ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤ä¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥À¥¦¥ó¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡ª¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥â¥³¥â¥³¤·¤¿ÉÔ³æ¹¥¤Ê¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²áµî¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¿Ì¿Âê¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î²áµî¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥À¥¦¥ó¡×¤â¤½¤ÎÎà¡£¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇ®°µÃå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¸«¤»¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤½¤Î¹©É×¤â²â¤à¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤Ï¥À¥¦¥óÁÇºà¤ÈÃæÌÊÁÇºà¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò±£¤·¤Ä¤ÄËÉ´¨À¤ò°Ý»ý¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Âç»ö¤Ê¥Ü¥Ç¥£ÉôÊ¬¤Ï¥À¥¦¥ó¤ò»È¤¤ËÉ´¨À¤ò¹â¤¯¡¢ËÄ¤é¤ß¤¬¤¢¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥À¥Ü¥À¥Ü´¶¤¬½Ð¤ëÏÓÉôÊ¬¤Ï¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÌÊ¤Ç¾å¼ê¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆâÂ¦¤Ë±£¤·É½Â¦¤«¤é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿·æºî¤Ç¤¹¡£
¢¡¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡¡ÌµÏÀ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖËÉ´¨À¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ê¤é¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç½½ÆóÊ¬¤¹¤®¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÀã¹ñ¤Î¶Ë´¨ÃÏ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÅÔÆâ¤Î¿¿ÅßÄøÅÙ¤Ê¤é¤³¤ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡£¤½¤â¤½¤âÍÌ¾¥À¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯²á¤®¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÅÐ»³²È¤¬Áª¤ÖËÜÊª¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ª¡×¤ò¤Ê¤¼²¹ÃÈ¤ÊÅìµþ¤ÎÅß¤Ç»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¥À¥¦¥ó»Ô¾ì¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤Ï¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤«¤éÃåÁÛ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÇ¯¡¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¥â¥À¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°´Þ¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë·æºî¤Î°è¤Ë¡£1Ëü2900±ß¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹âÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¾¯¤··Ð¤Ä¤È¤É¤¦¤»9000±ß¤¯¤é¤¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¹â¤§¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤·ÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¹âµé¥¦¡¼¥ë¤òµ¼ÂÖ¤·¤¿Ì¾ºî¥³¡¼¥È
¡¦¥³¡¼¥¸¡¼¥á¥ë¥È¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡¡6990±ß
¡¡¥¦¡¼¥ë¤Ï¤³¤³10Ç¯¤Ç°ìµ¤¤Ë²Á³Ê¹âÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥¦¡¼¥ë100%¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤ª¤è¤½5Ëü¡Á6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï10Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁÇºà¤Î´õ¾¯À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É²½³ØÁ¡°Ý¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ë¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åSDGs¤ÎÊ¸Ì®¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÃæ¹ñ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤Ó¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¡¼¥ë¤ÎÀ¸»º¤Ï¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ä¹©¾ì¤ÎÀßÈ÷¤¬ÅöÁ³É¬Í×¡¢¤Þ¤¿¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð¤½¤ì¤é¤Ïºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¿¦¿Í¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¹©¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¤ò´ÊÃ±¤ËÁý¤ä¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Á³¤·¤Æ´õ¾¯À¤â¹â¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¹âÆ¤È¹â¤¤´õ¾¯À¡¢¥¦¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥È¤ò°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£
¡¡¥á¥ó¥º¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¤¥ä¡¼¡õ¥Ö¥í¥¬¡¼¤ÎMB¤Ç¤¹¡£ÍÎÉþ¤ÎÇã¤¤¤Ä¤±¤ÎËµ¤é¡¢¡ÖÃË¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¼¹É®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ï¢ºÜÂè505²ó¤ò¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤í¤½¤íµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¥³¡¼¥È¤òÁª¤Ö»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¿Íµ¤3¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡Ö¥Þ¥¹¥È¥Ð¥¤¥³¡¼¥È¡×¤ò1ÅÀ¤º¤Ä¤´¾Ò²ð¡£¤¼¤Ò¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¥Ñ¡¼¥«¡¡1Ëü2900±ß
¡¡¥æ¥Ë¥¯¥í¤«¤é¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â¥³¥ì¡£¥«¥·¥ß¥¢¥¦¡¼¥ë¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¥³¡¼¥È¤ä¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥À¥¦¥ó¤Ê¤ÉÌ¾ºî¤¬»³¤Û¤É¤¢¤ë¥æ¥Ë¥¯¥í¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤Ë¤ÏÅ¨¤ï¤Ê¤¤¡ª¡¡°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ö¥â¥³¥â¥³¤·¤¿ÉÔ³æ¹¥¤Ê¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤¹¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï²áµî¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä©Àï¤·¤Æ¤¤¿Ì¿Âê¡£¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î²áµî¤ÎÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥·¡¼¥à¥ì¥¹¥À¥¦¥ó¡×¤â¤½¤ÎÎà¡£¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤òÇ®°µÃå¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«Á³¤Ë¸«¤»¡¢¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥Þ¥ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¾Ã¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£¤¬¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¤½¤Î¹©É×¤â²â¤à¤Ð¤«¤ê¡£
¡¡¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤Ï¥À¥¦¥óÁÇºà¤ÈÃæÌÊÁÇºà¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤ò±£¤·¤Ä¤ÄËÉ´¨À¤ò°Ý»ý¤·¤¿¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¡£Âç»ö¤Ê¥Ü¥Ç¥£ÉôÊ¬¤Ï¥À¥¦¥ó¤ò»È¤¤ËÉ´¨À¤ò¹â¤¯¡¢ËÄ¤é¤ß¤¬¤¢¤ë¤È°ìµ¤¤Ë¥À¥Ü¥À¥Ü´¶¤¬½Ð¤ëÏÓÉôÊ¬¤Ï¥À¥¦¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃæÌÊ¤Ç¾å¼ê¤Ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ß¥·¥å¥é¥ó¥Þ¥ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÆâÂ¦¤Ë±£¤·É½Â¦¤«¤é¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»ÅÍÍ¤Ë¡£Â¾¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥À¥¦¥ó¤Ç¤¹¡×¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤¹¤Ù¤Æ²áµî¤Î¤â¤Î¤Ë¤·¤¿·æºî¤Ç¤¹¡£
¢¡¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥Ú¥Ã¥¯
¡¡ÌµÏÀ¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¡ÖËÉ´¨À¤¬²¼¤¬¤ë¡×¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀµÄ¾ÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤Ê¤é¤³¤ÎÄøÅÙ¤Ç½½ÆóÊ¬¤¹¤®¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤Ê¤ÉÀã¹ñ¤Î¶Ë´¨ÃÏ¤Ê¤é¤Þ¤À¤·¤âÅÔÆâ¤Î¿¿ÅßÄøÅÙ¤Ê¤é¤³¤ì¤ÇÌäÂê¤Ê¤·¡£¤½¤â¤½¤âÍÌ¾¥À¥¦¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤ÏÆüËÜ¤Îµ¤¸õ¤«¤é¹Í¤¨¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¹¥Ú¥Ã¥¯²á¤®¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤ÎÅÐ»³²È¤¬Áª¤ÖËÜÊª¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡ª¡×¤ò¤Ê¤¼²¹ÃÈ¤ÊÅìµþ¤ÎÅß¤Ç»È¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤ë¤È¥À¥¦¥ó»Ô¾ì¤Ï¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ËÍÙ¤é¤µ¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡Ä¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥À¥¦¥ó¤Ï¿È¤Î¾æ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡¢¤³¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤«¤éÃåÁÛ¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÇ¯¡¹¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥§¥ó¥¸¤ò½Å¤Í¤Æ¥â¥À¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤Ï¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°´Þ¤á¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤Ç¤¤ë·æºî¤Î°è¤Ë¡£1Ëü2900±ß¤È¥æ¥Ë¥¯¥í¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤ä¤ä¹âÃÍ¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ä¾¯¤··Ð¤Ä¤È¤É¤¦¤»9000±ß¤¯¤é¤¤¤Ë²¼¤¬¤ê¤Þ¤¹(¾Ð)¡£¹â¤§¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤¿¿Í¤Ï¾¯¤·ÂÔ¤Á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¹âµé¥¦¡¼¥ë¤òµ¼ÂÖ¤·¤¿Ì¾ºî¥³¡¼¥È
¡¦¥³¡¼¥¸¡¼¥á¥ë¥È¥ó¥Ð¥ë¥Þ¥«¡¼¥ó¥³¡¼¥È¡¡6990±ß
¡¡¥¦¡¼¥ë¤Ï¤³¤³10Ç¯¤Ç°ìµ¤¤Ë²Á³Ê¹âÆ¤·¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¥¦¡¼¥ë100%¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤òÇã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤È¤ª¤è¤½5Ëü¡Á6Ëü±ßÄøÅÙ¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï10Ëü±ß¤òÀÚ¤ë¤â¤Î¤òÃµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤Û¤É¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÁÇºà¤Î´õ¾¯À¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãæ²Á³ÊÂÓ»Ô¾ì¤«¤é½ù¡¹¤Ë»Ñ¤ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¦¡¼¥ë¤Ï¥Ê¥¤¥í¥ó¤ä¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë¤Ê¤É²½³ØÁ¡°Ý¤ÎÅÐ¾ì¤Ë¤è¤ê°ì»þÅª¤Ë¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åSDGs¤ÎÊ¸Ì®¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤«¤éÃæ¹ñ»Ô¾ì¤òÃæ¿´¤ËºÆ¤Ó¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¦¡¼¥ë¤ÎÀ¸»º¤Ï¿¦¿Í¤Îµ»½Ñ¤ä¹©¾ì¤ÎÀßÈ÷¤¬ÅöÁ³É¬Í×¡¢¤Þ¤¿¼ûÍ×¤¬Íî¤Á¤ì¤Ð¤½¤ì¤é¤Ïºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ºÆ¤Ó¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¹¤°¤Ë¿¦¿Í¤ò°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¹©¾ì¤Î¥¥ã¥Ñ¤ò´ÊÃ±¤ËÁý¤ä¤»¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£Á³¤·¤Æ´õ¾¯À¤â¹â¤Þ¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¹âÆ¤È¹â¤¤´õ¾¯À¡¢¥¦¡¼¥ë¤Î¥³¡¼¥È¤ò°Â²Á¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¹¤Ã¤«¤êÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¡£