Ì¾¿À¤âÃæ¹ñÆ»¤âËÌÎ¦Æ»¤â»ß¤Þ¤ë!? º£²ó¤Î¡ÖÂæÉ÷10¹æ¡×¤¬¥ä¥Ð¤½¤¦¤Ê·ï ¹ñ¸ò¾Ê¤â¡Ö°ÛÎã¤ÎÃí°Õ´µ¯¡×¤ÎÍýÍ³¤È¤Ï
27Æü¤«¤é½µËö¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÖÄ¹´ü´Ö¤Î¾åÎ¦¡×
¡¡ÂæÉ÷10¹æ¤¬ÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é¡¢»Í¹ñ¤òÈéÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¡¢À¾ÆüËÜ¤Ç¤ÏÂæÉ÷¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¶¯¤¤É÷¤ä±«¤Î½±Íè¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤äNEXCOÀ¾ÆüËÜ¤Ê¤É´Ø·¸³Æ¼Ò¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï°ÛÎã¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÖÄ¹´ü´Ö¡×¡ÖÉÔÆÃÄê¹ÈÏ°Ï¡×¤ÎÃí°Õ´µ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡8·î26Æü»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡ÖÀ¾ÆüËÜ´ÉÆâ¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¡×¡ÖÊ¡°æ¸©µÚ¤Ó¶áµ¦ÃÏÊý¤ÎÄ¾³í¹ñÆ»¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÌÀ¤é¤«¤Ë¥ä¥Ð¤½¤¦!? ¤³¤ì¤¬¡ÖÂæÉ÷10¹æ¡×¤ÎÅ·µ¤¿Þ¤Ç¤¹¡Ê29Ëç¡Ë
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¤³¤ì¤Ï¹ñ¤ÈNEXCO¤ÎÈ¯É½¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸©¤ä»ÔÄ®Â¼¤¬´ÉÍý¤¹¤ë¹ñÆ»¡¦ÉÜ¸©Æ»¡¦»ÔÆ»¤Ê¤É¤Ç¤â¡¢ÊÌÅÓÄÌ¹Ô»ß¤á¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡´ü´Ö¤Ï¡¢8·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Þ¤Ç¡¢5Æü´Ö¤È¤¤¤¦Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÂæÉ÷10¹æ¤Ï¡¢°ÜÆ°¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬ÃÙ¤¯¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ò¤æ¤Ã¤¯¤êÄÌ²á¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Ë½É÷±«¤Î±Æ¶Á¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼õ¤±¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡µ¤¾ÝÄ£¤Ï¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÂæÉ÷10¹æ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡ÖÈó¾ï¤Ë¶¯¤¤ÀªÎÏ¡×¡ÖÍ½ÁÛ¿ÊÏ©¤¬ÉÔ³ÎÄê¤ÊÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¡×¡ÖÂæÉ÷¼þÊÕ¤Ç¤âÂç±«¤Î¤ª¤½¤ì¤¢¤ê¡×¤Ê¤É¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤¿¤á¡¢»öÁ°¤ÎÃí°Õ´µ¯¤Ç¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÏ©Àþ¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë¤«¡¢¤¤¤Þ¤ÀÈ½Á³¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤É¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤âÄÌ¹Ô»ß¤á¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê ¶áµ¦ÃÏÊýÀ°È÷¶É¤Ï¡Ö¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª¤«¤ì¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ª½Ð¤«¤±Á°¤ËÆ»Ï©¾ðÊó¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ±¿¹Ô·×²è¤ÎÊÑ¹¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£