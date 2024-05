累計体験者 5万人突破へ！「ザ・シャーロック　ベイカー街連続殺人事件」大ヒット【イマーシブ・フォート東京】

株式会社刀が2024年3月に東京・お台場で開業した世界初※1のイマーシブ・テーマパーク「イマーシブ・フォート東京」のアトラクション「ザ・シャーロック ベイカー街連続殺人事件」が、開幕わずか3か月で日本におけるイマーシブシアターとしての最多動員記録※2を更新した。5月末までの累計体験者は、5万人を突破する見込みだ。※1 イマーシブシアターを中心とする複数のイマーシブ体験のみで構成されるテーマパークとして世界初 2023年9月自社調べ※2 日本において過去実施された、主要なイマーシブシアターの動員数について 2024年5月調べ

■ベイカー街に秘められた新たなエピソードを追加イマーシブ・フォート東京では、現在12のアトラクションをはじめパーク全体で様々なイマーシブ(完全没入)体験を届けているが、特にイマーシブシアター「ザ・シャーロック」「江戸花魁奇譚」「東京リベンジャーズ イマーシブ・エスケープ」などの人気が非常に高く、連日完売回が発生するなど、想定を上回る好評を得ている。日本最多動員記録の更新を記念し、更なる完全没入体験の高みを目指して「ザ・シャーロック」では5月22日(水)より新演出を加えたバージョン「2.0」を開始。シャーロック・ホームズシリーズにおいて重要な役割を担う”ある人物”が新登場するほか、これまでは目撃することのできなかった、ベイカー街に秘められた新たなエピソードが追加された。また、体験されるゲストそれぞれの物語への没入度を高めるために、ショーのオープニング演出を大幅に強化。19世紀ロンドンの謎めいた世界へ、登場人物たちによって誘われていく新オープニング演出は、より多くの人を完全没入体験へと導く。<「ザ・シャーロック 2.0」詳細>・日程・2024年5月22日(水)より 新バージョン「2.0」開始・新演出の詳細・新たな2人の登場人物・新たなエピソード、演出の追加・物語の核心にもつながるエピソードが新登場・一部シーンに映像を使った演出効果などが登場・新たなオープニング演出・ショー終了後 登場人物とのスペシャル・フォトセッションを実施(各日程 最終ショー限定)■「ジャック・ザ・リッパー ホワイトチャペルの殺人鬼」も5月末から Extreme バージョンに最恐進化イマーシブ・フォート東京では、開業わずか3か月でありながら、「ザ・シャーロック 2.0」だけに留まらず、様々なアトラクションでの新演出、体験価値の強化、そして新アトラクションの導入を次々に進めている。5月31日(金)から本格開始する「ジャック・ザ・リッパー Extreme」では、開業から数えきれないほどの悲鳴・絶叫を生み出している最恐アトラクションに更なる超絶叫演出が加わりパワーアップ。10以上の演出追加で四方八方から襲われ続け、もはや逃げ場のない恐怖によって没入度が一層高まる。GWより新登場した、パーク全体を舞台に繰り広げられるアトラクション「熱狂!フォルテヴィータ事件簿」も大変好評を博しているほか、さらなる新アトラクションの導入も控えている。イマーシブ体験ならではの、何度来場・体験しても新鮮な発見がお届けできるよう、ますます進化を続けるイマーシブ・フォート東京に期待しよう。■イマーシブ・フォート東京 プレジデント 田村考氏のコメントイマーシブ・フォート東京の開業にあたって、これまでごく限られた人にしか開かれていなかったイマーシブ体験の強烈な魅力を、多くの方が楽しめる規模とバリエーションでお届けすることは私たちの強い願いであり、市場を大きく開く責任でもありました。「ザ・シャーロック」が、これほどまでに多くのゲストに早期に受け入れられていることは、想像以上の成果だと感じています。また昨今、全国各地で「イマーシブ」を冠したイベントが盛んに行われ、市場が急速に拡大していることも実感しています。まだまだ黎明期ではあるものの、当初からビジョンとして掲げていた市場の裾野が1つずつ確実に広がっていることを大変嬉しく思っています。デジタルやバーチャルの世界では味わえない、ライブ・エンターテイメントならではの生の刺激を届ける”イマーシブ=完全没入体験”が、日本におけるエンターテイメントの彩りある選択肢の1つとして広がり、定着していくことは私たちの使命です。これからも、より多くの方に完全没入体験をお届けできるよう邁進してまいります。SHERLOCK HOLMES, DR. WATSON, and are trademarks of Conan Doyle Estate Ltd.®■「イマーシブ・フォート東京」公式サイト■「イマーシブ・フォート東京」特設サイト - ITライフハック■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・お手軽アレンジレシピも紹介!エスビー食品、スパイスキッチンカーイベントを開催・ワークスペースを快適に!ドリンクホルダー付き、ヘッドホンフック・微妙なスキマを収納に変える!キャスター付き、ラクラク移動ができる幅18cmの3段収納ラック・小芝風花さんとドラえもんが出演!CM第一弾、日清やみつきオイル『ド満足』篇を公開・から揚げの天才、美味しくなったカレーがワンコイン!モバイルオーダー限定割引きが断然おトク