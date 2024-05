eコマース大手のAmazonは、新しい出品者手数料を最初に発表した際に広く激しい怒りを引き起こしたことを受け、何十万社ものマーチャント(加盟店)をなだめるため、またしても実施を延期する。Amazonは5月1日夕方、マーチャント向けの少量在庫手数料の猶予期間を延長することを、販売者向けのディスカッションフォーラムで 発表した 。この料金は予定していたように4月1日に発効したが、出品者は5月14日までに発生するすべての課金が返還されると、同社は説明した。その名が示すように、Amazonはフルフィルメントby Amazon(Fulfillment by Amazon、FBA)プログラムを使用して商品の販売と配送を行うマーチャントに対して、十分な在庫をAmazonの倉庫に保持しない場合に手数料を徴収する。

利益確保のための「切り捨て」か

ブランドは値上げを余儀なくされる可能性も

スピード配送も利益向上の重要要素に

出品者たちの不安と怒り

Amazonの広報担当者は米モダンリテールの取材に対し、「出品者の大半は少量在庫手数料の影響を受けないものの、当社の目標は、この手数料の影響を受ける出品者が、十分な在庫水準を維持することで手数料を回避する際に、ビジネス手法を進化させられるよう支援することだ」と語った。これらはすべて、継続的なレイオフや、人工知能と広告のような急速に成長している業務分野に大きく肩入れしていることと同様に、CEOのアンディ・ジャシー氏による、Amazonの利益を増やすためのコスト削減の推進の一環だ。eコマース大手のAmazonは同時に、ティームー(Temu)やTikTok Shopなど、自社の縄張りを侵そうとする競合他社を見据えている。Amazonは、マーチャント手数料をしだいに増やすことにより、利益率を維持し、低い階層の出品者を払い落して、サプライチェーンサービスのような成長中の業務分野を増強することができる。「Amazonは贅肉をそぎ落とす必要がある」と、ブラックラベルアドバイザー(Black Label Advisor)の創設者でCEOを務めるジョン・エルダー氏は語る。「Amazonは明言しないながらも、もっとも成功した出品者、すでに毎年数百万ドルを売り上げ、非常に最適化されている出品者に残ってほしいと思っている。売れ行きがよくない在庫にスペースを取られるわけにはいかない」。Amazonは近年、マーチャント向けの手数料をしだいに増やしてきた。マーケットプレイスパルス(Marketplace Pulse)によると、出品者手数料は販売ごとのコストの約半分を占めることがあり、マーチャントの利益を損なう。Amazonは今年の最初の3カ月で、出品者から徴収する手数料の収益だけで345憶ドル(約5兆3500億円)を生み出しており、これは前年同時期よりも16%増加した。Amazonが小規模業者から多くの手数料を取りすぎているという懸念の一部は、連邦取引委員会(Federal Trade Commission)による、Amazonが出品者から過剰な料金を徴収しているという裁判の申し立てに端を発している。米モダンリテールが以前報じたように、マーチャントは新しい手数料の変更について、負担が大きすぎると非難している。その一部は、新しい手数料により、ブランドが利益率を守るために値上げを余儀なくされる可能性が高いとも述べている。「業界全体で誰もが値上げを行っている」と、エルダー氏は述べる。Amazonの配達はこれまでになく迅速だ。全世界のプライム(Prime)メンバーに、20億を超えるアイテムが即日または翌日に届けられると、ワールドワイドアマゾンストア(Worldwide Amazon Stores)のCEOを務めるダグ・へリントン氏は4月29日に記した。この迅速なフルフィルメントはAmazonの純利益を押し上げるのにも一役買っており、今年の最初の3カ月で利益が3倍以上に増加して104億ドル(約1兆6100億円)になったと、Amazonは4月30日に明かした。また、商品を1時間以内に顧客へ届けるためドローンによる配達も拡大していくと述べている。「ロジスティクスは商品自体と同じくらい重要な部分だ。そしてAmazonは、より多くのアイテムを迅速に配送することで、他社との差別化を進めている」と、マーケットプレイスパルスの創設者でCEOを務めるジョーザス・カジウケナス氏は記した。このまま行けば、Amazonは即日または翌日配達について昨年の70億件という記録を更新するだろうと同氏は付け加えた。しかし、配達時間が短縮されても、出品者の暗雲は晴れない。スマートフォンやカップに使用できる、セルフォンシート(Cell Phone Seat)というホルダー機器をAmazonで販売しているスコット・マッキントッシュ氏にとって、新しい手数料の最大の問題点は、自社の在庫水準を管理する能力がなく、Amazonからもどのように管理すればいいのかの指導がないことだ。「多く販売しすぎると手数料を取られる、そして今度は十分に販売しないと手数料を取られるようになった。最適なスイートスポットを見つける必要があるが、どうすれば見つかるかも教えてもらえない」とマッキントッシュ氏は述べている。Amazonは以前、新しい在庫手数料を4月末まで保留にしたと、3月のブログ投稿で述べていた。昨年12月の最初の発表では、在庫水準手数料に加えて、ブランドが商品を倉庫に移送する方法に関係する別の手数料が公表されていた。ほぼ同じ頃、おそらくはファストファッション小売業者のシーイン(Shein)と競合するための措置として、衣類商品の出品者手数料を急激に引き下げると発表されたことは注目に値する。移行期間の延長に加えて、Amazonは最新の発表でほかにいくつもの修正を行った。たとえば、少量在庫手数料は前の週の販売数が20ユニットよりも少ない商品には適用されないと、同社は述べている。AmazonまたはAmazonが管理するサービスによって引き起こされた過剰なインバウンドや処理の時間に起因する手数料は、翌月15日に出品者に返還される。最後に、Amazonはプライムデー(Prime Day)後の4週間についてプライム限定セールの一部である商品について、少量在庫手数料の例外とする。Amazonの少量在庫手数料の延期は、テック大手である同社がある程度まで出品者に従い、出品者からのフィードバックも取り入れるという意図をうかがわせるが、この戦略は結局のところ、いかなるコストを払っても競争に打ち勝つというAmazonの野望に必要なものだ。「何百もの出品者を代表していうが、出品者は怒っており、将来に不安を抱いている。販売プラットフォームがこれほど信頼を失ったことはなかった」とエルダー氏は述べている。[原文:Amazon is hitting pause on a controversial new fee amid seller outrage]著者:Allison Smith(翻訳:ジェスコーポレーション 編集:)Image via Amazon