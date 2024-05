闘犬であるピットブルの血筋を引く大型犬「アメリカンブリーXL」の飼育が禁止されたばかりのイギリスで今年4月、28歳の女性が同種のオスの飼い犬に襲われた。女性は腕や脚などに200か所の傷を負い、豊胸インプラント(バッグ)を引き裂かれそうになったという。英ニュースメディア『The Sun』などが伝えた。英ノーフォーク、ホルトに住むモデル兼タトゥーアーティストのチャーリー・ワッツさん(Charlie Watts、28)は先月9日、飼い犬でアメリカンブリーXLの“ジュジュ(Juju)”に襲われ、4日間の入院を強いられた。

ジュジュが、もう1頭のオスの飼い犬でアメリカンブリーXLのミックス"タイタン(Titan)"とけんかを始めて馬乗りになったため、チャーリーさんがジュジュを引き離そうとしたところを襲われ、襲撃は35分にも及んだという。この事故で、チャーリーさんは豊胸インプラントを噛みちぎられそうになったほか、腕や脚などに200か所の傷を負った。また80か所を縫わなくてはならず、「生きていたのは奇跡」と語った。イギリスでは、アメリカンブリーXLによる事故が相次いだことから今年1月、繁殖や売買などを違法とし、2月からは無登録での飼育を禁止。すでに飼育中で登録済の個体には、公の場でのリードと口輪の装着が義務付けられた。チャーリーさんがタイタンを迎え入れたのは3年前のことで、ジュジュは規制前の昨年12月、元飼い主が「もう世話ができない」と飼育放棄したところを引き取ったという。チャーリーさんはジュジュの5人目の飼い主になるそうで、「以前の飼い主に虐待などを受けていたのかについては分からない」と述べつつも、次のように続けた。「私はジュジュに一目惚れしたの。それで自宅から270キロほど離れたウェスト・ヨークシャー州ブラッドフォードまでわざわざ引き取りにいったのよ。」「そしてジュジュがやって来てからというもの、ペットのチワワ、ウサギ、ハムスター、アナコンダには近づけないように注意していたわ。」それでもチャーリーさんがアパートに一人でいた先月9日の夜、タイタンにけんかを仕掛けたジュジュは"闘犬"のスイッチが入ってしまったのか、止めに入ったチャーリーさんに襲い掛かったのだった。チャーリーさんは、当時のことを次のように振り返る。「私を襲ったジュジュの目は、『こいつを痛い目にあわせてやる』という凄まじい執念で溢れていたわ。タイタンが私を守ろうと間に入ってくれたけど、私はジュジュに床に押さえつけられ、左胸を噛まれるとまるで綱引きをするかのように引っ張られたの。」「ジュジュが私の上に乗ってきた時、剥き出した歯が私の人工歯(べニア)になんどもぶつかるのを感じたわ。私が顔を噛まれないで済んだのは、自分の腕をジュジュの口の中に突っ込んだからなのよ。」チャーリーさんはその後、騒ぎを聞きつけた隣人の助けで、1階のバスルームの窓からはしごを使って逃げ出した。そして午後11時45分、通報を受けて駆けつけた消防隊によってノーフォーク・アンド・ノリッジ大学病院に搬送された。現場は当時血だらけで、チャーリーさんの祖父母がアパートを掃除するのに80時間もかかったという。また、ジュジュが噛みつき引っ張ったチャーリーさんの胸のインプラントはなんとか無事だったものの、片腕は組織、神経、筋肉に損傷を受け、今でも自由に動かすことができないそうだ。この一件後、ジュジュは安楽死されたが、チャーリーさんは「どんな犬種でも人を襲うことはある。タイタンは私の命を救ってくれた。私はアメリカンブリーXLをサポートし続ける」と主張しており、タイタンは当局に捕獲されたものの処分は保留中ということだ。ちなみに昨年1月にはアメリカで、自転車に乗っていた11歳男児が放し飼いにされていたピットブル3頭に襲われて重傷を負った。男児は頭皮の70%を失ったほか、右耳のほとんどを食いちぎられており、脚には大きな穴が2か所開いていたという。