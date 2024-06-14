高専の寮で、125人が食中毒。長野市の保健所や長野工業高等専門学校によると、6月8日、長野高専の寮で「100人以上が胃腸炎の症状」と関係者から通報があった。寮で調理された食事を食べた241人のうち125人に、腹痛や下痢の症状がみられ、便からはウェルシュ菌が検出されたという。ウェルシュ菌による食中毒は、カレーなど、大量に加熱調理され、長時間室温で放置された事例が多いという。長野高専によると、125人全員が快方に向か