福岡県警折尾署は14日、中間市通谷6丁目5番付近の駐車場で同日午後1時5分ごろ、男が陰部を露出し自慰行為をしていた事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は40〜50代で白色の上衣、青色の下衣を着用していたという。