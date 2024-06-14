日本サッカー協会は６月14日、ガーナと対戦するMS＆ADカップ2024、および第33回パリオリンピック競技大会に臨む、なでしこジャパンのメンバーを発表した。オリンピックの女子サッカーは、７月25日から８月10日にかけて、フランスの７都市で開催される。グループステージで日本は７月25日にスペイン、同28日にブラジル、同31日にナイジェリアと対戦する。【PHOTO】パリ五輪に挑む、なでしこジャパンのメンバー22人を一挙公開！