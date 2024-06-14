カローラ FXスペシャルエディションとは2024年6月5日にトヨタの米国法人は「カローラ（2025年モデル）」の特別仕様車である「FXスペシャルエディション」を新設定し、2024年の秋頃より発売を開始する予定を発表しました。トヨタのなかでカローラは1966年に誕生してから現在に至るまでのロングセラーモデルです。改良を重ねていくうえで、日本だけでなく世界各国のユーザーからも人気を博しています。「カローラFX」に敬意を