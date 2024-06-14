食品メーカーのフタバ食品は、2024年6月15日から全国7箇所でサクレレモンの無料配布イベントを実施します。無料でサクレレモンがもらえる カップかき氷の「サクレ」シリーズは、発売から今年で39周年を迎えました。今回は発売39（サク）周年を記念して、フタバ食品の営業支店がある全国7箇所で「サクレレモン」の無料配布イベントを実施します。＜無料配布イベント概要＞1：大阪日時：6月15日11時から17時（先着順でなくなり次第