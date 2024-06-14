石川県警大聖寺署は14日、県内在住の10歳未満の子ども2人を自宅に連れ込むなどしたとして、未成年者誘拐の疑いで、加賀市山代温泉山背台の無職貴田豊容疑者（58）を逮捕した。署によると、容疑を認めている。子ども2人は友人同士で、けがはなかった。逮捕容疑は9日午前、2人に「家の中見せてあげるよ」などと声をかけて1人暮らしの自宅に連れ込んだ後、ショッピングセンターなどを連れ回した疑い。その後、子ども2人は帰宅。