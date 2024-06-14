元ＮＰＢ審判員の坂井遼太郎氏が１４日、自身のＸを更新。前日１３日、オリックス−阪神の判定を巡り「質問が鳴り止まない」とし、見解を投稿した。問題の場面は阪神が攻撃していた四回１死二、三塁。遊ゴロをさばいた紅林は本塁へワンバウンド送球。三走の原口は捕手・若月のタッチをかいくぐるように左手を本塁ベースに滑り込ませたと判定され、セーフとなった。中嶋監督はリクエストを要求し、リプレー検証も行われたが、判