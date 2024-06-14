暑い日が続くこの季節、さらっと１枚で着られるワンピースは何枚あっても困らない♡そこで気になるのは、今季のトレンドや新作のデザイン。ということで、人気のワンピBEST７をご紹介します。シフォンやレースなど軽快で涼しげな“華やぎワンピ“が人気です♪※2024年6月13日のランキング、sold outのものは省いています ７位 ドッキングワンピ Sustainableニットドッキングワンピース／スナイデル