たびたび韓国人観光客による迷惑行為を訴えてきた神社「和多都美（わたづみ）神社」（長崎県対馬市）が2024年6月13日、問題の沈静化を報告した。「報道の良し悪しはあれど、韓国で大きく取り上げられて......」神社をめぐっては、20年1月に「外国人」の立ち入りを禁止する旨をXで表明し、取り下げる騒動もあった。韓国人観光客の一部は、参拝目的ではなく神社を訪れ、タバコのポイ捨てや境内に痰や唾を吐き捨てる行為などの迷惑行