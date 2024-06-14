プレナスが展開する「Hotto Motto (ほっともっと)」は6月17日から、人気ののり弁シリーズが最大90円引きで購入できる「のり弁フェア」を開始、さらに公式SNS(X･Instagram)で開催記念キャンペーンを実施する。ほっともっと 「のり弁フェア」価格表【関連記事】ほっともっと「のり弁フェア」開催、のり弁シリーズを5日間限定で値引き、「BIGのり弁当(ナポリタン)」など最大90円オフ開催記念キャンペーンでは、「ほっともっと電子マネ