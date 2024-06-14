名古屋市教育委員会は14日、運動部に所属する市立滝ノ水中（同市緑区）2年の男子生徒が、5月にあった他校との練習試合で頭部を強打し、急性硬膜外血腫の緊急手術を受けたと発表した。当時、顧問の男性教諭は市の規定に反し、事態把握後も119番通報していなかった。市教委は「不適切な対応だった。猛省している」と陳謝した。【写真】7割超が食べ残した「冷たい給食」市教委によると、練習試合は5月25日にあり、午前9時過ぎ、男