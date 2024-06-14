株式会社ドワンゴは14日、8日より続いているニコニコ生放送などのサービス障害について、現在の状況を伝えた。復旧まで1ヶ月以上かかる見込みで、夏野剛（株式会社KADOKAWA 取締役 代表執行役社長 CEO）は動画メッセージで障害を謝罪しつつ、今後の対応について説明しながら、3日間で完成した新バージョン「ニコニコ動画（Re:仮）」を本日14日15時にリリースしたことを報告した。【動画】角川社長が顔出し謝罪！これはヒドイ…復