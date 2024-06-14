宮迫博之（５４）が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「宮迫ですッ！」を更新。番組内で人間ドックを受診した結果を伝えた。番組スタッフが宮迫の５４歳の誕生日に、人間ドックの診断をプレゼントした。検査前、医者からのオンライン問診で、最近体調が芳しくないと話した宮迫。その症状として「全身にジンマシンができたりとか、せきがとまらなくなったり。あと胆のうが腫れてしまって、病院にずっと通っていました。今の身体の