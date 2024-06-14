捜査関係者などによりますと、東京・港区港南でバスの車内で男が刃物を振り回したということです。車内には乗客が20人以上がいて、そのうち、20代くらいの男性が胸と腹を刺されたということです。乗客らが男を取り押さえ、駆け付けた警察官が男の身柄を確保しました。男は30代で中国籍とみられ、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕されました。刺された男性も中国籍とみられ、2人の間に何らかのトラブルがあったとみられます。