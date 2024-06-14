秋葉原の「AKIBA FAN CUBE」をはじめとした100店舗超の対象店舗にて、「初音ミク 秋葉原フェスティバル 2024」が2024年6月28日(金)より開催される。物販会場となるAKIBA FAN CUBE 、GiGO秋葉原5号館 5階 Akib@koでは、七夕をコンセプトとした新規描きおろしイラストを使用したグッズを多数販売予定だ。また、秋葉原の連携店舗で買い物をした人への特典配布や、秋葉原の各所を巡るスタンプラリーも実施される。6種類のうち4種類以上