いろいろな出汁巻き卵の作り方があると思いますが、今回、革命的なレシピを見つけてしまいました！なんと火を使わないんです！しかも必要な食材は卵とアレのたった2つ！それだけでふわっふわで、出汁がジュワ～っと染み出る出汁巻き卵が作れるなんて、信じられないですよね⁉その必要な食材とは…なんとお豆腐ですって！レシピを見つけたのはYouTubeチャンネル『くまの限界食堂』。ちなみに冷やすと卵豆腐のような味わ