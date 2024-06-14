シャツやセンタープレス入りのパンツなど、「シワ」になって欲しくない衣類のお洗濯は、干すときも気を使ってしまうもの。ユニクロの公式インスタグラムアカウント（@uniqlo_jp）が、そんな時に試したい「シワがつきにくい干し方」を紹介しています。服の正しいお手入れ方法をチェックして、心地良い服でこの時季を快適に過ごしましょう。【画像】ユニクロから学ぶ、初夏の衣類のお手入れ方法濡れているうちに伸ばして干そう！▽ノ