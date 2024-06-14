「ヒグマとシカの捕獲が同報酬は変」北海道の鈴木直道知事が国に増額要望

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 北海道鈴木直道知事は14日の会見で、ハンターの待遇について語った
  • ヒグマの危険性を考慮すると「報酬がシカと同じ額なのはおかしい」と言及
  • 基本的に1頭当たり8千円を支給している国に、支援の拡充を訴えた
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