花巻東から米スタンフォード大に進学する佐々木麟太郎内野手（19）が13日（日本時間14日）、MLBドラフトリーグのトレントン・サンダーの一員として敵地でのフレデリック・キーズ戦に「6番・DH」で先発出場。死球を受け、途中交代した。初回2死一、二塁の第1打席は中飛、3回の第2打席は先頭で迎えたが、78・1マイル（約125・7キロ）のスライダーが足元付近に当たり、死球を受けた。そのまま、代走を送られ途中交代。1打数無安打