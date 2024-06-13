6月6日、東京ディズニーシーに『ピーター・パン』（1955年）、『塔の上のラプンツェル』（2011年）、『アナと雪の女王』（2014年）という3つのエリアで構成される新たなテーマポート「ファンタジースプリングス」がオープンした。【写真】奥に雪山も見える『フローズンジャーニー』。他、白Tシャツ姿の神田沙也加さん、松田聖子と並ぶ沙也加さんも「それぞれのエリアには各映画に着想を得たアトラクションが新設されました。最も